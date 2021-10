Futsal

Zapowiedź meczu z Clearexem Chorzów

Piątek, 22 października 2021 r. 18:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

Przed zespołem Legii trzeci z kolei wyjazdowy mecz - tym razem nasz zespół uda się do Chorzowa, gdzie o punkty walczyć będzie z 5-krotnym mistrzem Polski, miejscowym Clearexem.



Clearex największe sukcesy odnosił w latach 2000-2007, kiedy właśnie pięć razy wywalczył złoty medal mistrzostw Polski. Ostatnim sukcesem klubu z Górnego Śląska jest krajowy puchar wywalczony przed czterema laty. Powtórzenia tego wyniku gracze z Chorzowa byli bliscy w ostatnim sezonie, ale do sięgnięcia po trzeci do kolekcji Puchar Polski, zabrakło wygranej w finale z Constraktem Lubawa. W sezonie 2018/19 chorzowianie zdobyli brązowy medal mistrzostw Polski. Zespół ma na swoim koncie także Superpuchar Polski zdobyty w 2007 roku oraz trzy wicemistrzostwa kraju, wywalczone w latach 2003-05. Ponadto w roku 2002 awansowali do turnieju finałowego Pucharu Europy.



Chociaż lata największych triumfów chorzowianie miały miejsce już ponad dekadę temu, w sezonie 2020/21 zespół zajął 4. miejsce w Statscore Futsal Ekstraklasie, wygrywając 17 meczów i notując 9 remisów w 32 meczach. Również na miejscu czwartym chorzowianie zakończyli sezon 2019/20, kiedy do miejsca na podium zabrakło im tylko dwóch punktów.



W obecnych rozgrywkach drużyna prowadzona przez Andrzeja Szłapę zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli z jedną wygraną na koncie, trzema remisami i dwiema porażkami. Clearex nie wygrał jeszcze żadnego z trzech rozgrywanych meczów na własnym parkiecie - przegrali z Piastem Gliwice (3:4) oraz zremisowali z FC Toruń (2:2) i AZS-em UW Wilanów (2:2). Jedyną wygraną w tym sezonie odnieśli w drugiej serii gier z zespołem Słoneczny Stok Białystok (5:2). W ostatniej serii spotkań, futsaliści Clearexu stworzyli sobie bardzo dużo dogodnych sytuacji, ale nie zdołali wywieźć z Lęborka więcej niż jeden punkt - zremisowali 3:3, przegrywając do przerwy 1:2.



Chorzowianie mają w składzie niemal samych Polaków, wzmocnionych Ukraińcem - Mykytą Mozheiko. Najlepszym strzelcem zespołu jest Przemysław Dewucki, strzelec pięciu bramek z 17 zdobytych przez cały zespół. Legioniści na razie lepiej spisują się od chorzowian zarówno w ataku (o 4 bramki zdobyte więcej), jak i w obronie (5 bramek straconych mniej). Na wyjazdach nasz zespół zaliczył dwa zwycięstwa i dwie porażki - z mistrzem i wicemistrzem Polski.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 i rozegrane zostanie w hali MORiS, przy ulicy Dąbrowskiego 113 w Chorzowie.



CLEAREX CHORZÓW

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 1-3-2

Bilans u siebie: 0-2-1

Bramki zdobyte/bramki stracone: 17:17



Skład: Mateusz Bednarczyk, Michał Długosz, Olivier Nadolski, Rafał Krzyśka (bramkarze), Adrian Niedźwiedzki, Bartłomiej Sitko, Dominik Jankowski, Dominik Niemczyk, Krzysztof Salisz, Maciej Mizgajski, Mariusz Seget, Michał Dubiel, Mykyta Mozheiko, Przemysław Dewucki, Robert Rotuski, Sebastian Brocki, Szymon Cichy, Szymon Łuszczek.

trener: Andrzej Szłapa



Ostatnie wyniki: Piast Gliwice (d, 3:4), Słoneczny Stok Białystok (w, 2:5), FC Toruń (d, 2:2), Red Devils Chojnice (w, 4:2), AZS UW Wilanów (d, 2:2), LSSS Lębork (w, 3:3).



Strzelcy bramek: Przemysław Dewucki 5, Szymon Łuszczek 2, Maciej Mizgajski 2, Mykyta Możejko 2, Krzysztof Salisz 2, Sebastian Brocki, Mariusz Seget, Bartłomiej Sitko.



Termin meczu: sobota, 23 października 2021 roku, g. 18:00

Adres hali: Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113 (MORiS)

Pojemność hali: 1500 miejsc