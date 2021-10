12. kolejka Ekstraklasy: Pogrom Wisły

Komentarze (46)

DOŚĆ! - 50 sekund temu, *.144.92 NON GRATA ! MICHNIEWICZ! odpowiedz

Ewelina - 45 minut temu, *.vectranet.pl Przerażające, że my z Wisłą przegraliśmy.

odpowiedz

Boro - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie wiem skąd tyle optymizmu, że w 3 meczach będzie komplet punktów i tylko 9 punktów do Lecha. Bardzo odważna teza. To raz. A dwa, to z kim on teraz ma stracić punkty do końca roku? Ma wręcz autostradę. Z kimś na pewno straci, ale niewiele. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ludziska dajta spokój! Każdej drużynie od czasu do czasu trafia się taki sezon, no trudno nie będziemy mistrzem w tym roku, to i Wisła za czasów swojej największej potęgi ( a nie miała takiej konkurencji bo reszta była biedna jak mysz kościelna) nie zawsze była mistrzem a i pamiętam sezon gdzie zajęli 8 czy 9 miejsce , cóż może uda się PP wygrać i przez to do pucharów awansować, ja w takim razie będę kibicował Rakowowi żeby został mistrzem :) odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie zwalnia Raków, Pogoń, Śląsk.... Jest jeszcze Lechia. Jutro musimy wygrać. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Musimy. Bo jeśli Warta pokona Mielec... odpowiedz

KK - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Lech to chyba ma stulecie w przyszłym roku. Więc nie ma się co dziwić że sędziowie pewnych spraw nie widzą. odpowiedz

(L)memek(L) - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Dużo osób zachwala tutaj skorże i zachwyca się grą amicą. Uważam że, nie mamy czego amice zazdrościć, mają swoje 5 min bo Nasza Legia jest w kryzysie. Uważam że, to głównie z powodu braku drugiej 11 bo ciężko jednym składem grać na 3 frontach. Fakt, Legia w tym sezonie zaczęła sezon naprawdę bardzo źle. Mimo już 6 porażek to nadal Mamy szansę obronić Mistrzostwo, zaraz pyry dostaną zadyszkę i zaczną gubić punkty, nie jeden klubik już Nam uciekał na początku sezonu z większą przewagą. Co to skorży prowadził już Legie i zbyt długo tutaj nie utrzymał się i z tego co pamiętam to większość komentujących tutaj narzekała na skorże że ch...owy trener. Co do Michniewicza, nie przepadam za nim ale co chwila zmiana trenera to jest błędne koła. Dużo osób porównuje polską ligę to angielskiej, hiszpańskiej itd.czy tam też odrazu zwalniają trenera po kilku słabych meczach albo po nie udanym jednym sezonie? Pozdrawiam (L) odpowiedz

Xyz - 10 godzin temu, *.orange.pl @(L)memek(L): no wiesz, z topu europejskiego jedną z nielicznych drużyn, które potrafią zwolnić trenera w trakcie sezonu jest Bayern, a do kogo my jesteśmy porównywani nie będę wspominał ;) A na poważnie, zgadzam się w 100%. Dodam tylko, że pamięć kibica jest krótka skoro ,,podnieca" się Skorżą. Pyry według mnie miały w ostatnich latach jednego naprawdę dobrego trenera, który przestał inny z naszego podwórka i nawet z nim nie zdobyły MP. Wystarczy że nie wygrają 2-3 meczów z rządu i się zacznie. Bo przypominam, że dla uciekającego remis to też jest jak porażka. Lech nie musi zacząć masowo przegrywać meczów. Wystarczy, że przegra jeden, 2 zremisuję i mamy do nich (o nas za chwilę) przy naszych zwycięstwach i odrobieniu zaległości 2 punkty. Dlatego póki co szkoda sobie w ogóle zawracać głowę nimi, tylko skupić się na nas, zacząć seryjnie wygrywać i będzie dobrze. odpowiedz

(L)Memek(L) - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Xyz: w 100% z Tobą się zgodzę. Od siebie mogę tylko dodać dla "zapominalskich" że, nie tak dawno Legia zdobyła Mistrzostwo z 11 porażkami w sezonie 2017/2018 (jeśli dobrze pamiętam). Pewnie większość tutaj osób też pisało że nie mamy szans na Mistrzostwo i wszystkich z Klubu najlepiej by zwolnili ????. Pozdrawiam Brachu i do zobaczenia na Ł3 odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.mm.pl @(L)Memek(L): A ja przypomnę, że nie ma już formuły ESA37 i dodatkowych spotkań już nie gramy. odpowiedz

