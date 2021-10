Czesław Michniewicz (trener Legii): Jedyne co mi przychodzi do głowy, co powinienem powiedzieć, to: chciałbym przeprosić wszystkich sympatyków, którzy byli na miejscu i którzy oglądali nas w telewizji, za to co się tutaj wydarzyło. Prosiłbym o nie zadawanie pytań i uszanowanie tego.

Hiszpan - 21 sekund temu, *.play-internet.pl Michniewicz to dobry cwaniak. Teraz gra na konflikt licząc że się uchował. A kto mu bronił stawiać bardziej na młodych??? odpowiedz

lob - 21 minut temu, *.chello.pl Pisałem, że ostatni dzwonek na zmianę trenera i całej tej jego ekipy którą przywlókł na Łazienkowską to była ta ostatnia przerwa na repre..

Wszyscy to widzieli tylko nie właściciel............jeszcze tego dyrektora odpowiedzialnego za transfery powinni wywalić za bramę....... odpowiedz

zaba285 - 23 minuty temu, *.grupaping.pl poznański słowik chyba w końcu odleci... trzeba mu przyznać, że i tak był pierwszym trenerem za kadencji lokowanego, który coś ogarniał. znając historię, odlot słowika wcale może nie zmienić sytuacji na lepszą i to jest chyb najsmutniejsze :( odpowiedz

Marcin - 24 minuty temu, *.telkab.pl ale totalna lipa z tą sondą...nagle 40 000 głosów na super trenera, a w sumie już chyba 90 000 głosów, z czego 65 000 dobrze lub bardzo dobrze.....ale jaja lepsze od Putina odpowiedz

Zxx - 8 minut temu, *.160.147 @Marcin: wystarczy spojrzeć kiedy był start sondy, to zrozumiesz…:) odpowiedz

Ktoś - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Jak Boruc jebał gwiazdki mimo wszystko w wygranych meczach to się zastanawiałem po co robi ferment w drużynie ale teraz już wiem także prócz kilku Polaków niema drużyny odpowiedz

czesio - 25 minut temu, *.chello.pl A nie przychodzi Ci to głowy żeby się nie błaźnić i odejść odpowiedz

Greg61 - 26 minut temu, *.tpnet.pl Wyprzedaż tylu zawodników w czerwcu a nie których po prostu wyrzucenie spowodowało to ,że przyszły na to miejsce miernoty łapane na koniec okienka transferowego. Brakuję doświadczonego bramkarza obrońcy typu Vesovic a nawet Lewczuka oraz Juranovica do tego ubytek Gwilli , Wszołka ( kontuzja Kapustki) . Nowi zawodnicy to typowi najemnicy dzisiaj grają tu jutro tam i tak naprawdę Nawrocki i Emerlii ( kompromitacja przy dwóch słupkach) to w miare normalni zawodnicy reszte przenieść do II drużyny a młodych przenieśc do jedynki. Trener jest SUPER lepszego od Czerczesowa nie było a kto mówi inaczej jest dyletantem. Kogo bym wyrzucił osobe odpowiedzialna za sprowadzenie tych grajkow na koniec okna transferowego. odpowiedz

A - 29 minut temu, *.chello.pl Nie uwierzę ze ci ludzie nie potrafią wygrać meczu w lidze. Muszą być gruntowne zmiany bo zmiana trenera nie wystarczy, albo pozornie będzie coś lepiej. Michniewicz nie jest może wybitny, ale jego wina to wiezcholek góry lodowej. odpowiedz

PAW - 1 minutę temu, *.149.104 @A: to prawda. Ja nigdy fanem talentu CM nie byłem, ale to trener na Eklapę nie najgorszy (na Legię okazał się za słaby). Myślę, że zgnilizna w Legii jest głębiej. Zarządzanie klubem od strony sportowej to mierny kabaret odkąd DM przejął samodzielne stery. Myślałem, że on akurat wprowadzi spokój i stabilizację, a wprowadził haos i głupotę. Legia stała się zabaweczką rozkapryszonego bachora, który co rusz wywraca szachownicę jak zaczyna przegrywać. Ustawia pionki ponownie i za każdym razem coraz głupszy sposób w przekonaniu jaki to on strateg.

