Komentarze (251)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic optymista - 24 minuty temu, *.orange.pl LEGIA się z Przelamie za tydzień

LEGIA-POGOŃ 6-0

odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co winny trener że mu rozsprzedali Pol składu po MP? Wszolek Veso Juranovic Gvilia Cierzniak Szabanov itd. ok nie wszyscy grali lub byli dobrzy. Co winny trener że domagał się transferów od początku przygotowań a dostał lasy minutę? Czyja to wina że Johansson więcej się leczy Abu Hanna wypadł na dłużej Josue to poziom oldbojów a Emreli obija słupki? Ok najłatwiej zwolnić trenera który ma oczekiwania co do wzmocnień a dostaje co dostaje i pretensje bo prezes mówi o kompletnej kadrze jak idzie i się lansuje w mediach a jak trzeba zarządzać kryzysem to siedzi cicho. Michniewicz też ma swoje za uszami bo się pogubił i z tego nie wybrnie już nie widzę na to szans ale to nauczka na przyszłość żeby każde transfery konsultować z trenerem bo kucharski i Mioduski też są współwinni tego co teraz mamy. odpowiedz

Antyczesio - 58 minut temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: za duża Legia cudzoziemska się zrobiła i są efekty żaden obcy nie będzie się wysilał za te barwy na boisku czas to pojąć w końcu ani też trener Amikorz się nie przejmie bo to najemnik i Chórzysta jak go zwolnią to pójdzie dalej najlepiej do Amiki lub Arki swoich ukochanych klubów. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Ogarnijcie się pseudozawcy....

Mieliśmy olbrzymiego pecha i mamy go od dłuższego czasu w lidze.....

Gdyby Emreli strzelił na początku spotkania mecz by się zupełnie inaczej ułożył, zobaczcie ile mieliśmy stacji bramkowych... 4 bramki mogliśmy spokojnie strzelić 2 Emreli i 2 razy Muci no ale trudno już,....

Teraz zamiast panikować trzeba pomyśleć jak z tego gówna wyjść na spokojnie, trzeba wstrząsnąć drużyną bo jest kaszanka, niestety ale trzeba pożegnać trenera z całym szacunkiem za pracę jaką włożył i w zimie zatrudnić Papszuna, albo Brozia teraz oboje dadzą radę :) fajnie jakby paru kibiców weszło do szatni i trochę wstrząsnęło obcokrajowcami, bo np Emreli potenciał duży, ale widać, że mu się nie chce i gra pod siebie tylko i Legię traktuje jak trampolinę tylko z tym podejściem się straci... Pod koniec meczu zachciało mu się w końcu grać i parę razy po dryblował czy dobrze dograł, Skibicki i Kostorz to na rezerwy się nadają aktualnie jeszcze nie są gotowi na ten poziom a o presji nie mówiąc, Mladenovic powinien w tym sezonie z ławki nie wstać jego dyspozycja jest tragiczna i to jak kaleczy ten piękny sport, Rafa Lopes z szacunkiem za to że pomógł Legi w paru momentach w swojej karierze ale gość jest mega słaby, nic nie wnosi do gry, jego wejścia są bezproduktywne, zdarzy się, że wejdzie i strzeli no fakt tylko 1/10 meczy to trochę za mało, gdyby jeszcze grę ciągnął dublował podawał, a ona jest po prostu słaby na legie w Cracovia może grać ale nie tu, szkoda mi Tobiasza chłopak ma ogromny potenciał tylko jest wrzucany na mega kozła grać w takim meczu przy tej presji, i trochę się spalił było widać potrzebuje czasu ale będzie z całą pewnością godnym zastępca Boruca :) brakuje legi małego zwinnego skrzydłowego ala Luqinias na ławce który mógłby wejść zawsze i trochę pokręcić, nie ma rezerwy wgl, Pekhart od samego początku mi nie leży, nie pasuje do Legi, napastnik na ławce najlepszy byłby jakiś szybki i zwinny, szkoda że Legia pozbyła się Michalaka bo takim pół rezerwowym byłby idealnym gość miał i ma gaz niesamowity optymalny skład ogólnie jest ok poza Mladenoviciem, nie mamy ławki niestety stąd te problemy nie ma kim zastąpić dużo szrotu Legiaa zawsze ściąga niepotrzebnie. , z ligą trzeba się pogodzić i na spokojnie w zimie zbudować drużynę a nie zlepek piłkarzy kto, jest wolny, i dać tenerowi co zostało obierki spod stołu jedne grubsze inne byle jakie i niech coś zmontuje z tego. Z takim składem walka na dwóch frontach a nawet 3 bo puchar Polski jeszcze to misja samobójcza niestety...... trzeba ogarnąć obcokrajowców bo czują się jak na wakacjach w Legii, hajs spoko coś pobiegamy pogramy strzelimy i git a nie o to chodzi musi być drużyna a tej już niestety nie ma, boli mnie fakt, że jak się patrzy na ten mecz, wielu z was tego z pewnością nie zauważyło ale na tle Napoli to już rażąco było widać, przyjęcie piłki podstawowa sprawa a większość składu ma ogromny problem z tym tylko że na tle ekstraklasy to tak nie widać jak piłka odskoczy trochę bo piłkarze mają więcej swobody i kibice na to nie zwracają tak uwagi ale w lidze Europie gdzie jest mało miejsca takie błędy są niewybaczalne bo wiążą się automatycznie ze stratą bramki albo przerwaniem akcji... Proste przyjęcie piłki.... Nie mówiąc o prowadzeniu piłki bo w wykonaniu Mladenovicia i Skibickiego była tragedia, fajnie się podłączyli pobiegli ale w kluczowym momencie im piłka albo odskoczyła albo się zapłatała i została z tyłu no lipa straszna.... Ehh nie wiem co ci polscy trenerzy robią, że Ci nasi zawodnicy tak słabo prezentują kluczowe i podstawowe elementy gry, nie dziwi wgl fakt że ktoś się w naszej lidze niby wyróżnia i niby jest gwiazda ligi czy jedna z gwiazd tak jak było to w przypadku Puchacza z Lecha wyjeżdża do przeciętnej niemieckiej drużyny i gość się nie łapie nawet na ławkę bo ma podstawowe problemy z wyszkoleniem czy to taktycznym czy technicznym ..? Tragedia w tej Polsce myśl szkoleniowa a raczej jej brak odpowiedz

