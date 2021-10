Komentarze (96)

Miki55 - 16 sekund temu, *.chello.pl Michniewicz paszoł won. To nie jest Legia, to jakieś frajerstwo. odpowiedz

zaraz - 26 sekund temu, *.tpnet.pl pomocnik za obrońcę, jedziemy z nimi:):):):) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 minuty temu, *.plus.pl Mamy kompletna kadrę jak nigdy panie prezesie. odpowiedz

Kibic - 2 minuty temu, *.84.166 Jest tylko Legia. Gramy do końca!!!! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 minuty temu, *.55.238 Czesiek chyba już wie że to jego ostatni mecz, siedzi na ławce bez emocji. Stracił zupełnie kontrolę nad zawodnikami, szkoda czasu dalej to ciągnąć, pytanie tylko kto za niego? odpowiedz

Legia - 3 minuty temu, *.net.pl No nieźle 2-0 i ledwo 20 min meczu. Michniewicz chyba szykuje się do swojej ligi marzeń u putka, ps pozdrów putka od Tuska ???????? odpowiedz

:) - 4 minuty temu, *.plus.pl Może remis wydusza coś tam zaczęlo się dziac. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 minuty temu, *.centertel.pl Goooool, nie poddawaj się;)) odpowiedz

Wawa - 4 minuty temu, *.chello.pl Czesław już wie

Oo drugiej bramce dla Piasta nawed nie zareagował

Won Czesław wylot won odpowiedz

Marcin - 5 minut temu, *.centertel.pl Stal Mielec lepiej operuje piłka od naszej drużyny. Czy to przypadek? Czy prezes może kuźwa oślepł po wygranych meczach w LE i ojro? odpowiedz

zaraz - 5 minut temu, *.tpnet.pl goooolllllllllll

2:1 odpowiedz

Ciekawy - 5 minut temu, *.chello.pl Bileciki na Pogon beda po 5zl ..czy za darmo? Panie prezesie? odpowiedz

robert - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Michniewicz złóż dymisję jeśli masz honor odpowiedz

Syn trenera - 7 minut temu, *.vectranet.pl Więcej Slisza Skibickiego i Mladenovia, więcej zawieszeń.. Więcej wolnego dawać piłkarzom.. więcej siatkonogi i gierek.. Won CZeSIU odpowiedz

Grzegorz - 7 minut temu, *.centertel.pl Co za rury!!!!!! odpowiedz

Martinez - 7 minut temu, *.105.93 Emreli - 2 słupki w jednej akcji. To się pojawi w "piłkarskich jajach" a on co? Cieszy ryja, jakby 2 bramki strzelił, a nie spierd0lił po całości i przegrał ostatnie 6 z 7 meczów. To jest problem, piłkarzyki sobie kopią, mają wynik w dupie, kaska na koncie się zgadza, zero stresu. Rozmowa motywacyjna jest NIEODZOWNA. Michniewicz nie wejdzie na boisko i za asa gola nie zdobędzie.

Już 2-0 bo Wieteska na grzybach, a 2 nie widziałem. KURW@ M!Ć! odpowiedz

molo30 - 8 minut temu, *.tpnet.pl Czesiu, istnieje coś takiego jak dymisja.

Przecież, ze się nie poda bo kasę straci

Heheheheheh odpowiedz

Ja1916 - 5 minut temu, *.centertel.pl @molo30: to nie trener tak biega po boisku. Zmieniamy co rok trenera i g.. to daje. odpowiedz

??? - 8 minut temu, *.play-internet.pl M jak michniewicz

M jak mioduski

M jak masakra odpowiedz

e(L)o - 8 minut temu, *.vectranet.pl No i po meczu... Można wyłączyć. Uffff odpowiedz

Robert - 8 minut temu, *.versatel.nl Czesław dzwoń do żony niech walizki szykuje odpowiedz

Piłkarzyki pajacyki - 8 minut temu, *.play-internet.pl WSZYSCY K..RWA WOOOOON! odpowiedz

artic - 8 minut temu, *.55.149 Czesiu o ktorej jest nocny nocny pociag relacji Katowice- Gdynia,???? Bo do Wa- wy nie ma juz po co wracac loczek kurierem podesle ci twoje rzeczy. odpowiedz

