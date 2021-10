III liga: Ursus Warszawa 0-4 Legia II Warszawa

W meczu 15. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Ursusem Warszawa 4-0. Wszystkie bramki padły jeszcze przed przerwą. Kolejne ligowe spotkanie podopieczni Marka Gołębiewskiego rozegrają w przyszłą sobotę w Legia Training Center. Ich rywalem będzie Sokół Aleksandrów Łódzki, a mecz rozpocznie się o godzinie 11:00. W 20. minucie pierwszą bramkę dla Legii zdobył strzałem tuż zza pola karnego Bartłomiej Ciepiela. 3 minuty później było już 2-0. Rui Gomes otrzymał dobre podanie, ominął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki. Gola numer 3 zdobył kilka minut przed przerwą Szymon Włodarczyk po świetnym dograniu od Rui Gomesa. Ten sam zawodnik po dużym błędzie obrońców i golkipera zespołu gospodarzy podwyższył wynik na 4-0. W drugiej połowie sytuacji bramkowych było zdecydowanie mniej. Wprawdzie gola strzelili gospodarze, ale jeden z zawodników był na spalonym. III liga: Ursus Warszawa 0-4 (0-4) Legia II Warszawa 20' 0-1 Bartłomiej Ciepiela 23' 0-2 Rui Gomes 38' 0-3 Szymon Włodarczyk 42' 0-4 Szymon Włodarczyk Ursus (skład wyjściowy): Krystian Kalinowski, Łukasz Buczkowski, Wojciech Bernacik, Patryk Jurczyński, Paweł Czarnecki, Patryk Kamiński, Michał Strzałkowski, Sebastian Olczak, Paweł Tarnowski, Antoni Górecki, Filip Dziełak Legia II: 1. Maciej Kikolski, 11. Tomasz Nawotka (76' Nikodem Niski), 3. Inaki Astiz, 18. Karol Noiszewski, 5. Bartosz Widejko (76' Jakub Wiśniewski), 15. Rui Gomes (60' Al Mubaireek Osamah Mohammed), 6. Jakub Kisiel, 22. Bartłomiej Ciepiela, 21. Kacper Skwierczyński (12' 16. Patryk Konik), 7. Dawid Dzięgielewski (60' 11. Arkadiusz Ciach), 9. Szymon Włodarczyk