Leśny Dziadek - 52 minuty temu, *.orange.pl @Legionista : Ha ha ha ha ha ha ha ha u ha ha ha ha ha ha Wygrałeś nagrodę za przegięcie roku ha ha ha odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wyjaśniło się - po meczu z Leicester grupa piłkarzy poszła się uchlać, świętując zwycięstwo....Nie wiem dokładnie kto, ale jakie to ma znaczenie...

Czerczesow - właśnie dlatego ten trener będzie najlepszy.

Niech chłopcy pobiegają i wreszcie dorosną... odpowiedz

CBR - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pamiętacie jak Emreli mówił, że Legia to dla niego tylko przystanek do grania w lepszym klubie?nie można mieć do niego pretensji o marzenia.......pewnie nie osiągalne jak będzie grał tak jak w ostatnich meczach......z Lechem z głowy setka......a dziś......setka tzn dwu setka bo jeszcze dobitka.........duzo czasu nie potrzeba było żeby mu sodówka strzeliła......... odpowiedz

Czesławuśmiechnietyoduchadoucha - 1 godzinę temu, *.chello.pl śrubujemy rekord odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesław, Kucharski, Mioduski WON odpowiedz

Andrzej 521 - 1 godzinę temu, *.226.21 TEGO BADZIEWIA NIE IDZIE OGLĄDAĆ MIODUSKI RUSZ D*PĘ BO ZA CHWILĘ BĘDZIESZ SAM !!! odpowiedz

Bysio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wywalić zaciąg zagranicznych śmierdzieli, Czerczesow witamy, odpowiedz

jaco(L) Mmz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia cudzoziemska .... sezon stracony ...

Grać młodymi Polakami ... odpowiedz

Bysio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przywitać pajacyk w Warszawie, klapsy dla wkładów cudzoziemskich, pozdrawiam odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mioduski won z tego klubu łajzo jedna! Ty o wszystkim decydujesz w tym klubie wiec ty powinieneś brac odpowiedzialność za to co się dzieje! odpowiedz

Kamil Katowice - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Znowu jutro będą się ze mnie śmiać w pracy. Pamietajmy ze Arek Malarz jest do wzięcia młodzież niestety nie daje rady w bramce odpowiedz

Gorec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiecie? kasa z LE jest ważniejsza niż liga. odpowiedz

Sedm - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michniewicz albo bierze z mordę całe towarzystwo albo do widzenia odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Panowie. 5 celnych strzałów to jest coś. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl D

N

O

Piłkarzyki pajacyki

Czesław tego już nie ogarnie

Ewidentnie grają przeciw niemu

Czesław

W

O

N odpowiedz

Hej Legio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeszcze trzy porażki w LE.I Pudel zabankrutuje.A dla Was Ciekaw wyjazdy.Łódź,Sosnowiec,Głogów,Tychy.Legnica.etc.Oddam bilet na Pogoń,Szalik oraz Koszulkę. odpowiedz

Klatwa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Frankowski wróć sędziować Legii! odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.net.pl Won pajace, won z naszego Klubu!!!!! odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dać im więcej kasy odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tu żaden trener nie pomoże jeżeli to piłkarze będą rządzić i grać na zwolnienie trenera...

odpowiedz

globroter KK - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Ja: Ok ale trener bierze odpowiedzialność za wszystko i MUSI po prostu dogadać się z całym zespołem.Musi rozmawiać ze wszystkimi bardzo często indywidualnie i tłumaczyć im dlaczego nie grają albo tłumaczyć taktykę itd.Wygląda na to,że coś nie zostało dopięte w relacjach.Myślę,że mogą być też konflikty pomiędzy zawodnikami.Tu potrzeba mediatora,który pogodzi wszystkie strony.Z takiego konfliktu nic się nie narodzi odpowiedz

Luis - 1 godzinę temu, *.chello.pl @globroter KK:

Co rok się trenerzy nie dogadują bo co rok piłkarzyki pajacyki robia co chcą.. to jest nie do wiary co się w tym klubie dzieje co sezon odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zaraz posypia sie na mnie gromy. Ale zawodnicy graja na zwolnienie trenera. Dla mnie to scenariusz z Besnikiem Hasim. 0 6 z dortmundem, 1 : 4 z lubinem. Przychodzi magiera i trzy dni pozniej 3 0 z bedaca na fali lechia. A jakim wtedy trenerem byl magiera pokazala wiosna. Teraz tez wg mnie najgorsze to zwolnienie trenera ...

odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Ursus: wtedy z lubinem było 2:3, nie 1:4 odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ursus: pewnie lepiej dalej brnąć w te gówno odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szymon : zaden trener nie pomoze jak zawodnicy rzadza klubem odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.chello.pl Wstyd. odpowiedz

To jo z ..... - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Bu, ha, ha. Hej laski będzie dobrze. Do Rakowa i Lecha strata w ch.., do Lechii również. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.perfecteline.pl Wypier... Panie Czesku koniec wesela.... odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.207.245 A ja się zastanawiam czy to wszystko nie zostało wcześniej zaplanowane -Boruc kontuzja pleców a przypomnijcie sobie jak złościł się na piłkarzy bo nie potrafili piłki wybić z pola karnego - nikt nie chce strzelać na bramkę z dystansu a ponoć kilku to potrafi dzisiaj Maik kontuzja innym nie chce się grać -a wątpię żeby tu pomógł nawet Kloop czy Murinio - skoro nasze wkłady grają przeciwko trenerowi ........ odpowiedz

RIkki - 2 godziny temu, *.net.pl Bez komentarza kolejny wpier...l , mam bilet na Pogoń oddam za darmo jak się nie zmieni trener.... wstyd to mało powiedziane...