Adam - 9 minut temu, *.plus.pl Co ja widzę, co ja widzę nasza Legia w pierwszej lidze odpowiedz

Maniek - 9 minut temu, *.aster.pl Co to kurwa ma być, do huja Pana. Co Wy robicie, wy Nasza Legię hańbicie. odpowiedz

xd - 9 minut temu, *.orange.pl chyba czas isc i zrobic kazdemu punchdown odpowiedz

Echhhhh - 9 minut temu, *.vectranet.pl Nie mamy bramkarza. Co o to za gość co zamyka oczy Brawo Piast odpowiedz

Emerli - 9 minut temu, *.mm.pl o ja pierdolę już 2-0, Raków i amikorze wygrywają, śledzie też, nawet zgwałcony 2x wrocław też wygrywa

a my po 10 min 0-2.. my gonimy K... kogo??? Łęczną?? odpowiedz

Woot - 9 minut temu, *.orange.pl Walka o mistrza :) odpowiedz

Zxc - 9 minut temu, *.vectranet.pl Skibicki! Pamiętaj jest jesień i liście spadają odpowiedz

ivi - 10 minut temu, *.orange.pl Gruby wy...dalaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

SzB - 10 minut temu, *.pljtelecom.pl Sorry za emocje- Mladenovic ty k.... odpowiedz

jot - 10 minut temu, *.tpnet.pl Na szczęście za pół godziny Marsylia - Paryż. Więc będzie można to gówno wyłączyć. odpowiedz

e(L)o - 10 minut temu, *.vectranet.pl Jeszcze jeden, jeszcze jeden 5:0 musi być odpowiedz

atmosferic - 10 minut temu, *.orange.pl Brawo piast - oby jak najwyżej żeby ten spaślak został zwolniony jak najszybciej - on nas spuści z ligi. odpowiedz

AdamJ - 10 minut temu, *.chello.pl (na melodię Legia gol)



Czesław won Czesław won Czesław woooon!

Czesław won Czesław won Czesław woooooooon!

Czesław won Czesław won Czesław woooon!

Czesław won Czesław won CZESŁAW WON! odpowiedz

zaraz - 10 minut temu, *.tpnet.pl gggggggggggooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllll

2:0 odpowiedz

word!up - 10 minut temu, *.net.pl Mladenovic ? Hahahahahaha. On się k...a nie nadaje nawet do rezerw. odpowiedz

Pawel - 11 minut temu, *.centertel.pl I piekny powrót skibickiego przy drugim odpowiedz

Tommybielany - 11 minut temu, *.chello.pl Kabaret marnujemy 100% akcje a Piast z niczego strzela.Cos trzeba zmienić w tej drużynie bo jest straszny minimalizm,i juz 2:0. odpowiedz

Wolfik - 11 minut temu, *.mm.pl Dziękuję, dobranoc Koledzy. Daruję sobie to widowisko, moje serce tego nie wytrzyma.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Nie poddawaj się... odpowiedz

kędzior - 11 minut temu, *.vectranet.pl Może trener stracił zespół bo na to wygląda.To co się stało ze składem przed meczem dużo mówi o fatalnej atmosferze w zespole.Jak to się mówi:łatwiej wymienić trenera niż piłkarzy.Coś się zawaliło co do relacji w zespole.Być może co niektórzy grają na zwolnienie trenera.Niestety jest potrzebny człowiek,który to wszystko poukłada na nowo odpowiedz

Leśny Dziadek - 9 minut temu, *.centertel.pl @kędzior: Od dawna to wiadomo. odpowiedz

Emerli - 11 minut temu, *.mm.pl Emreli

1 przegrany superpuchar

2 przegrane conajmnej4 mecze w lidze przez pudła na pustą

tak dalej gwiazdorze...



o ja pierdolę już 2-0 odpowiedz

Yeti - 12 minut temu, *.play-internet.pl Mówiłem, ze zaraz będzie gol dla Piasta po tym jak paralityk Emreli trafił 2 razy w słupek... odpowiedz

P.s - 12 minut temu, *.play-internet.pl Nigdy nie spadnie hej legia nigdy nie spadnie . odpowiedz

jarekk - 8 minut temu, *.metrointernet.pl @P.s: Tak to wyglada ze trzeba bedzie grac o utrzymanie a nie o mistrza. odpowiedz