Ja chciałbym Czerczesowa, ale i on nie pomoże, jeśli co rok DM będzie rewolucję w składzie robił. Jak spojrzymy na to co stało się w ostatnim okienku, to i dla CM znajdzie się usprawiedliwienie. Co to za budowa zespołu? Stabilizacja? Cud, że weszliśmy LE.

Kolejną przegraną DM jest akademia, piękne budynki, infrastruktura... A sportowo? Nic nie zasila jedynki. Powiedziałbym, że te same schematy co w całym klubie. Ktoś powie niemal co roku mistrza mamy... Prawda, ale gdzie? Wygrywamy wyścig żółwi. Dziś Lech zaczął ciut lepszy poziom prezentować i od razu nie do doścignięcia dla nas, tu już też dorzucił CM swoje.

Recepta jedna DM i RK zefnaja się z zarządzaniem częścią sportowa, CM zmienia w zimę trener z wyższej półki i układa klocki na następny sezon, bo ten ciężko będzie uratować, choć wszystkim nam życzę by się udało.

Oczywiście łatwo napisać... odpowiedz

Pusia - 32 minuty temu, *.vectranet.pl To jest grubsza afera…za kilka dni wszystko wypłynie… odpowiedz

JACUNHO - 32 minuty temu, *.kampinostelco.pl Oglądam mecz MUN - LIV. To co uczynił Liverpool na Old Trafford to się w głowie nie mieści. Przecież oni też grali w tygodniu i to z nie byle kim ,tylko z Atletico Madryt. A nasze gwiazdy ,co?

Pewnie że to nie ten poziom, ale też nie taki przeciwnik i nie taką liga. Nie wiem jak długo to jeszcze potrwa, i jaki będzie tego finał, ale przy takiej kadrze , to nie mogę w to uwierzyć co wyprawia się w naszym klubie.

Potrzeba natychmiastowego wstrząsu, twardej ręki. Jeśli zmiana trenera to na jakiegoś naprawdę fachowca, który przede wszystkim wiedziałby jak pokierować zespołem aby ich wartość można było podziwiać co trzy dni. odpowiedz

Michał - 33 minuty temu, *.plus.pl Czesiu wiesz co ...... Wyp.....er....papier stąd. A jak któryś z piłkarzy wali nie subordynacje to niech wypi...er.... papier z Tobą i z prezesem i Radziem Kucharski.m odpowiedz

Z pierwszej ręki - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Czesiek zwolniony. Nawałka bierze ich za ryj odpowiedz

kibic(L) - 23 minuty temu, *.com.pl @Z pierwszej ręki:

Jeszcze tego pajaca w Legii nie było... odpowiedz

Mario - 34 minuty temu, *.jmdi.pl Czesiu, proszę cię ...wracaj do Wronek i Piotrusia R. odpowiedz

Anonpaflacz - 11 minut temu, *.orange.pl @Mario: Lepiej nie, trzymajcie go u siebie :)) odpowiedz

wkz - 35 minut temu, *.169.72 Ja nie wiem dlaczego piłkarze na gdy nie są odpowiedzialni??? odpowiedz

Kumaty - 36 minut temu, *.vectranet.pl Tu trener nie ma nic do rzeczy miodek mu ściągnął szrot co ma w dupie gre dla Legii iż gówna bata nie ukręci odpowiedz

bep - 36 minut temu, *.autocom.pl Czesiu, ufam Tobie! odpowiedz

majusL@legionista.com - 40 minut temu, *.214.250 amator bez honoru. wstyd. hanba !! tffuuuuuu odpowiedz

Wolfik - 40 minut temu, *.mm.pl Od dawna mówię, że proporcje w drużynie są zachwiane. Każda niesubordynacja wobec trenera (nawet jesli nie przepadam za obecnym) powinna skutkowac rozwiązaniem umowy i wypadem z klubu. Młody Albanczyk nie chce grac w rezerwach - to nie spierd... paśc kozy w okolicach Tirany. Johansson gra tylko w pucharach? Spakowac i pożegnać. To powinien byc sygnał dla tych co przychodzą, oni maja płacone za granie, nie za ustawianie składu.