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl TOTALNA KOMPROMITACJA odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net No to pa... Good night and good bye!!!

odpowiedz

zaraz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jesteśmy z Wami

Nic się nie stało

ole odpowiedz

Cypis - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak będziesz się Czesiu pakował nie zapomnij slisza tego kaleki.

Długo nie widziałem takiego pseudo grajka to jest skandal co on tu robi tragedia.

4 liga to max dla tego pazia won biedaku!!! odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl dziady!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

zaraz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ggggggggggggggooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4:1

Nic się nie st................................................................ odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.net.pl Wygląda na to , że gamonie od dawna grają przeciwko Michniewiczowi. Banda sk...nów załatwiła całe morale drużyny. Wp...ol w dyby i do lochu !!!

odpowiedz

Sędzia VAR - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W tej drużynie i zawodnikach z łapanki jedynie Emreli potrafi operować piłka, przyspieszyć grę zagrać na jeden - dwa kontakty. Ma szybkość potrafi dobrze przemieszczać się po boisku - fajnie szybko klepnąć piłka. Emreli i Luqinias którzy zasługują na grę w tym klubie reszta to pomyłka!!!! odpowiedz

Bomba - 2 godziny temu, *.129.115 Zajebiście, za rok wyjazd do Katowic i oczywiście do sosnowca, zajebiście - nie mogę się doczekać! odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl W ankiecie biorą udział poznaniaki :) odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Oglądanie Legii to jest jakaś kara a nie przyjemność. Dość tego! Wypier..lać wszyscy! odpowiedz

D.R.Wilanów - 2 godziny temu, *.chello.pl Czerczesow ... teraz już czas... odpowiedz

Wukashi - 2 godziny temu, *.197.174 Czy oglądanie Legii w lidze to już grzech?

Panie Michniewicz... No niestety, ale koniec mojego wparcia. odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl Po przejęciu klubu przez obecnego prezesa z każdym sezonem widać było, że takie czasy jak teraz nastąpią wcześniej lub później .

Mistrzostwa zdobywane ostatnio to efekt jeszcze rozpędzonej wcześniejszymi latami Legii, która rozmontowywana przez ostatnie lata musiała skapitulować. Można raz na jakiś czas coś spieprzyć, ale nie można cały czas pieprzyć wszystkiego. Ktopka nad i to zatrudnienie tego słowika poznańskiego.

ps. Jak to możliwe, że 75% lidzi klika w

ankiecie, że jest zadowolonych z trenera?

Pytam poważnie.

odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobra Czesiek pakuj walizy;) odpowiedz

Linek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Artur już wcześniej dawał znać że to się nie trzyma kupy.



Zobaczycie że po zmianie trenera się zmieni.



odpowiedz

jest dobrze - 2 godziny temu, *.chello.pl :) odpowiedz

borsi77 - 2 godziny temu, *.net.pl Wygląda na to,że ta jedna bramka była niechcący odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.plus.pl Gra porażka .

Ale chociaż bramkę jedna strzelili...

I koniec strzelania pewie...

odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie jutro nagłówek

Sprowadzeni na ziemię jak po Napoli odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.virginm.net W slupkach wygrywamy!!! odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.206.181 Mahir "słupek" Emreli odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @Jerry: chyba głupek... odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl Kudłaty weź zacznij coś robić , albo sprzedaj to w dupu i zajmij się swoimi biznesami. Może ktoś będzie bardziej ogarniał temat niż ty. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.206.181 @ivi: A to kudlatego wina, ze Skibicki kopnąć pilki prosto nie umie. Jego wina, ze Mladenowicz zamuast grać macha tylko łapami. Jego wina, ze Emreli zamiast w bramkę strzela w slupki. Za wszystko obwiniać go nie można. Zrobił wszystko co od niego chcieliśmy. Dał kase na transfery? Dał. A kto kupił lamusów. Kto nie potrafi ustawić i trenować drużyny? odpowiedz

Jimi70 - 2 godziny temu, *.orange.pl To nie jest wina trenera tylko błędy transferowe a także brak kierownika sportowego z prawdziwego zdarzenia ktory by koordynował transfery odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.com.pl @Jimi70 :

Żartujesz? To co się dzieje z drużyną to w 90% wina trenera. Od dawna wiadomo, że Michniewicz to trenerski Dyzma. Zwykly karierowicz lasy na kasę. W krótkim terminie potrafi wytworzyć atmosferę, ale w długim terminie brak warsztatu i myśli szkoleniowo-taktycznej. Poza tym za kontakty z Fryzjerem, których do tej pory nie wyjaśnił powinien na zawsze zniknąć że środowiska piłkarskiego. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Szkoda kibiców, którzy jadą na mecz, poświęcają swój czas A oni tak do tego.podchodza ..... odpowiedz

Sikorskie gówno - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wczoraj pisałem że kto nie zagra na Piasta będzie głupi kurs 3,35 ×500 =fajna kasa

Kto zagrał? odpowiedz

SiarA - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Hop i jest małpolud! Ten kto pamięta te zawołanie, siedział na dawnej Żylecie. Zachłyśnięcie się Spartakiem, Leicester powoduje że nasze kopacze troszkę zwolniły. Czekają na zwolnienie? Kogo? Samych siebie, czy treneiro? Upss Treneiro

odpowiedz

SiarA - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @SiarA: Hop i jest MAŁPOLUD!

