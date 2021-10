12. kolejka Ekstraklasy: Lech nie zwalnia

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Misio - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Kupił Lech na 100 lecie klubu to ma ... odpowiedz

Korki - 23 minuty temu, *.112.83 @Misio: Słabe to było. Napoli też wczoraj kupiło to ma? Nie doszukuj się spisków tam gdzie ich nie ma. odpowiedz

Rob - 36 minut temu, *.as45177.net Pyry czy sryry ale graja w pilke w tym sezonie i trzeba uznac wyzszosc lecha odpowiedz

A dziś - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wisła Płock pokona Pyry . odpowiedz

A dziś - 9 minut temu, *.tpnet.pl @A dziś: Pomyliłem się . Jest źle . odpowiedz

Legia GRAĆ QRWA mać! - 8 godzin temu, *.114.189 Czyli co, w pi..ę od Piasta, Warta wygrywa z leszczami z Mielca i jesteśmy w strefie spadkowej. Brawo Miodulski i Michniewicz! odpowiedz

Myślący - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Legia GRAĆ QRWA mać! : a kto jest Miodulski odpowiedz

Wojtek86 - 9 godzin temu, *.net.pl Niestety, ale ten mecz też może być w plecy. odpowiedz

Alan - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Gr o posadę tyle w tym temacie......

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.