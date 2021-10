Konferencja pomeczowa

Spalletti: Jesteśmy szczęśliwi

Czwartek, 21 października 2021 r. 23:51 Mishka, źródło: Legionisci.com

Luciano Spalletti (trener Napoli): Zespół, który wygrywa, jest zespołem idealnym. Mamy świetny zespół, bardzo mocny i bardzo dziś szczęśliwy. Wszyscy byli gotowi do gry, do tego, żeby wygrać, dobrze się bawili na boisku. Nie ma znaczenia, czy gramy w Serie A, czy w Lidze Europy. Tak samo podchodzimy do meczu.