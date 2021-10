Komentarze (8)

Plaskacz - 21 minut temu, *.net.pl A co to są te "ciągi komunikacyjne" i gdzie one są? odpowiedz

pawel - 22 minuty temu, *.knc.pl nie za ciagi komunikacyjne tylko prz…..li sie za oprawe odpowiedz

wodz - 32 minuty temu, *.tpnet.pl a od tego nie jest Straż Pożarna??? dobrze że nie na zimy bo Legia zapłaciła by za smog z 15 tyś euro. odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk To że niby ktoś nie mógł wejść czy wyjść czy o co chodzi bo nie mogę znaleźć logicznego wytłumaczenia poza tym że to jest nękanie, mszczenie się czy inna próba nacisku odpowiedz

Franz - 1 godzinę temu, *.chello.pl UEFA ma niedrożne mózgi. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Obiektywnie rzecz biorąc to tę ciągi komunikacyjne nigdy nie są drożne. Tylko czy to na pewno zbrodnia za ponad 70 tys złotych?? odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl znowu??? nie róbcie tego, bo Miodek przez nas zbankrutuje! ; P odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.orange.pl @oLaf: później lament, że transferów nie ma....