Xyz - 4 godziny temu, *.orange.pl @(L)Memek(L): tez pozdrawiam!

odpowiedz

Xyz - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: gramy teraz tylko 3 mecze mniej. 10 porażek mieliśmy za Vuko, a MP zdobyliśmy w praktyce już w marcu/kwietniu ;) Wcześniej jak jeszcze dzielili mieliśmy 11 porażek i MP za czasów Klaufurica i wtedy tez nie dzielili punktów - lidera mieliśmy wtedy od 33 kolejki i później już nie przegraliśmy (jeden remis, reszta zwycięstwa). Także w każdym z tych sezonów z 6 porażkami mistrzami bylibyśmy w cuglach (a za Vuko z 10 i tak byliśmy ;) odpowiedz

Aramis - 11 godzin temu, *.chello.pl Jest październik, a wszystkie media, fora internetowe pieją z zachwytu nad Amica. Już jej przyznali mistrza a w Poznaniu mało się nie zesr...li, widać ożywienie ich sympatyków w sieci jak się napompowali. Spokojnie Panowie, nasza Legia wychodziła nie z takich kłopotów! Głowy do góry, czas do roboty i gonimy! A płaczków i kibiców sukcesu zapraszam na K9! odpowiedz

Kamień - 9 godzin temu, *.chello.pl @Aramis: lepiej na K-2, na psa mają wchodzić? odpowiedz

Aramis - 5 godzin temu, *.chello.pl @Kamień: W sumie ksp - komenda stołeczna policji... odpowiedz

kędzior - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Lech ma dobrego trenera i konkretny skład,a do tego nie są obciążeni pucharami.Ponadto ktoś wymyślił,że właśnie na początku rozgrywek kiedy Legia szarpie się o fazę grupową w europie to jeszcze gra z najlepszymi zespołami w lidze ponieważ tak,a nie inaczej został ułożony kalendarz.Wystarczy spojrzeć na kolejnych przeciwników.Do tego seria dziwnych pomyłek(???????) sędziów i scenariusz pozbawienia Legii szans na obronę mistrza gotowy.Oczywiście sama Legia też nie jest bez winy ale wg mnie umyślnie mogły zostać stworzone okoliczności,które pomogą Legii stracić mistrzostwo odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 13 godzin temu, *.55.238 @kędzior: Najłatwiej wszędzie się spisków doszukiwać. Tak samo mówią kibice innych klubów o Legii jak zdobywamy mistrzostwo. Beznadziejny właściciel miotający się jak dziecko we mgle, leniwi piłkarze co sezon zmieniani na nowych i trener wymieniany średnio co rok. W ten sposób niczego się nie da zbudować, niestety tak to się musiało prędzej czy później skończyć. odpowiedz

ja - 11 godzin temu, *.chello.pl @kędzior: Nie rób ze Skorży jakiegoś dobrego trenera. Poziom Czesia.

Przypominam co zrobił w 2012 roku jak przegraliśmy już prawie pewne mistrzostwo.

W LE coś pograliśmy tak samo jak i teraz.



odpowiedz

urs72 - 14 godzin temu, *.chello.pl Runda jesienna a tu kur......kłótnie kto będzie Mistrzem Ekstraklapie ja per.........czy to kibice Legii czy jak ? odpowiedz

Po(L)ubiony - 15 godzin temu, *.aster.pl Co nas obchodzą pyry czy inne pataty? My mamy grać swoje i kropka. odpowiedz

MAKEN - 15 godzin temu, *.151.165 ALE bez obaw. Przelamiemy się. I będzie wspaniale. Teraz ważne jest wsparcie i wiara w sukces. odpowiedz

Vice007 - 23 godziny temu, *.shawcable.net Ciezkko to pisac ale wlasnie tak jak gra Lech powinna grac Legia. Kazdy mecz laduja po 3 lub 4 bramki, graja ladnie dla oka i zjadaja ta lige jak klasowy zespol powinien. A my? A my juz mamy 6 porazek na kacie, tragiczny styl i zero pomyslu na gre. Mamy slaba kadre, slabego trenera i co najgorsze slabego prezesa, jedyne co w tej chwili jest nasza duma to kibice. odpowiedz

Do Vice - 16 godzin temu, *.orange.pl @Vice007: a my? My wywalczyliśmy w ostatniej dekadzie 7 na 10 MP. odpowiedz

