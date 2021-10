Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Napoli

Sobota, 23 października 2021 r. 11:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za czwartkowy mecz w Neapolu przyznaliście Cezaremu Miszcie. Mimo straty trzech bramek występ bramkarza Legii oceniliście na 4,2 w skali 1-6. Niezłą ocenę, biorąc pod uwagę okoliczności, uzyskał także Maik Nawrocki - 3,5. Najniższa nota trafiła do Rafaela Lopesa - 2,1.



W sumie oceniało 776 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,8.



Miszta 4,2

Nawrocki 3,5

Jędrzejczyk 3,2

Johansson 2,9

Emreli 2,9

Wieteska 2,7

Josue 2,7

Luquinhas 2,7

Muci 2,7

Andre Martins 2,6

Slisz 2,5

Charatin 2,5

Kastrati 2,4

Mladenović 2,3

Rafael Lopes 2,1