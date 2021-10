+ dodaj komentarz

- 15 minut temu, *.orange.pl

Co niby było intensywnego w tym meczu z punktu widzenia Napoli?

Dla nich mecz jak mecz. Albo leją rywali od początku, albo niszą ich w końcówce, jak dziś. Mimo wszystko fajnie, że dobry początek Legii zmusza topowe zespoły do spiny. Z jeszcze innej strony, niby spina, ale skład mocno mieszany i dopiero zmiany zadecydowały. Zresztą, Leicester wczoraj podobnie. Nie ma się co oszukiwać, niby kasa większa w LE niż wcześniej, ale i tak te topowe kluby podchodzą do niej jak Legia do wstępnych faz PP i zwycięstwo Legii z Leicester można porównać do porażki Legii z Mazowszem Grójec...

odpowiedz