Z niecierpliwością czekam na ruch Mioduskiego. Albo Kucharskiego. Powtarzam: nikt z kopaczy nie może być ponad trenerem czy klubem. odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: Masz rację po sto razy, ale od tego też jest trener. Za Staśka to byłoby nie do pomyślenia, że piłkarze chleją po meczu i nie ma ŻADNYCH konsekwencji. odpowiedz

oLaf - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @Wolfik: popieram kolegę. + wywalić Michniewicza + zatrudnić prawdziwego bramkarza (zobaczcie jakie 2 bomby z 5 metrów wczoraj Kuciak wybronił!!! - da się wybronić? Da się! ) odpowiedz

Miki - 4 minuty temu, *.. @Wolfik: Tylko weź i postaw się w sytuacji trenera, który przed chwilą miał Wszołka i Juranovicia a teraz ma tego Johansona i … tyle (Skibicki został przekwalifikowany na siłę). odpowiedz

Adam - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Trener Brzęczek już wczoraj był po słowie z właścicielem klubu zobaczymy co dalej. odpowiedz

Leśny Dziadek - 40 minut temu, *.orange.pl @Adam : Nie pisz bredni, to nie jest prawda. odpowiedz

Nikt ważny. - 31 minut temu, *.chello.pl @Adam : tylko nie ten amator Brzęczek. odpowiedz

Tom - 43 minuty temu, *.centertel.pl Zespół może przegrywać mecz za meczem, ale trener nie może odpowiedzieć na kilka niewygodnych pytań ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 44 minuty temu, *.orange.pl Wyobrażacie sobie, że ta sama sytuacja w szatni wydarzyłaby się za kadencji: Stachurskiego, Janasa, Wójta, Okuki czy Czerczesowa? Co innego błędy właściciela, ale jak się pozwala zawodnikom wejść na głowę, chlać i śmiać się na treningach z opasłego brzucha, to jak ma być dobrze? odpowiedz

Kibic(L) - 49 minut temu, *.com.pl Posługując się słowami S.P. Zarzecznego. Trener i zawodnicy Legii to na ten moment trzeci sort kubańskich pomaranczy. odpowiedz

Marcin O. - 35 minut temu, *.telkab.pl @Kibic(L):i najgorsze jest to, że Kibice płacą jak za towar lux, a to zwykłe partactwo !!!!!!!! rozgonić panów grajków najemników bez ambicji- wypier.ć natychmiast, a reszta, która ma serducho- bo tacy u nas też są, grają dalej bez fermentu w szatni i wyniki przyjdą szybko ! Rozgonić fermenciarzy partaczy - Won z LEGII !!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 50 minut temu, *.orange.pl Bardzo cię lubię chłopie, jutro zupełnie przypadkowo będziemy przechodzić, o 4 rano, z tragarzami... odpowiedz

Mrok - 50 minut temu, *.chello.pl To nie Michniewicz nie panuje ale Mioduski. Dawno już powinien się samemu zwolnić ze stanowiska Prezesa bo jego kolejne wdrażane koncepcje nie przynoszą żadnych efektów a tylko generują chaos.



Właściciel, który sam siebie mianuje na prezesa robi to tylko z dwóch powodów - albo jest tak zadufany w sobie, że wydaje mu się że jest najmądrzejszy i wszystko robi najlepiej, albo jest tak pazerny, że nie zatrudni prezesa-profesjonalisty, który mu ogarnie klub i nie zapłaci nikomu ani złotówki bo mu szkoda kasy.



