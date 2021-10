Sprowadzeni na ziemię

Sędziowie

Główny: Carlos del Cerro Grande (Hiszpania)

Asystent: Pau Cebrián Devís (Hiszpania)

Asystent: Roberto Alonso Fernández (Hiszpania)

Techniczny: Guillermo Cuadra Fernández (Hiszpania)



Szyszko - 1 minutę temu, *.chello.pl Czesiu zaczynasz robić dziwne ruchy jak Vuko z Kulenoviciem. Np. Muci to dzieciak i nadaje się na końcówki a znowu nim zaczynasz. Dlaczego te zmiany tak późno? Po co ten ujowy Mladenovic ? odpowiedz

Groszek - 4 minuty temu, *.tpnet.pl Szczęście zawsze wychodzi na zero. Dziś się skończyło. Mieli swe sytuacje Emreli i Kastrati , nie wykorzystali, poszły kontry i …. Piękne sny długo nie trwają. odpowiedz

:) - 8 minut temu, *.plus.pl Napoli grało na world Class a Legia na amateur. odpowiedz

L - 17 minut temu, *.tpnet.pl Czy jest jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie dla którego zamiast Emreliego w pierwszym składzie wychodzi Lopes??? Serio pytam. odpowiedz

Dedi - 16 sekund temu, *.plus.pl @L: Emreli musi mieć siły na potężnego Piasta Gliwice. odpowiedz

jezus - 22 minuty temu, *.vectranet.pl zrobili z nas zwykle szmaty, dno odpowiedz

DZ - 31 minut temu, *.centertel.pl Niech 7OYTEK wróci do robienia rozbieranych zdjęć tURI, bo ma rękę jak dziś chórzysta do zmian. odpowiedz

(L)eon - 41 minut temu, *.plus.pl Żal było patrzeć oczy bolały niestety 100 lat za murzynami dobranoc odpowiedz

Huragan - 1 godzinę temu, *.138.126 Nie ma co rozpaczać wszystko na Gliwice bo jak nie w niedzielę to kiedy odpowiedz

spasiony - 49 minut temu, *.44.202 @Huragan : tylko kolego, kto to wytlumaczy tej zbieraninie najemnikow? Duza czesc grajkow jest tu tylko na chwile i nikt tego nie ukrywa, myslisz ze bardzo ich obchodzi wynik meczu z Piastem? Chociaz Czeslaw mowi, ze w lidze zaangazowanie jest na odpowiednim poziomie. To dlaczego 6 razy w plecy? odpowiedz

jezus - 21 minut temu, *.vectranet.pl @spasiony: kto? grupka sterydowych kiboli co im wpierdoli po treningu odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Josue jest tak przecenianym ogórem że aż trudno w to uwierzyć że profesjonalny klub daje się nabrać na takiego gagatka... Pcha się w te stałe fragmenty,efektu zero. Komentować gry Wieteski, Lopeza, Martinsa, Mladenowicia nie zamierzam, chociaż ciśnie się na usta słowo " KATASTROFA"... Najsmutniejsze w tym wszyskim jest to że największy klub w Polsce nie ma ani jednego zdolnego, perspektywicznego mlodego zawodnika z pola który mógłby choćby na te 15 min wyjść i poczuć smak rywalizacji w świątyni D.A.M. Murowanie bramki przy 2:0 jest splunięciem na herb ,barwy, i miasto z którego nasz klub pochodzi... Legia cofa się w rozwoju przeszło 4 lata. Mioduski pcha ten zachłanny pysk do koryta tworząc jednocześnie drużynę przypominającą zupę ogórkową na wywarze z padliny. Jaką wartość będą miały zwycięstwa w takim stylu jak zajmiemy ostatnie miejsce w grupie,jednocześnie szorując ryjem o dno w ligowym barszczyku?? odpowiedz