Groch(ów) - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Lech idzie jak po swoje, mają skład, trenera i ciśnienie na mistrza. To robi atmosferę. Małe szanse by im ktoś podskoczył. odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl @Groch(ów): To możesz się zdziwić. Moim zdaniem lepiej jednak wygląda Raków i to jest główny kandydat do zdobycia MP2022. odpowiedz

Dedi - 23 godziny temu, *.plus.pl Trudno nie co roku zdobywa się mistrza nawet Psg musiało ulec w zeszłym sezonie średniemu Lille które już nic specjalnego nie gra w tym sezonie.. ja cały czas jednak mówię że można jeszcze powalczy o tego mistrza ale to już jest ostatni dzwonek wygrana w Gliwicach albo Czechu out. odpowiedz

Dixie - 19 godzin temu, *.57.229 @Dedi: Lech w dwunastu kolejkach zdobył 27 punktów, czyli stracił 9, a więc skuteczność 75% Legia natomiast po wygraniu zaległych spotkań miałaby 9 punktów straty do Lecha, a zatem, zakładając, że Lech utrzyma takie tempo i tracił będzie statystycznie porównywalną ilość punktów, to Legia, żeby się z nim zrównać w 24 kolejce musiałaby wszystko wygrywać, czyli uzyskać przez 12 następnych kolejek (plus dwie zaległe) skuteczność 100% zamiast obecnej 33% i jeden punkt na kolejkę. Realne? odpowiedz

Max - 14 godzin temu, *.plus.pl @Dixie: myślę że nie realne. Zauważ z kim jeszcze

Lech gra do końca rundy jesiennej, może być 7x3=21 i % im się poprawi, a my do końca tej rundy jeszcze kilka spotkań przegramy i punkty potracimy. Na wiosnę już tego nie odrobimy niestety. Trenera mamy dobrego, ale grajków kiepskich, myślą żeby tylko się pokazać w europie... odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl @Max: Co Wy macie z tym Lechem??? Jakoś wszyscy zapominają o Rakowie... odpowiedz

Misio - 22.10.2021 / 22:31, *.t-mobile.pl Kupił Lech na 100 lecie klubu to ma ... odpowiedz

Korki - 22.10.2021 / 22:41, *.112.83 @Misio: Słabe to było. Napoli też wczoraj kupiło to ma? Nie doszukuj się spisków tam gdzie ich nie ma. odpowiedz

Marcin - 22.10.2021 / 23:07, *.autocom.pl @Misio: to ile legia ostatnio nakupowała???????????? odpowiedz

Rob - 22.10.2021 / 23:13, *.plus.pl @Misio: patrząc na grę Lecha w tym sezonie to ciężko jest snuć takie domysły. odpowiedz

Bubek - 22.10.2021 / 23:24, *.chello.pl @Marcin: no jakieś 7lat, ale jak nas stać to co się dziwisz. A u Was Amica wysupła gotówkę raz na 5lat to się mało nie postacie w gacie. odpowiedz

(L)ifciarz - 21 godzin temu, *.chello.pl @Marcin: A Ty co ziemniaku, nazwy klubów pisze się z dużej tłuku jeden. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 13 godzin temu, *.55.238 @Misio: Kolejny wielbiciel, wyssanych z palca bzdurnych teorii spiskowych. odpowiedz

Rob - 22.10.2021 / 22:28, *.as45177.net Pyry czy sryry ale graja w pilke w tym sezonie i trzeba uznac wyzszosc lecha odpowiedz

A dziś - 22.10.2021 / 18:38, *.tpnet.pl Wisła Płock pokona Pyry . odpowiedz

A dziś - 22.10.2021 / 22:55, *.tpnet.pl @A dziś: Pomyliłem się . Jest źle . odpowiedz

Legia GRAĆ QRWA mać! - 22.10.2021 / 14:26, *.114.189 Czyli co, w pi..ę od Piasta, Warta wygrywa z leszczami z Mielca i jesteśmy w strefie spadkowej. Brawo Miodulski i Michniewicz! odpowiedz

Myślący - 22.10.2021 / 20:04, *.centertel.pl @Legia GRAĆ QRWA mać! : a kto jest Miodulski odpowiedz

bum - 13 godzin temu, *.virginm.net @Myślący :

miodlulskie vel pudel zlodziej, lichwiarz i grabarz naszej Legii. Oto koto to jest... Oswiecony? hehehe odpowiedz

Wojtek86 - 22.10.2021 / 13:22, *.net.pl Niestety, ale ten mecz też może być w plecy. odpowiedz

Alan - 22.10.2021 / 11:42, *.t-mobile.pl Gr o posadę tyle w tym temacie......

odpowiedz