odpowiedz

Sędzia VAR - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trenerem nie byle i nie będę ale co się musi wydarzyć żeby trener przestał brać pod uwagę przy ustalaniu składu Slisza i Skibickiego!!!!! W 1 lidze mieli by problem znaleźć miejsce a oni są w Legii Warszawa jakaś kpina!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma zespołu, nie ma stylu, jest kolejna kompromitacja, ciągłe upokorzenia... odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.169.72 Skibicki gra jak kret na zwolnienie trenera przecież jak to widac odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Trener to nie wszystko. A gdzie odpowiedzialność za transfery? Co z poziomem i zaangażowaniem piłkarzy? Itd. Itp. odpowiedz

borsi77 - 2 godziny temu, *.net.pl Przecież to oczy bolą od patrzenia odpowiedz

Legiusz - 2 godziny temu, *.. Najgorsze że Maik z kontuzja.. odpowiedz

Wita(L)is - 2 godziny temu, *.plus.pl Czesiek do zwolnienia jak najprędzej! Może chociaż puchar Polski zdobędziemy odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie ma co panikować mamy 2 zaległe mecze co Wam po tym mistrzostwie h.uj i tak jesteśmy za słabi na LM , a tak to jest prestiż w Lidze Europy. Ludzie...zawsze źle gorszy moment na dobre i na złe... odpowiedz

k. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Listopad tuż, tuż...



Oby był to miesiąc przełomowy. odpowiedz

Juz nerwowo jest - 2 godziny temu, *.chello.pl



Skibicki wynos się z Legii !!!!



Dos juz mamy cie !!! odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mioduski parówo dziękujemy za zniszczenie klubu. Za twojej kadencji jest pasmo kompromitacji. Kogo byś parówo nie zatrudnił to przy takiej rotacji gówno zrobi. Każdy nowy zawodnik lub trener traktuje ten klub jako terminal przesiadkowy. odpowiedz

Seba - 2 godziny temu, *.autocom.pl @jo: czlowieku przemysl najpierw zanim cos nabazgrasz odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Seba: jak ja chodziłem na Legię to o tobie jeszcze rodzice nie myśleli... Ten dziad, ta parówa to gołodupiec i korposzczur. Zarabiać pieniądze potrafi ale od piłki powinien trzymać się z dala bo to korpo szkodnik. Jeśli jego zdaniem za środek odpowiada Albańczyk, który nie łapie się do pierwszego składu dorosłej reprezentacji a napastnikiem jest gwiazda Azerbejdżanu, która nie radziła sobie w poprzednim klubie to o czym mowa. Trenerów zatrudnił i zwolnił tyłu, że każdy kolejny przychodzi tu tylko po pieniądze. Sam sobie przemyśl to co dzieje się z Legią od czasu gdy za sterami jest ta parówa... odpowiedz

Brawo Piłkarze - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nawet wpier...ooooooool tego nie zmieni.Żal tego sezonu. odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dno trenera odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.55.149 Wieteska to chyba przy tej trzeciej bramce do kibla poszedl bo nie bylo go tam gdzie powinien być. odpowiedz

Mokotów - 2 godziny temu, *.chello.pl Prawdopodobnie ostatnie zmiany Czesia dno odpowiedz

Mvk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja to bym zostawil Michniewicza bo to bez sensu bo trener jest dobry lecz to jak graja zawodnicy i za te transfery Kucharskiego to bym na miejscu trenera pierwszy raz w życiu stanął za trenerem i tak w lidze jestesmy juz poza mistrzostwem..Ciagle zmieniać tych trenerów to bez sensu..Zobaczcie Slisza,zobaczcie Skibickeigo,Brak Wszołka,Vesovica,Kupujemy w ostatniej chwili..Katrati za 1.8 milona To jest nie wiarygodne..Kucharczyk By go wciągnął nosem.. Ogolenie to zacząłbym w koncu szukac błędów gdzie indziej niz u trenera..A zawodnicy jak,Slisz,Skibicki,Lopez z całym szacunkiem dla nich to sa za slabi na naszą Legie..Jestem załamy ale niech prezes w końcu wyciągnie wnioski bo tak bedzie w kółko..Nowy trener i nowy trener a Dyrektor sportowy sobie,piłkarze sobie..Stanąć murem za trenerem to by zrobil porzadek w szatni..I TRANSFERY KONSULTOWANE Z TRENEREM..Mioduski sprobuj inaczej w końcu.. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Mvk: Chcesz Cześka, to go sobie weź! I więcej nie p...ol. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: Przyda się, do strzyżenia trawy w jego ogrodzie. odpowiedz

Katarenko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Mvk: : Ty się raczej skonsultuj ale z lekarzem lub farmaceuta bo te suplementy bądź co bądź Ci szkodzą... Znasz się jak kozia dupa na trąbce... odpowiedz

Kuchy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mvk: Zgadzam się z Toba..Zawsze wina trenera..Pan piłkarz pozniej wie ze jak nie idzie to spółdzielnia i jedziemy. Kucharski tez cegielke zrobił w tym Klubie..Filipiak z Cracovi pokazal jaja i Probierz robi robote i ma spokoj i autorytet..A u nas Graja na Vuko,graja na Michniewicza,Na Kozaka,na Urbana,na Berga itd..A Kucharczyk dalej . odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Nasza gra przeraża. Niestety, własnych kibiców. odpowiedz

Gorec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czesław kończ. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.128.166 Ale rozpier...l...

Mowilem już otwarcie przed sezonem że ten sezon pokaże co mioduski zrobił z tego klubu... Że nie będzie podium i miałem rację do tego to zmierza. Won ty złodzieju z tego miasta won z tego klubu!

