26-28.10: Rozkład jazdy

W środę o 20:30 nasi koszykarze podejmować będą zespół FC Porto w trzecim spotkaniu fazy grupowej FIBA Europe Cup - zachęcamy do wspierania naszego zespołu. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. Transmisję z tego spotkania pokaże TVP Sport. Z kolei w czwartek o 14:00 w Szczecinie nasi piłkarze zagrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z miejscowym III-ligowym Świtem Skolwin. Mecz będzie można obejrzeć w Polsacie Sport.



W środę o 19:00 na Mokotowie nasi siatkarze podejmować będą Gwardię Wrocław. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali bezpośrednio przed meczem.



Rozkład jazdy:

27.10 g. 17:30 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Maz. (sparing)[LTC 3]

27.10 g. 17:30 Zagłębie Sosnowiec - Piast Gliwice

27.10 g. 19:00 Legia Warszawa - Gwardia Wrocław [siatka, ul. Niegocińska 2a]

27.10 g. 20:30 Legia Warszawa - FC Porto [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

28.10 g. 14:00 Świt Skolwin Szczecin - Legia Warszawa