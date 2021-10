Kick-boxing

Porażka Niewiadomskiej w 1/8 finału MŚ

Czwartek, 21 października 2021 r. 15:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Aleksandra Niewiadomska z Legia Fight Club wzięła udział w kick-bokserskich mistrzostwach Świata w formule K-1, które odbywają się we włoskim Lido di Jesolo. Legionistka w 1/8 finału, kategorii wagowej -60kg przegrała z mistrzynią Finlandii, Katjią Poyhonen i nie awansowała do strefy medalowej.



Za trzy tygodnie inny zawodnik LFC rywalizować będzie na międzynarodowej arenie - Konrad Kamiński poleci na mistrzostwa Europy Juniorów do Czarnogóry.