A jutro jak nie zwolni grubego to ja nie wiem chyba czas żeby stadion zapłonął... Bez kitu odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mam tanie rozmowy do Rosji odpowiedz

oko - 2 godziny temu, *.chello.pl Andre i Luqi przeszli obok meczu odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Qrwa, My z ligi spadniemy... :-( odpowiedz

zaraz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ggggggggoooooooooooooollllllllllllllll

3:1 odpowiedz

jua - 2 godziny temu, *.chello.pl Tylko Brzeczek na trenera. odpowiedz

Pizdenczek chyba - 2 godziny temu, *.centertel.pl @jua: tu sie puknij ! odpowiedz

??? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Od miasta do miasta jest już wpie...ol od Piasta później od Pogoni druga liga nas goni odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Smutno, jak diabli. Co się w tym klubie wyprawia, to już słów brakuje... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.tdc.net Jak trener ma cos tlumaczyc jak angielskiego nie zna a w skadzie 10 polak:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli ten mecz będzie w plecy, to w 10 spotkaniach 7 porażek, to się w głowie nie mieści... odpowiedz

Kaczarz - 2 godziny temu, *.wlantech.pl Hej, macie jakiś link gdzie można mecz obejrzeć? odpowiedz

Jaroo - 2 godziny temu, *.virginm.net @Kaczarz: Wejdz na drhtv tam jest darmowy link,ale zastanow sie czy chcesz to ogladac,zal patrzec na to wszystko ... odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl @Kaczarz: Nie ma na co patrzeć odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gdzie jest Kastrati?! A Johanson?! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oj druzyna na pewno sie podniesie do konca sezonu, wiecej wiary w trenera. odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dajcie szansę, młodzieży z 2 drużyny, więcej serca zostawia na boisku niż te gwiazdy jednego meczu . odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl Wpusc Kostorza i tak już nie ma co a gość ma coś z Jarka Niezgody odpowiedz

globroter KK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I tak Czesław wie o tym ,że jak na standardy w Legii to i tak długo jest trenerem.Ja bym poprosił Pana Ojrzyńskiego w roli ratownika,a jak się sprawdzi to nawet na stałe.W przypadku negatywnego scenariusza to trzeba szukać innego trenera ale tymczasowo Pan Leszek powinien scalić zespół,poprawić relacje i wyniki.Myślę,że Czesław tego już nie ogarnie raczej.Chcę się mylić odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.com.pl @globroter KK:

Ty tak poważnie? Ojrzynski nadaje się do Legii tak samo jak Michniewicz. W Polsce jest maksymalnie 3 trenerów zasługujących na DLUGOFALOWA prace w Legii. 1. Marek Papszun. 2. Jacek Magiera. 3. Waldemar Fornalik. odpowiedz

globroter KK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic(L): Ja raczej myślałem o Panu Leszku jako o tymczasowym trenerze bo gorzej być nie może.Wymienieni przez Ciebie trenerzy na ten moment są nieosiągalni choćby ze względów regulaminowych.Pan Ojrzyński to twardy facet,który być może pozwoli zakończyć rundę jesienną z jak najmniejszymi stratami.Przecież gorzej być nie może.Jeżeli mamy do czynienia z dywersją ze strony grajków,buntem i ostrym konfliktem to nie ma co liczyć na poprawę sytuacji.Nie mówię teraz o długofalowym trenerze ale o kimś kto tymczasowo poprawi atmosferę i zmobilizuje wszystkich chłopaków odpowiedz

Mek - 1 godzinę temu, *.. @Kibic(L): Fornalik takich kryzysów w Piaście miał już kilka. Po prostu (a) zarząd nie wywalił go i (b) piłkarze jasno wiedzieli, że Fornalik zostanie. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Jeśli prawdą jest, że doszło do konfliktu w szatni to nie widzę innego wyjścia... Muszą iść na karnego jeżyka...

Nie ma zawodnika ponad klub a ich przełożonym jest Czesiek... jeśli zwolnią Czeska to udowodnimy że ogon kręci psem... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Farme(L): Czesiek odejdzie, ktoś inny wezmie ich z ryje. Trener stracił szatnię. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do końca roku Małecki, od stycznia Papszun. Jeżeli nie wyjdzie, trener z zagranicy. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: Małecki podobno kopie dołki pod Czeskiem jak kiedyś Weglewski w Niecieczy więc możliwy scenariusz odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @:): Nawet jeżeli to prawda, to jedynym człowiekiem, który Czesławowi wykopał głęboki dół, bez możliwości wyjścia jest....Czesław... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ale ten Skibicki jest wujowy. odpowiedz

Dossa Jr - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: ale to on dał nam wygraną z Bodo/Glimt odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Dossa Jr: I co z tego dożywotnią rentę mu dać? odpowiedz

Kolega po szalu - 2 godziny temu, *.plus.pl Cytując śp Krawczyka -Nie zostało nam już nic odpowiedz

kami(L)PRAGA - 2 godziny temu, *.vectranet.pl kur.... znow zjeb,,, mecz przez skibickiego 1-0 strata skibickiego bramka 2-0 zly wyrzut z autu skibickiego i bramka 43min spotkania strata skibickiego powinno byc 3-1 kur,,,, ile jeszcze ten patalach skibicki bedzie gral w naszych barwach odpowiedz

zaraz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jednak bym Cześka zostawił, i tak sezon stracony, to niech mu obrzydzą i sam odejdzie.

