Koszykówka

Stal Ostrów Wielkopolski 96-92 Legia Warszawa

Sobota, 23 października 2021 r. 19:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 92-96 na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Pierwsza faza meczu należała do gospodarzy, ale następnie legioniści ruszyli do odrabiania strat i zbliżyli się do aktualnego mistrza Polski na trzy oczka. Niestety w samej końcówce gospodarze utrzymali kilkupunktową przewagę i zeszli z parkietu jako zwycięzcy.



Legioniści rozpoczęli spotkanie tradycyjnym ostatnio zestawieniem: Koszarek, Abdur-Rahkman, Cowels, Kulka, Kemp. Od pierwszych minut obie ekipy toczyły wyrównane starcie w którym nie brakowało trafień z dystansu. Po pięciu minutach gry w szeregach Legii Warszawa zadebiutował nowy rozgrywający zespołu, Strahinja Jovanović. Po punktach Jamesa Palmera Stal prowadziła różnicą dziewięciu punktów. Odpowiedzią Legii byłą „trójka” Muhammada-Ali Abdur-Rahkmana, ale wciąż to gospodarze prowadzili grę i po pierwszej połowie wygrywali 33:22.



Druga kwarta rozpoczęła się od udanej akcji Łukasza Koszarka, ale ostrowianie błyskawicznie odpowiedzieli trafieniami Palmera i Florence’a. Warszawianie nie spisywali się najlepiej w defensywie pozwalając przeciwnikowi na ponawianie, akcji, presja Stali pod własnym koszem przynosiła skutek – po 14 minutach podopieczni trenera Igora Milicicia mieli 12 punktów przewagi. Pierwsza połowa należała do Arged BM Stali Ostrów Wlkp., której przewaga byłaby wyższa, gdyby nie fantastyczny rzut z połowy boiska autorstwa Łukasza Koszarka. Do szatni zespoły udały się przy wyniku 57:45 dla gospodarzy.



Zieloni Kanonierzy od początku trzeciej kwarty ruszyli do odrabiania strat. Po udanych akcjach Raymonda Cowelsa, Grzegorza Kulki i Jure Skificia, Stal prowadziła różnicą ośmiu „oczek”, lecz raz jeszcze przyśpieszyła tempo gry i zdobyła pięć punktów z rzędu powracając do niedawnego prowadzenia. Trafieniem zza łuku odpowiedział Strahinja Jovanović utrzymując swój zespól blisko rywala. Po 30 minutach meczu gospodarze prowadzili 81:66. Na seidem minut przed końcem czwartej kwarty Legia raz jeszcze zbliżyła się do Stali, tym razem na dystans zaledwie trzech punktów. Ostatnie minuty meczu zapowiadały niemałe emocje. Ostrowianie zmuszani byli do coraz większej liczby błędów. Trwała wymiana ciosów – po trafieniu Raymonda Cowelsa było 91:88 dla Stali na niespełna dwie minuty przed końcową syreną. Ostatnie sekundy meczu należały jednak do podopiecznych trenera Igora Milicicia, którzy zwyciężyli 96:92.



- Za nami ciężki mecz z mistrzem Polski. Nieudana pierwsza kwarta sprawiła, że przez resztę spotkania musieliśmy gonić. Zbliżyliśmy się do Stali na trzy punkty i zabrakło nam niewiele, by ich dogonić. Bardzo szkoda tego meczu, zwycięstwo było blisko – powiedział po meczu ze Stalą Ostrów Grzegorz Kulka.



Już w środę koszykarze Legii Warszawa rozegrają kolejny mecz – tym razem czeka ich starcie w ramach europejskich pucharów – FIBA Europe Cup. Stołeczny zespół podejmie na własnym parkiecie FC Porto. Początek spotkania o godz. 20:30 w hali OSiR Bemowo.



PLK: Stal Ostrów Wielkopolski 96-92 Legia Warszawa

Kwarty: 33-22, 24-23, 24-21, 15-26



Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, (celne za trzy)]

1. J. Palmer Jr. 24 (2)

8. M. Young 22 (3)

5. D. Andersson 18 (2)

3. K. Simmons 9

2. T. Drechsel 5 (1)

---

0. J. Florence 18 (4)

10. I. Wadowski 0

12. J. Mokros 0

4. B. Rachwalski -

7. A. Załucki -

55. M. Pluta -

77. D. Kulig -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

18. R. Cowels III 17 (5)

5. M. Abdur-Rahkman 15 (3)

55. Ł. Koszarek 7 (1)

14. G. Kulka 5

50. A. Kemp 5

---

91. D. Wyka 12

11. J. Skifić 11 (1)

13. S. Jovanović 10 (1)

31. G. Kamiński 7 (1)

2. B. Didier-Urbaniak 3 (1)

0. J. Sadowski -

4. S. Kołakowski -



Komisarz: G. Potęga

Sędziowie: P. Pastusiak, R. Mordal, M. Koralewski



widzów: 2626