Mick - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Zielu: Super tekst, trafny:) odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Łubu-dubu! Łubu-dubu! Niech żyje Nam prezes Naszego Klubu! Niech żyje Nam!.................. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech się skupią na ekstraklapie, bo zaraz odjedzie im wszystko... odpowiedz

jezus - 21 minut temu, *.vectranet.pl @M@c : juz dawno odjechalo, cud jak nie spadna do 1ligi odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Cała moc na Gliwice! Czesiu pokaż że jesteś dużo lepszym Taktykem niż Fornalik !! Vamos L odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ha ha ktoś widział wynik Bodo z Romą w LK?? Lol Mourinho wielki odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.126 @Dedi: No trzeba powiedzieć tragedia naprawdę nie ma słabych drużyn odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Dedi: Ogladałem 2-gą połowe tego meczu i muszę powiedziec, że dominacja Norwegów była wyraźna. Na dodatek co strzał, to sito :). odpowiedz

Dedi - 53 minuty temu, *.plus.pl @Wolfik: Ja nie wiedziałem co jest grane. Oni naprawdę są dobrzy ale nie wierzyłem że Roma da się tak ograć w lidze konferencji.

Trzeba powalczyć u nas z Napoli.

odpowiedz

jezus - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Dedi: a co oni tu kogo opbchodza? sral ich pies odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.138.126 Zawsze jak mamy sytuację to zaraz tracimy gola ale do 75minuty obrona w miarę no i Miszta zajebiśce odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ja tam patrzę realnie.

Szansa była a i owszem.

Sytuacje się zdarzyły a i owszem.

Czy jestem zaskoczony? Nie...

Rozgoryczony a i owszem... jak po każdej porażce.

Dzisiejszy wynik odzwierciedla naszą pozycję w świecie piłki (mam tu na myśli całą ligę).

Może trochę nieszczęśliwie, a może i szczęśliwie, bo mogło być wyżej, ale i mogło być coś strzelone.

Cieszmy się tymi meczami, a skupiajmy na lidze. Jeśli będzie awans z grupy to będzie super. Jeśli spadek do Ligi Konferencji to i tak dobrze. Jeśli niestety los nas pokaże ostatnim miejscem w LE, to i tak możemy się cieszyć tym gdzie na chwile obecną jesteśmy, że nie przegraliśmy wszystkiego.

Tak czy owak to dopiero 3 mecze a My mamy aż 6 punktów. Kto z nas tak obstawiał po losowaniu?

Chciałbym byśmy za rok mieli podobne problemy Siostry i Bracia, bo to oznaczać będzie MP!!!

Tym optymistycznym akcentem życzę miłej nocy!!!

odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Farme(L): W sumie...racja. odpowiedz

L - 15 minut temu, *.tpnet.pl @Farme(L): Dobrze gadasz! odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzisiaj nawet słynny cześkowy autobus przed polem karnym nie pomógł. Trener może nie jest zły i ja bym go nie zwalniał, ale mamy drwali i lebiodów zamiast piłkarzy na choćby średnim europejskim poziomie. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Yeti: Jak się jest bez piłki prawie cały mecz to trudno się dziwić że bez piłki człowiek więcej się męczy, cisnęli cisnęli aż w końcu im wpadły. Moim zdaniem Napoli jest dobre ale nie aż na tyle ,mistrza Włoch obstawiam obroni Inter. P.S myślałem że ten Osimhen nie wejdzie on robił robotę silny tur i gwiazda futbolu w przyszłośći. odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To był mecz drużyn uprawiających różne dyscypliny sportu. Włosi grają w piłkę, a my ustawiamy autobus w polu karnym. Bramka Insigne obnażyła jednowymiarowość taktyki Michniewicza. Trzeba było się trochę odkryć i wszystko się posypało. odpowiedz

kolo - 1 godzinę temu, *.chello.pl to że Czesio jest słaby i nic nie wnosi do tej drużyny to wiadoma…ale co ten Mioduski ślepy jest i zatrudnia takiego cieniasa… odpowiedz

Dzida - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do p. Mioduskiego.

Podziękuj Cześkowi i zaproś Staśka Cz.

Taka moja rada, nawet jak trzeba by było głębiej sięgnąć do kieszeni. W dłuższej perspektywie się opłaci. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.55.149 @Dzida : Jakby co to Dominika Kulczyk corka dawnego szefa Mioduskiego pewnie pozyczy mu "pare złoty" na kontrakt dla Staska stac ją:) odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drużyna prowadzona przez Michniewicza wygrała ze Spartakiem i Leicester.