Emerli - 12 minut temu, *.mm.pl Emreli

1 przegrany superpuchar

2 przegrane conajmnej4 mecze w lidze przez pudła na pustą

tak dalej gwiazdorze... odpowiedz

Pawel - 13 minut temu, *.centertel.pl Pizda skibicka nawet reka nie potrafi wznowic. Bramka po wyrzucie z Naszego autu. odpowiedz

Miki55 - 13 minut temu, *.chello.pl Bożeeee co za niedojdy. Zero, zero zero. Michniewicz paszoł won. odpowiedz

Heh - 14 minut temu, *.telkab.pl 12 minut wytrzymali... odpowiedz

e(L)o - 14 minut temu, *.vectranet.pl piast - Legia będzie 3:0 odpowiedz

zaraz - 14 minut temu, *.tpnet.pl gooooooooooollllllllllll odpowiedz

Wawa - 14 minut temu, *.chello.pl Brawo jest w plecy

Czesław

Won

Won

Wonnnnn odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.mm.pl No, to mozna iść z psem. Szybko poszło.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 12 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Już można iść na długi spacer:)))) odpowiedz

Pusia - 15 minut temu, *.vectranet.pl Czesiu! Co? Spierdaaaaalaj!!! odpowiedz

juzef - 13 minut temu, *.centertel.pl @Pusia: sam (sama?) spierdalaj. odpowiedz

??? - 15 minut temu, *.play-internet.pl Dziś będzie mega porażka Całe szczęście że warta zremisowała odpowiedz

AdamJ - 15 minut temu, *.chello.pl Tak jest! niech Piast dziś wygra i Michniewicz poleci! odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.centertel.pl Ha ha ha ha ha ha odpowiedz

Hiszpan - 12 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Leśny Dziadek: Widać że aut na własnej połowie mają obcykany. odpowiedz

pegiezet - 19 minut temu, *.chello.pl Koledzy gdzie w necie mecz live za free? odpowiedz

Le Ja - 14 minut temu, *.orange.pl @pegiezet: http://strumyk.tv/PiastGliwiceLegiaWarszawa.php?source=3 odpowiedz

wtf - 20 minut temu, *.chello.pl Widać Emreli potrafi pudłować na pustą bramkę również nogami,a więc jest to piłkarz kompletny! odpowiedz

antyk - 18 minut temu, *.com.pl @wtf: :) odpowiedz

antyk - 15 minut temu, *.com.pl @wtf: :)))) odpowiedz

antyk - 11 minut temu, *.com.pl ahahahaha odpowiedz

P.s - 20 minut temu, *.play-internet.pl Co za głupek strzela w słupek? Kto wie odpowiedz

:) - 22 minuty temu, *.plus.pl Eh 2 słupki w jednej akcji odpowiedz

Hiszpan - 20 minut temu, *.telnaptelecom.pl @:): 2 słupki i cieszy mordę... odpowiedz

Wawa - 23 minuty temu, *.chello.pl Jeśli trener odsuwa zawodników toooo

Znaczy że nie panuje nad drużyną

Czesław Won

W

O

N odpowiedz

molo30 - 30 minut temu, *.tpnet.pl Czesiek out! odpowiedz

molo30 - 29 minut temu, *.tpnet.pl @molo30: Tylko nie dzwonek znaczy Brzeczek. odpowiedz

Bodo70 - 31 minut temu, *.. Michniewicz idzie vabank! Skibicki jako młodzieżowiec będzie musiał zagrać cały mecz No chyba że zmieni go Miszta, bo innych młodzieżowców na ławce nie ma. Ale będą jaja, gdyby bramkarz musiał zagrać w polu. I to ma być mistrz Polski?! odpowiedz

Michał - 23 minuty temu, *.plus.pl @Bodo70: a Kacper Tobiasz? odpowiedz

Tonâcy brzytwy sie łapie..... - 36 minut temu, *.enta.net 19:17 - Na ławce rezerwowych znalazło się tylko pięciu zawodników. Rose, Kastrati i Johansson zostali odsunięci. ,........Trener kozły ofiarne znalazł i jest po sprawie..... odpowiedz

