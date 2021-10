Amp futbol

Wyniki legionistów w turnieju MP w Warszawie

Niedziela, 24 października 2021 r. 15:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii Warszawa dzięki wygranej z Wisłą Kraków nadal liczą się w walce o mistrzostwo Polski w sezonie 2021. Podczas dwudniowego turnieju rozegranego przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, Legia pokonała Wartę Poznań 3-0 (hat-trick Bartosza Łastowskiego), następnie bezbramkowo zremisowała z TSP Kuloodpornymi, a w niedzielę przed południem zasłużenie pokonała liderującą Wisłę Kraków 3-0 (0-0). Ten wynik sprawił, że Legia przed ostatnim turniejem MP traci do wiślaków trzy punkty i ma szanse na kolejne mistrzostwo, które oznaczać będzie rywalizację w Lidze Mistrzów w kolejnym roku.



Po bezbramkowym remisie z Kuloodpornymi, Legia musiała pokonać Wisłę, aby przedłużyć swoje szanse na mistrzostwo. Legioniści od początku ruszyli do ataku, a wynik meczu otworzył Mateusz Ślusarczyk w 14. minucie spotkania, po dograniu Bartosza Łastowskiego wzdłuż pola karnego, z rzutu wolnego, i pewnym strzale z pierwszej piłki. Również drugą bramkę wypracował Łastowski, który znajdując się w dogodnej sytuacji strzeleckiej, odegrał piłkę do Mariusza Adamczyka, któremu nie pozostało nic innego jak dołożenie nogi i skierowanie piłki do pustej bramki. Wynik ustalił w doliczonym czasie gry Jakub Kożuch pewnym uderzeniem zza pola karnego.



Na koniec turnieju Legia pewnie zwyciężyła z Widzewem 10-0, strzelając już sześć bramek przed przerwą. W drugiej połowie nasi zawodnicy mieli mnóstwo sytuacji, parę razy trafiając w słupki i poprzeczkę i trzeba przyznać, że końcowy wynik to najmniejszy wymiar kary.



Decydujący, ostatni turniej MP obecnego sezonu rozegrany zostanie za dwa tygodnie w Krakowie.



Legia Warszawa 3-0 (1-0) Warta Poznań

1-0 16 min. Bartosz Łastowski

2-0 26 min. Bartosz Łastowski (as. Mateusz Ślusarczyk)

3-0 34 min. Bartosz Łastowski (z rzutu wolnego)



Legia Warszawa 0-0 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała



Legia Warszawa 3-0 (1-0) Wisła Kraków

1-0 14 min. Mateusz Ślusarczyk (as. Bartosz Łastowski)

2-0 33 min. Mariusz Adamczyk (as. Bartosz Łastowski)

3-0 40 min. Jakub Kożuch



Legia Warszawa 10-0 (6-0) Widzew Łódź

1-0

2-0

3-0 13 min. samobójcza

4-0 18 min. Bartosz Łastowski

5-0 19 min. Jakub Kożuch (as. Mariusz Adamczyk)

6-0 20 min. Bartosz Łastowski (as. Mariusz Adamczyk)

7-0 22 min. Artur Stolikowski

8-0 34 min. Mariusz Adamczyk

9-0 39 min. Jakub Kożuch (as. Bartosz Łastowski)

10-0 40 min. Mariusz Adamczyk (as. Bartosz Łastowski)