Drużyna będąca własnością Mioduskiego przegrała z Napoli. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja już chyba koledzy nie doczekam Wielkiej Legii, ale Wam tego życzę. odpowiedz

Obiektywnie - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie ma co płakać,Napoli to inna drużyna.

Jak ktoś chce kogoś tu obwiniać to niech wybierze do komentowania inny sport.

Zrobiliśmy co było można.

odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Obiektywnie: czyli kompletnie nic odpowiedz

jezus - 19 minut temu, *.vectranet.pl @Obiektywnie: gowno prawda odpowiedz

Micha - 1 godzinę temu, *.interwan.pl Taktyka "wal w krzaki", "wal za tory" tym razem nie wystarczyła. Jesteśmy peryferiami Europy, jeśli chodzi o piłkę. LE to dla nas za wysokie progi, pomimo szczęśliwych dwóch wygranych.

Ale i tak, mam nadzieję, że jeszcze coś ugramy w tej grupie ;-) odpowiedz

R. - 52 minuty temu, *.chello.pl @Micha: ale w zasadzie to czego można się było spodziewać? że wygramy, zremisujemy? jakieś argumenty? ja zawsze w Europie liczę na fajny mecz, nawet 4:8 z Dortmundem czy 1:4 z Realem fajnie się oglądało. Widać że byliśmy słabsi, ale przynajmniej walczyliśmy, można było się "zamurować" i dostać 3-4, może i wyżej do zera. a tak przynajmniej fajnie się to oglądało mimo porażek.

dzisiejszego spotkania nie oglądałem więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale patrząc na pozycję Napili w lidze to są w gazie i ciężko by było z nimi nawiązać walkę nawet drużynie Magiery. odpowiedz

Hermol - 1 godzinę temu, *.99.180 Widzę, że tu już zdecydowana większość odpłynęła, jaką ekipę ma Legia i kto w niej gra, a jaką Napoli? To drużyna z absolutnego topu, na którą nie ma bata w tym sezonie w Serie A, rozumiecie? W Serie A, currrva! Grają tam trochę lepsze zespoły nawet niż Radomiak, czy Lechia, nie wspominając o budżecie i składzie personalnym, o którym Legia może sobie tylko pomarzyć.

I tak dzielnie wytrzymali 75 minut, a Napoli miało nóż na gardle i z taką paką wiadomo było, że będą gryźć trawę, żeby wygrać, na ten moment można ich porównać do Bayernu jeśli chodzi o poziom i atrakcyjność gry, z Bayernem tez byście po porażce wieszali psy na wszystkich? Schowajcie pazurki i zejdźcie na ziemię. W każdym razie dzięki za walkę, a że nie starczyło sił i umiejętności i zabrakło trochę szczęścia, no cóż, tak bywa, ale przynajmniej dobrze że jest okazja z takimi ekipami w ogóle grać. odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hermol: dzięki za mądry i realny komentarz. odpowiedz

jezus - 18 minut temu, *.vectranet.pl @Hermol: napoli to niby absolutny top? debil jestes czy nacpany? :D odpowiedz

Hose - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Większość z was znawcy patrzę jest bardzo dobra w zwalnianiu trenera a reszta nie ma pojęcia o piłce stwierdzając że po 11 kolejkach już jest liga przegrana. ALE JAKIE KOMENTARZE TAKA ZNAJOMOŚĆ PIŁKI NOŻNEJ!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Hose: Pewnie. W końcu co roku odrabiamy 12 punktów straty nie strzelając przy tym prawie bramek... odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Napoli podobnie jak wczoraj Bayern dobiło rywala w końcówce. U nas nie ma ofensywy. Jak Emreli Kastrati maja łapać formę jak grają ogony bo wychodzi Lopez? odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.aster.pl Antyfutbol. I fatalne przygotowanie fizyczne. Piast ich zabiega. Strefa spadkową na wyciągnięcie ręki. odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobrze ze nikt nie pokazywał tego w TV... Mniej nerwów... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Porażka była wkalkulowana. Ale brak jakiejkolwiek akcji, wybijanie po autach i brak celnego strzału dyskwalifikuje Michniewicza. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Szkoda, że Pan Sędzia nie skrócił meczu o dwadzieścia minut. Trochę zabrakło do remisu... odpowiedz