John - 37 minut temu, *.227.151 Oby Piast lekko zluzował gdy już będzie prowadził dwoma golami bo inaczej może być konkretny pogrom. odpowiedz

kędzior - 41 minut temu, *.vectranet.pl Może odsunięci nie potrafili się należycie zachować przed ważnym meczem? Żarciki i olewanie wszystkiego widoczne jest w kulisach meczowych u wielu grajków.Nie dziwię się,że trener w końcu nie wytrzymał.Tak się nie zachowują poważni ludzie,którzy poważnie podchodzą do swoich obowiązków.Trochę dyscypliny nie zaszkodzi ale poza tym to mi się się już od dłuższego czasu wydaje,że coś jest nie tak z atmosferą w zespole.Ciężko a atmosferę przy takiej wieży Babel ale trzeba nad tym pracować odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.mm.pl No to nieźle. Punktów brakuje jak tlenu a jeszcze dwóch zawieszonych (Rose nie liczę, bo jego trudno nazwać alternatywą). zastanawiam się co sie porobiło? Wygarneli Michniewiczowi murarke po LE czy pochlali? Jak się zawiesza najdrozszych zawodników to wybadałoby wyjasnić.... odpowiedz

After Party - 47 minut temu, *.play-internet.pl Ooooo zmęczony Skibicki i słaby Slisz w składzie. Niewiarygodne ze tacy ludzie grają w Legii nawet w Ekstraklasie. 0-2 dla dla Legii!!! odpowiedz

Władeczek - 48 minut temu, *.chello.pl Ekipa do kielicha chyba już się zegrała......więcej obcokrajowców tzn. portugalczyków........... odpowiedz

Marcin - 50 minut temu, *.plus.pl To jest jakiś dramat z tą ławka. Oglądałem dzisiaj ManchesterU - Liverpool i widziałem taki obrazek jak kibice Manchesteru opuszczali stadion przy 0-5, może my tak powinniśmy zrobić jak następnym razem będziemy przegrywać u siebie. Żeby przekaz dla piłkarzy i właściciela był jeden, nie jesteśmy z drużyną na dobre i na złe i dla nas liczą się tylko wyniki. Żeby to wkońcu zrozumieli. Jak nie będzie wyników to i nas kibiców nie będzie na trybunach. Co wy na to ? odpowiedz

Do redakcji - 52 minuty temu, *.net.pl Za co zostali odsunieci? odpowiedz

Hiszpan - 57 minut temu, *.telnaptelecom.pl Kastrat pod tlenem leży bo zrobił 2 sprinty w Neapolu. Johansson i Rose zamknięci w galerii handlowej od soboty bo zostali w przymierzalni. Zaje... transfery Kucharz ogarnął. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Nie liczę na wiele, zdaje się że ugrany punkt będzie szczytem możliwości a wszystko wskazuje na kolejne baty, tym bardziej że z Piastem nigdy łatwo nie było. Trzeba się przyzwyczaić do walki w dole tabeli, dla nas kluczowe będą mecze z trzema rywalami z dołu. Tym bardziej że chłopcy już są na pewno przemęczeni tą ciężką orką co trzy dni, biedactwa. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl 5 rezerwowych z bramkarzem?

Gdzie jest Kastrati?Zagrał kilkanaście minut w Neapolu i taki przemęczony,że go w kadrze nie ma?

Skibicki to same straty tylko robi ostatnio. odpowiedz

singspiel - 59 minut temu, *.7.76 @Darek : zawieszony decyzją trenera odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bardzo liczna ławka dzisiaj. Nawet nie będziemy mogli zrobić pięciu zmian, no chyba że bramkarza wpuścimy. Lech ma na każdą pozycję dwóch równorzędnych zawodników a u nas takie dziadostwo. Brak słów odpowiedz

Hakon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie za dużo tych rezerwowych?? odpowiedz

alfons - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co to za ławka 5 graczy?????? odpowiedz

Czesuaw - 1 godzinę temu, *.55.253 Taki Żarcik odpowiedz

Bydle - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To w plecy. Tercet egzotyczny na boisku jest slisz,skibicki,mladenovic także wynik można w ciemno obstawiać na wygrana Piasta odpowiedz

Sarcastico. - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Bydle : Czesław to jednak jest beton... odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Bydle : Tercet egzotyczny to Jędza Wieteska i Slisz... odpowiedz

