Michniewicz: Wynik nie oddaje wydarzeń

Czesław Michniewicz (trener Legii): Z mojej perspektywy, mecz wyglądał następująco: do 80. minuty byliśmy w grze, utrzymywał się wynik 0-0. Może nie stwarzaliśmy wielu okazji, Napoli miało ich więcej, a na nasze szczęście, ich nie wykorzystali. W najlepszym dla nas momencie straciliśmy dwie bramki - pierwsza tuż po tym, kiedy mieliśmy sytuację, którą mogliśmy lepiej wykorzystać. Przy drugiej bramce było podobnie. 3 bramka to bardzo ładny strzał, w 10 minut straciliśmy nadzieje na korzystny wynik. - Chciałbym podziękować drużynie za wysiłek i zaangażowanie, za zostawione zdrowie na boisku. Wynik nie oddaje wydarzeń do 80. minuty. Czasem zmiany mają wielkie znaczenie, dzisiaj zmiany przyspieszyły grę Napoli. Wiedzieliśmy, że pojawią się zmiennicy z podstawowego składu. Kiedy my opadaliśmy z sił, oni weszli na boisko. Emreli i Kastrati mieli sytuacje, w których mogliśmy zdobyć bramki, a to rywale przeprowadzili kontry. Wracamy smutni do Warszawy, ale kiedy emocje opadną, zobaczymy kilka pozytywów w naszej grze. Graliśmy na tle świetnej drużyny, lidera Serie A i staraliśmy się im przeciwstawić. Jeżeli tracisz bramkę 20 sekund po tym jak sam mogłeś ją strzelić, to olbrzymi ból. Wiedzieliśmy, że jak pierwsi stracimy gola, trudno nam będzie odpowiedzieć. Te 2 momenty bolą więc i siedzą w głowach zawodników. - Na boisku pojawili się najlepsi wykonawcy na nasze założenia. Chcialiśmy uniknąć bezpośrednich pojedynków środkowych obrońców z naszymi napastnikami, szukaliśmy sposobu, żeby ich ominąć. Pomysł z Mucim był dobry. Chcieliśmy wstawić dużo zawodników operujących piłką na małej przestrzeni. Powiedzieliśmy w przerwie, że musimy odważniej utrzymywać piłkę w grze. Nie obyło się bez błędów.

Lfan - 41 minut temu, *.aster.pl Zaraz zapewne będzie szło na głowę Michniewicza wiadro pomyj, bo ostatnio naprawdę wygląda to wszystko źle, ale jedna rzecz zasługuję na uwagę, a mianowicie fakt jak przebrnęliśmy przez eliminację do tych pucharów i ile już nasi kopacze mają w nogach. Warto zobaczyć że wszystkie drużyny które mieliśmy od 1 rundy eliminacji (Bodo/Glimt, Flora, Dinamo, Slavia) są w fazach grupowych i takie Bodo/Glimt dziś ubiło AS Romę 6:1 ! Także od początku graliśmy na mega intensywności i niestety doszło też sporo wykluczeń (jak Kapustka) i dziś to chyba wychodzi. Moim zdaniem Czesiek powinien zostać bo w perspektywie długofalowej to będzie in plus, a nie robić tu kolejną rewolucję, która nic nie przyniesie. Liga na straty, zrobić wszystko aby grać na wiosnę w pucharach i zdobyć Puchar Polski. odpowiedz

LewLegia - 57 minut temu, *.net.pl I raz z się z pyzą zgodzę. ,,Wynik nie oddaje zdarzeń,, powinno być 6-0.

Ale to powiedzenie to szczyt buractwa ,, w 10 minut straciliśmy szansę,, w ile ??? To bredź dalej, że przez 80 minut byliśmy lepsi.

Żenada te texty, bo piach grany 90 minut i murowanie bramki to w efekcie przegrana trenerzyno.

odpowiedz

Wolfik - 58 minut temu, *.mm.pl Taktycznie kopia meczu z Moskwy. Tyle, że przeciwnicy znacznie lepsi. Do przerwy wynik o niebo lepszy od gry plus Miszta i szczęście.

Moim zdaniem wpuszczenie Emreliego zbyt późne, facet miał swoją szansę ale po golu Insigne zgasł natychmiast.



Generalnie żeby cokolwiek wygrac trzeba grać. Na samym przeszkadzaniu niczego się nie osiągnie a my nawet w lidze przestaliśmy juz odrabiac straty. Czas trenera Czasława się konczy. odpowiedz

77/82 - 58 minut temu, *.chello.pl Ten wynik i tak był lepszy od gry. Z samego przebiegu meczu, przewagi jaką miało Napoli i stworzonych sytuacji mogło być i 6:0. Inna sprawa, że szczególnie trzecia bramka stracona we frajerski sposób. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wstawianie do składu takich tuzów jak Lopes, Mladenovic i zmiana Slisza, mówi wszystko... W jakiej grze byliśmy, problem był z przejściem linii środkowej. Nawet nie próbowaliśmy grać z kontry... bo kim, jedyny prawdziwy napastnik do 70 minuty siedział na ławie... Skończył się fart, który mieliśmy od meczu z Bodo.......... Drużyna nie jest przygotowana kondycyjnie taktycznie a przede wszystkim tworzy zlepek indywidualności... Teraz w nagrode Czesiu po przegranej z Piastem daj im 4 dni wolnego... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W 80 min to już 2:0 było. I jest wytłumaczenie na porażkę w Gliwicach. Odpoczynek wyniesie 70 godzin a niżej 72 godzin nie warto grać. odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wynik tragedia, a gra była bardzo słaba. Nie stwarzaliśmy sytuacji poza słupkiem Emreliego. Czas na rewanż.. odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Co nie oddaje farmazoniarzu, gdyby nie Miszta skończyłoby się 7:0. odpowiedz