Miki55 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Specjaliści od porażek. Jakim trzeba być idiotą żeby mając za plecami tylko swojego bramkarza a przed sobą dwóch przeciwników, decydować się na próbę dryblingu ? Tak właśnie gra Wieteska. Nie widzę u nas piłkarza, który ma przegląd sytuacji na boisku i widzi coś jeszcze opróś tu niczegocz czubka własnego nosa i piłki. To jest drużyna kelnerów. Doszło do tego że przyjeżdża do nas byle łachudra i spuszcza nam wpier...l. Michniewicz, twój czas się skończył. Nie osiągnąłeś tu niczego. Gorszy od ciebie był tylko Strejlau. odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czego sie bracia spodziewaliście. U nas może remis będzie… odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Fart i szczęscie już się skonczyło. Pisałem przed meczem, że jak rywale zaczną grac powaznie to nie bedzie czego zbierać. Mecz to przepaść. Nikt przy zdrowych zmysłach na wygrana nie liczył, ale mozna chyba wymagac czegoś więcej niż rozpaczliwej obrony przez cały czas.



Sezon w lidze przegrany, w LE może jeszcze jakiś punkcik uciułamy, chociaz bedzie bardzo cięzko. Zimą będa zmiany, bo juz widac że Emreli, Josue (piękna asysta przy bramce na 0:3) Kastrati mają w dupie gre w lidze. Zaczynamy od zera. odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.. Tymczasem Bodo Glimt wygrało z Romą 6 do 1! Mocni ci Norwegowie byli. odpowiedz

RMFC - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkoda że zamiast Emreliego zagrał Lopes bo mogło się skończyć inaczej. Najbardziej szkoda że dwóch naszych setkach niewykorzystanych padły gole dla Napoli odpowiedz

Pilippo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dla mnie bez roznicy czy wygrali 1-0 po wypruciu flaków czy przegrali 3-0.. Mieli prawo przegrac Napoli to kosmiczny poziom. Przede wszystkich techniczny a z takimi druzynami Polacy nie potrafia grac.. Dramat to jest w lidze i tego nic nie tlumaczy.. Wiadomo musi byc slabszy poczatek przy takiej ilosci meczo ale nie az tak.. Pogoń i Rakow tez graly w eliminacjach a jakos sa duzo wyzej... Dajcie spokoj to przykre ale mamy pażdziernik i już przegraliśmy mistrzostwo.. Żaden pojedynczy mecz z Napoli czy nawet Realem nie jest ważniejszy niż wygranie ligi.. odpowiedz

Bbc - 1 godzinę temu, *.wtvk.pl @Pilippo: Lech raz z Fiorentina wygrał w LE. Wiadomo, że to fuks, no ale jednak. Ale chyba długo długo się zwycięstwo polskiej drużyny na terenie Włoch nie powtórzy. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl ani liga ani puchary niestety, to boli ale Legia nie jest przygotowana na gre na dwoch frontach , nastawieni tylko na talary sa dzialacze i gracze odpowiedz

