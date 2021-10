Miszta: Jest mi przykro

- Jest mi przykro, bo chcieliśmy zdobyć punkty w tym meczu, a skończyło się 0-3. Walczyliśmy, jak mogliśmy, biegaliśmy, wspieraliśmy się jeden za drugiego, ale to dzisiaj nie wystarczyło. Wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie wyglądał, że będzie ciężki, jaką klasę mają zawodnicy Napoli. Teraz koncentrujemy się już na kolejnym spotkaniu. Jest mi po prostu przykro. Nie skupiałem się na tym, ile czasu zostało do końca. Czas płynął mi bardzo szybko. Napoli nas naciskało i w końcu wykorzystało swoje sytuacje. Z biegiem czasu gospodarze atakowali coraz bardziej - powiedział po meczu z SSC Napoli Cezary Miszta.

Micha(L) - 54 minuty temu, *.chello.pl mi także....i...? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobry mecz . odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Chłopak trzymał nas w grze przez całą pierwszą połowę. Przy strzałach Insigne i Politano bez szans. odpowiedz