Tylko dymisja!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie ma co się przejmować już tylko zostały nam mecze o wszystko z Mielcem i Nieciecza z drużynami bezpośrednio rywalizujacymi z nami. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Rose Johansson Kastrati ? A ten czwarty? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.189.254 @:): Celhaka odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To wygląda tak, jakby Czesław swoją defensywną taktyką, która sprawdziła się w pucharach, w lidze zabił w tych ludziach radość z gry. M. in. dlatego stracił szatnię. odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: być może masz rację. Jednak mnie najbardziej niepokoi tempo w jakim topnieje skład podstawowy. Gdyby nie przerwa na repę, prawdopodobnie musieliby "wspomagać" pierwszą drużynę juniorzy z LTC. Oczywiście, to wszystko przebiega w rażącej sprzeczności z wygłoszonym wcześniej idiotycznym sloganem prezesa, jakoby Legia miała wreszcie skład kompletny. Skąpiec, cynik i populista... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Daszka: Zgadzam się, problem jest złożony i zaczyna się na górze. odpowiedz

Sędzia Var - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Skibicki +Slisz =DNO!!!!!! odpowiedz

zaraz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Panowie gramy bez przerwy!!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.189.254 Jakas zadyma w szatni Legii przed meczem 4 zawodników odsunietych odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @L: to zawodnicy won jak tak jest. To jest chore ze ogon kreci psem odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Emreli w jednej akcji dwa razy strzela w słupki, w tym raz przy pustej bramce. Nie przejmuje się tym jednak specjalnie, rży ze śmiechu. To naprawdę fajny ubaw. Grunt że jest wesoło. odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl @Miki55: Dokładnie, podobno poznać głupiego po śmiechu jego.

Szkoda, że nie pokazali jego miny po 2 giej bramce. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gdyby to był zespół z pierwszej piątki, byłoby już 4-0 w plecy. Piast jest bez formy, ale w co w takim razie grają zawodnicy Legii, w inny sport? odpowiedz

l - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl panowie macie stream tv.

Ja znalazłem tylko radio

http://radiogol.pl/wlacz-radio/

odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.189.254 @l: Strumyk tv odpowiedz

l - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: dzieki ale nie wiem dlaczego strona nie działa. odpowiedz

robert - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czesiek rzeczywiście dziś tylko siedzi i "róbta co chceta" odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Czeslaw spokojny bo wie co go czeka. odpowiedz

??? - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ???????????????????????????? pozygac się idzie jak nam idzie w lidze odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Martinsa wystarczy cmoknąć w ucho i gość zwija się, jakby mu nogę urwało. To jakaś popierdułka... odpowiedz

LW82 - 3 godziny temu, *.243.235 Czemu tak mało kibiców Legii na stadionie ??? odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.206.181 @LW82: Bo nie pojechałeś odpowiedz

LW82 - 2 godziny temu, *.243.235 @Jerry: no co racja to racja ale ty też mogłeś odpowiedz

Piłkarski poker - 3 godziny temu, *.plus.pl Czesiek : To jest ważny mecz jak przegramy lecę że stołka

Kapitan Wieteska: ty się módl żebym ja to dziś wytrzymal a o Piasta się nie martw grają u siebie ;) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Żeby się nie rozpisywać - nie ma niczego. odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Kto by pomyślał ,że Kononowicz mówił o Legii?! odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Od 60 lat kibicuję Legii ale takiego frajerstwa nigdy jeszcze nie widziałem. Michniewicz przerósł już nawet Strejlaua. Takich nieudaczników i piłkarskich frajerów nigdy w Legii nie było. Oglądanie meczów Legii to prawdziwe męczarnie. odpowiedz

Kibic 58 - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Miki55: Masz rację ja niestety też pamiętam czasy 23 lata czekaliśmy na mistrzostwo a teraz mimo że gramy w pucharach nie można na to patrzeć. Najbardziej przeżywam to że przegrywamy u nas na naszym stadionie.w meczu z Lechem graliśmy jak frajerze a dzisiaj gramy z Piastem atak i zero obrony i bramkarz ręcznik na bramce, to młodzi chłopcy są i szkoda mi Tobiasza i Miszty odpowiedz

Zealley - 3 godziny temu, *.chello.pl ważne że nie spadniemy do strefy spadkowej

15 miejsce jest pewne odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nawrocki schodzi.. Czesiu podaję rękę... Nawrocki olewa go i nie podaje... Wszystko jasne... Dwóch co to w ostatnim czasie coś chciało grać to Nawrocki i Muci... Co z tego jsk że Sliszem i Skibicki gramy w 9... Ciężko będzie.. odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Michniewicz paszoł won. To nie jest Legia, to jakieś frajerstwo. odpowiedz

zaraz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl pomocnik za obrońcę, jedziemy z nimi:):):):) odpowiedz

Zbieracz kartonow - 3 godziny temu, *.plus.pl @zaraz: Obrona to w ogóle pomocnicy dziś Skibicki Charatin Mladenovic i patałach Wieteska odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Mamy kompletna kadrę jak nigdy panie prezesie. odpowiedz

Dyrektor kucharski - 3 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Oczywiście że tak co się nie podoba? odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.84.166 Jest tylko Legia. Gramy do końca!!!! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.55.238 Czesiek chyba już wie że to jego ostatni mecz, siedzi na ławce bez emocji. Stracił zupełnie kontrolę nad zawodnikami, szkoda czasu dalej to ciągnąć, pytanie tylko kto za niego? odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.net.pl No nieźle 2-0 i ledwo 20 min meczu. Michniewicz chyba szykuje się do swojej ligi marzeń u putka, ps pozdrów putka od Tuska ???????? odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Może remis wydusza coś tam zaczęlo się dziac. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Goooool, nie poddawaj się;)) odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Czesław już wie

Oo drugiej bramce dla Piasta nawed nie zareagował

Won Czesław wylot won odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.centertel.pl Stal Mielec lepiej operuje piłka od naszej drużyny. Czy to przypadek? Czy prezes może kuźwa oślepł po wygranych meczach w LE i ojro? odpowiedz

zaraz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl goooolllllllllll

2:1 odpowiedz

Ciekawy - 3 godziny temu, *.chello.pl Bileciki na Pogon beda po 5zl ..czy za darmo? Panie prezesie? odpowiedz

robert - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Michniewicz złóż dymisję jeśli masz honor odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.net.pl @robert: nie rozśmieszaj mnie, honor . On nie wie co to jest bo jeszcze nie używał. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej Slisza Skibickiego i Mladenovia, więcej zawieszeń.. Więcej wolnego dawać piłkarzom.. więcej siatkonogi i gierek.. Won CZeSIU odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co za rury!!!!!! odpowiedz

molo30 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czesiu, istnieje coś takiego jak dymisja.