0-711 - 1 godzinę temu, *.plus.pl To był mecze w pełni oddający oblicze trenera - defensywa i mega bojaźń. Do tego na bank Michniewicz stracił szatnie - Emreli ma już w go du..ie - na taki mecz wstawić Lopesa to jest nie do wytłumaczenia!! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @0-711: Zgadzam się w 100% i do tego zmiana, pierwsza Czesia wpuszczenie paralityka Ślisza buhahahah. Jak można grac mecz bez napastnika, mając na ławce Emreliego i Kastratiego dać grac Lopesowi i beznadziejmnemu Mladenowi.. Nie ma chemii w tej druzynie......... Nie ma taktyki, nie ma przygotowania kondycyjnego, nie ma nic, Do tej pory jechaliśmy na mega farcie w europie począwszy od meczu z Bodo, gdzie są oni jaki mecz zagrali, a gdzie jest Legia. CZESŁAW WON odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ostatnie 15 minut to najlepszy komentarz. Wystarczyło, żeby klasowa drużyna przestała snuć się po boisku i przyspieszyła grę. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Trechę przesadzasz. Do przerwy powinno już byc "po ptokach" ale trafić nie mogli. Ostatnie 15 minut to pokaz naszej bezsilności. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Sprowadzani na ziemię to jesteśmy w lidze. Mecz po meczu. Byle patałach nas jedzie. Teraz trzeba grube modlitwy o Puchar Polski. Trzy czwarte składu won! odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Trzymali się długo. Pierwsza bramka, Insigne został beż krycia. Druga bramka kontra po niewykorzystanej sytuacji. Kastrati trafił kantem głowy i poszła kontra. Trzeba bramka strata Josue, który wyglądał jak oldboy wśród młodzieży. Kastrati katastrofa zmiana. Szybszy od wiatru, głupszy od piłki jak to się mówiło na podwórku. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.centertel.pl wstydu strasznego nie ma .. to jednak inna liga. To co mnie zaskoczyło to wzajemny szacunek zawodników .. u włochów nie jest to regułą , a wręcz rzeczą niespotykaną . odpowiedz

jezus - 12 minut temu, *.vectranet.pl @Robert Szenfeld : ty debil jestes czy co? oczywiscie, ze wstyd i hanba po calosci odpowiedz

bolo - 2 godziny temu, *.inetia.pl Co tu pisać,Legia pokazało to co pokazuje w e-klasie.Tyle. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To był pojedynek gołej dupy z batem! odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl I tak Legia długo się trzymała, gnietli ich cały mecz , mieli sytuacji dużo, jak by był remis to byłby cud , ale dzisiaj go nie było, bo przeciwnik 3 klasy lepszy.Ciekawe co dalej , już nie ma dobrej gry w LE, pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl z meczu na mecz coraz gorzej panowie pikarze wyglądają...ci co z ławki weszli wygladali jeszcze gorzej niz ci z pierszego skladu... odpowiedz

TymTimex - 2 godziny temu, *.net4me.pl Czy to mecz ligowy czy w europejskich pucharach jak dla Slisz to jest osłabienie gościu nic nie w nosi do gry same straty jak dla mnie rezerwy odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @TymTimex: 100% racji plus drugi wirtuoz Lopes............ odpowiedz

Miodek won - 2 godziny temu, *.com.pl A liczyliście na coś innego? na coś więcej?!

teraz do końca będą już same porażki

fart się skończył

do tego tragedia w lidze i dramat i upadek gotowy

nieudacznik Miodek won z Legii

niech sobie bryluje na salonach i łapie kolejne fuchy a Legii niech przestanie prezesować bo nie ma o tym pojęcia odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Spodziewany wynik. W ofensywie nie istniejemy za Czesława. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.knc.pl Zbyt defensywnie,zbyt bojaźliwie,zbyt asekuracyjnie i bez precyzji...w takim meczu to wiadomo,że będą że cztery sytuację i polowę trzeba wykorzystać.....Nic, pewne jest to,że w Warszawie Napoli nas zlekceważy i tu jest szansa . odpowiedz

Reacher - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy oni pamiętają jeszcze smak zwycięstwa? odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.plus.pl Tragedia tragedia... odpowiedz

l - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 1.2.3.....hejterzy czas zacząć odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @l: prawda to hejt???? odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.net.pl @l: raczej frajerzy czas skończyć dawać kasę dla pudla, raczej odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl nasz resztki honoru to sprzedaj ten klub. Nie marnuj nam następnych lat i zdrowia. odpowiedz

jezus - 11 minut temu, *.vectranet.pl @LewLegia: Mioduski to sra na was i na gadanie o honorze, on tu jest by prac mafijne pieniadze i tyle odpowiedz

Legia to my a nie Miodulski i jego psy - 2 godziny temu, *.cdn77.com Miodulski Michniewicz Kucharski wypad z Legii! odpowiedz

