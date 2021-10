Spalletti: Decydujący mecz

Czwartek, 21 października 2021 r.

- To dla nas decydujący mecz. Jeśli w czwartek nie uda się wygrać, to ciężko będzie nam awansować. Jesteśmy pewni siebie, mamy szeroką kadrę, która pozwala nam grać w Lidze Europy przez długi czas. W meczu z Legią wystawię zawodników, którzy dadzą z siebie wszystko. Chcemy wygrać to spotkanie i mamy graczy, którzy potrafią to zrobić. Kadra drużyny jest gotowa do gry na wszystkich frontach - mówi trener SSC Napoli Luciano Spalletti.







- Legia to drużyna, która potrafi dobrze się zamknąć a potem ponownie wrócić do gry. To właśnie te cechy pozwalają im na zajmowanie pierwszego miejsca w grupie. Będziemy musieli bardzo dobrze czytać to spotkanie.



- Czy zagrają zmiennicy? Nie uważam, by można było mówić o wystawieniu drugiego składu. W naszej kadrze każdy może grać. Ktokolwiek wyjdzie na boisko będzie zawodnikiem podstawowego składu. Nie mam drugiej jedenastki w drużynie, po prostu na boisko wchodzą ci, którzy są w danym momencie potrzebni.



- Musimy pokazać swoją wartość na boisku. Jestem pewny siebie, bo widzę chłopaków na treningach, ich zaangażowanie jest podwójne. Chcemy zapewnić naszym kibicom miły wieczór na stadionie. Chcieliśmy także tego w meczu ze Spartakiem, postaramy się tego dokonać całym naszym zaangażowaniem.