Przecież, ze się nie poda bo kasę straci

Heheheheheh odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @molo30: to nie trener tak biega po boisku. Zmieniamy co rok trenera i g.. to daje. odpowiedz

??? - 3 godziny temu, *.play-internet.pl M jak michniewicz

M jak mioduski

M jak masakra odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.versatel.nl Czesław dzwoń do żony niech walizki szykuje odpowiedz

Piłkarzyki pajacyki - 3 godziny temu, *.play-internet.pl WSZYSCY K..RWA WOOOOON! odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.55.149 Czesiu o ktorej jest nocny nocny pociag relacji Katowice- Gdynia,???? Bo do Wa- wy nie ma juz po co wracac loczek kurierem podesle ci twoje rzeczy. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.plus.pl Co ja widzę, co ja widzę nasza Legia w pierwszej lidze odpowiedz

Echhhhh - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie mamy bramkarza. Co o to za gość co zamyka oczy Brawo Piast odpowiedz

Emerli - 3 godziny temu, *.mm.pl o ja pier...lę już 2-0, Raków i amikorze wygrywają, śledzie też, nawet zgwałcony 2x wrocław też wygrywa

a my po 10 min 0-2.. my gonimy K... kogo??? Łęczną?? odpowiedz

Woot - 3 godziny temu, *.orange.pl Walka o mistrza :) odpowiedz

Zxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Skibicki! Pamiętaj jest jesień i liście spadają odpowiedz

ivi - 3 godziny temu, *.orange.pl Gruby wy...dalaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

SzB - 3 godziny temu, *.pljtelecom.pl Sorry za emocje- Mladenovic ty k.... odpowiedz

jot - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Na szczęście za pół godziny Marsylia - Paryż. Więc będzie można to gówno wyłączyć. odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl (na melodię Legia gol)



Czesław won Czesław won Czesław woooon!

Czesław won Czesław won Czesław woooooooon!

Czesław won Czesław won Czesław woooon!

Czesław won Czesław won CZESŁAW WON! odpowiedz

zaraz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl gggggggggggooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllll

2:0 odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.net.pl Mladenovic ? Hahahahahaha. On się k...a nie nadaje nawet do rezerw. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.centertel.pl I piekny powrót skibickiego przy drugim odpowiedz

Tommybielany - 3 godziny temu, *.chello.pl Kabaret marnujemy 100% akcje a Piast z niczego strzela.Cos trzeba zmienić w tej drużynie bo jest straszny minimalizm,i juz 2:0. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Dziękuję, dobranoc Koledzy. Daruję sobie to widowisko, moje serce tego nie wytrzyma.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Nie poddawaj się... odpowiedz

kędzior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Może trener stracił zespół bo na to wygląda.To co się stało ze składem przed meczem dużo mówi o fatalnej atmosferze w zespole.Jak to się mówi:łatwiej wymienić trenera niż piłkarzy.Coś się zawaliło co do relacji w zespole.Być może co niektórzy grają na zwolnienie trenera.Niestety jest potrzebny człowiek,który to wszystko poukłada na nowo odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @kędzior: Od dawna to wiadomo. odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mówiłem, ze zaraz będzie gol dla Piasta po tym jak paralityk Emreli trafił 2 razy w słupek... odpowiedz

P.s - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nigdy nie spadnie hej legia nigdy nie spadnie . odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @P.s: Tak to wyglada ze trzeba bedzie grac o utrzymanie a nie o mistrza. odpowiedz

Emerli - 3 godziny temu, *.mm.pl Emreli

1 przegrany superpuchar

2 przegrane conajmnej4 mecze w lidze przez pudła na pustą

tak dalej gwiazdorze... odpowiedz

Miki55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Bożeeee co za niedojdy. Zero, zero zero. Michniewicz paszoł won. odpowiedz

Heh - 3 godziny temu, *.telkab.pl 12 minut wytrzymali... odpowiedz

zaraz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl gooooooooooollllllllllll odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo jest w plecy

Czesław

Won

Won

Wonnnnn odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl No, to mozna iść z psem. Szybko poszło.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Już można iść na długi spacer:)))) odpowiedz

??? - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś będzie mega porażka Całe szczęście że warta zremisowała odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Tak jest! niech Piast dziś wygra i Michniewicz poleci! odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ha ha ha ha ha ha odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Leśny Dziadek: Widać że aut na własnej połowie mają obcykany. odpowiedz

pegiezet - 3 godziny temu, *.chello.pl Koledzy gdzie w necie mecz live za free? odpowiedz

