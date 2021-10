Pod lupą LL! - Artur Jędrzejczyk

Sobota, 23 października 2021 r. 12:24 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Jeśli tylko nie pauzuje za kartki bądź przez kontuzję. to żelaznym zawodnikiem wyjściowej „jedenastki” u trenera Czesława Michniewicza jest Artur Jędrzejczyk. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten doświadczony zawodnik spisał się w starciu z Napoli.



Zagrożenie pod własną bramką

Napoli zdecydowanie częściej było pod bramką strzeżoną przez Cezarego Misztę, niż legioniści pod przeciwną. Zawodnicy trenera Michniewicza mieli dużo pracy od pierwszych minut. Omawiany przez nas gracz zwłaszcza w pierwszej połowie zaliczył kilka udanych interwencji w defensywie. W 18. minucie bardzo dobrze wybił piłkę po interwencji Miszty, po niefortunnym nabiciu Mladenovicia. Chwilę później mieliśmy korner dla Napoli. Po zamieszaniu w polu karnym, faul w ataku popełnił Koulibaly, który sfaulował Jędrzejczyka. Doświadczony gracz inteligentnie zagrał w defensywie. W 66. minucie Lorenzo Insigne podał na lewą stronę w „szesnastkę” do Elifa Elmasa, ale świetnie całe to zagranie przeczytał kapitan Wojskowych i zatrzymał szarżującego rywala.



Pod bramką przeciwnika

Niezbyt wiele sytuacji stworzyli sobie zawodnicy Legii. W dwóch z nich uczestniczył jednak obserwowany przez nas baczniej obrońca. Pierwsza miała miejsce tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego w pierwszej połowie gry. Z rzutu rożnego na środek „szesnastki” dośrodkował Josué, a o piłkę powalczył Jędrzejczyk, ale uderzył nad bramką Alexa Mereta. 33-letni kapitan brał udział jeszcze w bardzo dobrej okazji stworzonej w 76. minucie gry. Wtedy przechwycił piłkę i podał do Mahira Emreliego, który po indywidualnej akcji mógł podawać do Lirima Kastratiego, ale zdecydował się na strzał, trafiając sprzed pola karnego w słupek bramki.



Błędy

W swoim solidnym występie przeciwko SSC Napoli Artur Jędrzejczyk popełnił kilka mniejszych bądź większych błędów. Pierwszy uczynił około 30. minuty gry, kiedy to przy próbie wyprowadzenia piłki podał wprost pod nogi piłkarza Napoli i ostatecznie piłka trafiła do Hirvinga Lozano, którego uderzenie nogą na rzut rożny wybił Cezary Miszta. Po wznowieniu gry w drugiej połowie były gracz Krasnodaru powalił przed polem karnym Driesa Mertensa, którego uderzenie na szczęście ze stałego fragmentu gry ugrzęzło w murze. Około 60. minuty gry, Jędrzejczyk przegrał pojedynek z wprowadzonym przed kilkoma minutami Victorem Osimhenem i cała akcja zakończyła się minimalnym uderzeniem obok bramki Driesa Mertensa.