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl @pegiezet: http://strumyk.tv/PiastGliwiceLegiaWarszawa.php?source=3 odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Widać Emreli potrafi pudłować na pustą bramkę również nogami,a więc jest to piłkarz kompletny! odpowiedz

antyk - 3 godziny temu, *.com.pl @wtf: :) odpowiedz

antyk - 3 godziny temu, *.com.pl @wtf: :)))) odpowiedz

antyk - 3 godziny temu, *.com.pl ahahahaha odpowiedz

antyk - 2 godziny temu, *.com.pl Szkoda tych piłkarzy którym widać ze na prawdę się chce jak Tobiasz,Muci czy Luki i mimo trenera pierdoły jak i kolegów z drużyny którzy mają wywalone na wszystko starają się jako tako grać ,no ale niedługo nowe otwarcie i może będzie lepiej bo gorzej to już trudno żeby było odpowiedz

P.s - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co za głupek strzela w słupek? Kto wie odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Eh 2 słupki w jednej akcji odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @:): 2 słupki i cieszy mordę... odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Jeśli trener odsuwa zawodników toooo

Znaczy że nie panuje nad drużyną

Czesław Won

W

O

N odpowiedz

molo30 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czesiek out! odpowiedz

molo30 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @molo30: Tylko nie dzwonek znaczy Brzeczek. odpowiedz

Bodo70 - 3 godziny temu, *.. Michniewicz idzie vabank! Skibicki jako młodzieżowiec będzie musiał zagrać cały mecz No chyba że zmieni go Miszta, bo innych młodzieżowców na ławce nie ma. Ale będą jaja, gdyby bramkarz musiał zagrać w polu. I to ma być mistrz Polski?! odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl @Bodo70: a Kacper Tobiasz? odpowiedz

Tonâcy brzytwy sie łapie..... - 3 godziny temu, *.enta.net 19:17 - Na ławce rezerwowych znalazło się tylko pięciu zawodników. Rose, Kastrati i Johansson zostali odsunięci. ,........Trener kozły ofiarne znalazł i jest po sprawie..... odpowiedz

John - 4 godziny temu, *.227.151 Oby Piast lekko zluzował gdy już będzie prowadził dwoma golami bo inaczej może być konkretny pogrom. odpowiedz

kędzior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Może odsunięci nie potrafili się należycie zachować przed ważnym meczem? Żarciki i olewanie wszystkiego widoczne jest w kulisach meczowych u wielu grajków.Nie dziwię się,że trener w końcu nie wytrzymał.Tak się nie zachowują poważni ludzie,którzy poważnie podchodzą do swoich obowiązków.Trochę dyscypliny nie zaszkodzi ale poza tym to mi się się już od dłuższego czasu wydaje,że coś jest nie tak z atmosferą w zespole.Ciężko a atmosferę przy takiej wieży Babel ale trzeba nad tym pracować odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl No to nieźle. Punktów brakuje jak tlenu a jeszcze dwóch zawieszonych (Rose nie liczę, bo jego trudno nazwać alternatywą). zastanawiam się co sie porobiło? Wygarneli Michniewiczowi murarke po LE czy pochlali? Jak się zawiesza najdrozszych zawodników to wybadałoby wyjasnić.... odpowiedz

After Party - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ooooo zmęczony Skibicki i słaby Slisz w składzie. Niewiarygodne ze tacy ludzie grają w Legii nawet w Ekstraklasie. 0-2 dla dla Legii!!! odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.chello.pl Ekipa do kielicha chyba już się zegrała......więcej obcokrajowców tzn. portugalczyków........... odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.plus.pl To jest jakiś dramat z tą ławka. Oglądałem dzisiaj ManchesterU - Liverpool i widziałem taki obrazek jak kibice Manchesteru opuszczali stadion przy 0-5, może my tak powinniśmy zrobić jak następnym razem będziemy przegrywać u siebie. Żeby przekaz dla piłkarzy i właściciela był jeden, nie jesteśmy z drużyną na dobre i na złe i dla nas liczą się tylko wyniki. Żeby to wkońcu zrozumieli. Jak nie będzie wyników to i nas kibiców nie będzie na trybunach. Co wy na to ? odpowiedz

Do redakcji - 4 godziny temu, *.net.pl Za co zostali odsunieci? odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kastrat pod tlenem leży bo zrobił 2 sprinty w Neapolu. Johansson i Rose zamknięci w galerii handlowej od soboty bo zostali w przymierzalni. Zaje... transfery Kucharz ogarnął. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.55.238 Nie liczę na wiele, zdaje się że ugrany punkt będzie szczytem możliwości a wszystko wskazuje na kolejne baty, tym bardziej że z Piastem nigdy łatwo nie było. Trzeba się przyzwyczaić do walki w dole tabeli, dla nas kluczowe będą mecze z trzema rywalami z dołu. Tym bardziej że chłopcy już są na pewno przemęczeni tą ciężką orką co trzy dni, biedactwa. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl 5 rezerwowych z bramkarzem?

Gdzie jest Kastrati?Zagrał kilkanaście minut w Neapolu i taki przemęczony,że go w kadrze nie ma?

Skibicki to same straty tylko robi ostatnio. odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.7.76 @Darek : zawieszony decyzją trenera odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Bardzo liczna ławka dzisiaj. Nawet nie będziemy mogli zrobić pięciu zmian, no chyba że bramkarza wpuścimy. Lech ma na każdą pozycję dwóch równorzędnych zawodników a u nas takie dziadostwo. Brak słów odpowiedz

Hakon - 4 godziny temu, *.plus.pl Nie za dużo tych rezerwowych?? odpowiedz

alfons - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co to za ławka 5 graczy?????? odpowiedz

Czesuaw - 4 godziny temu, *.55.253 Taki Żarcik odpowiedz

Bydle - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl To w plecy. Tercet egzotyczny na boisku jest slisz,skibicki,mladenovic także wynik można w ciemno obstawiać na wygrana Piasta odpowiedz

Sarcastico. - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Bydle : Czesław to jednak jest beton... odpowiedz

Sss - 4 godziny temu, *.waw.pl @Bydle : Tercet egzotyczny to Jędza Wieteska i Slisz... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.