Mioduski! nie znasz się Pan na tym i nie będziesz się nigdy znał, to pewne bo sprawdzone od kilku sezonów. Zatrudnij więc prezesa z prawdziwego zdarzenia, wyznacz budżet na każdy sezon, ustal z nim cele na każdy sezon, ustal dywidendę dla swoich drobnych jakie rzekomo zainwestowałeś w klub i się później już do niego nie wpie...



Jak prezes nie wykona planu to go wtedy będziesz rozliczał. Teraz nawet tego nie możesz zrobić bo musiałbyś sam sobie wypłacić kopa w d... odpowiedz

Warszawiak 1234 - 50 minut temu, *.aster.pl Szukanie winnego? To na pozor latwe. Winny jest Czeslaw. Ale czy na pewno za wszystko jest winny??? No ludzie trzymajcie mnie! Legia od 3-4 lat obija sie od sciany do sciany jak pijany. Pozorna dominacja w kraju uspila nas. Takiej serii porazek to chyba od 30 lat nie pamietam. To musialo w koncu nastapic. No i kto teraz pouklada te puzzle?! odpowiedz

Rytm - 51 minut temu, *.centertel.pl Michniewicz to toksyczny człowiek. Grubas myśli, że pozjadał wszystkie rozumy.

To nie pierwszy raz gdy wywalają go bo stracił szatnię. Widać gruby nie uczy się na błędach. Sfochowana primadonna od 7 boleści. odpowiedz

Antyberg - 52 minuty temu, *.orange.pl A co tu komentować panie Michniewicz, wkłady do koszulek graja bez ambicji, połowa skladu to przypadkowy szrot który został sprowadzony bez Twojej zgody i potrzeby, i tak osiągnoles sporo! Mam nadzieję, że coś tam jeszcze skleisz z tego co masz, a tych nadasanych zastąp tymi którzy mają Legie w sercu a nie w dupie! odpowiedz

Kmicic - 54 minuty temu, *.69.206 Jak czytam wypowiedzi części osób to śmiać mi się chce, wielcy znawcy piłki nożnej. Zwolnić trenera? Pewnie najprościej zrzucić na niego winę.

Ale zastanówcie się trochę, wystarczy niewiele mózgu aby dojść do wniosku że Michniewicz to najlepszy trener jego legia miała od Czerczesowa.

Trener z prawdziwego zdarzenia.



Niesteyy tu problem z piłkarzami a nie trenerem, moim zdaniem zaczęli za bardzo gwiazdorzyc .

Potrzebne surowe konsekwencje i min odsunecie do rezerw jeśli rozmowa nie pomoże.



Druga sprawa ze do naszej ligi przychodzą zawodnicy słabi fizyczne , przeczytajcie wywiady z zawodnikami którzy się przenoszą do innych lig . W Niemczech, Anglia czy Hiszpanii się ciezko trenuje u nas wystarczy stwarzać pozory i trenować na 80% . Piłkarze przez to nie są gotowi do grania co 3 dni, taka jest prawda .



Jeśli mamy coś ugrac w Europie potrzeba gruntowych zmian .

Pozdro odpowiedz

word!up - 50 minut temu, *.net.pl @Kmicic: Proste. To grupa kretów roz...ła szatnię i to oni powinni ponieść konsekwencję . Gołym okiem widać , że grali przeciwko trenerowi. Już kiedyś tak bywało. odpowiedz

Bartosz Legia - 35 minut temu, *.wawtel.pl @Kmicic: masz racje ja tez tak uważam Michniewicz Jest ok jako trener i jako człowiek pozdrawiam (L)) odpowiedz

Rekuć - 12 minut temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: To może Balbina z Żoliborza ? odpowiedz

mietowy - 54 minuty temu, *.aster.pl Panie trenerze karteczek zabraklo dzis juz chyba nie ma co zapisywac to przykre z nieba do piekla ta ekipa idzie i Pan razem z nia odpowiedz

ZnawcaJanusz - 55 minut temu, *.jmdi.pl Coś czuje ze niektorzy piłkarze dostaną po liściu od sportowych kibiców odpowiedz

Bln - 27 minut temu, *.play-internet.pl @ZnawcaJanusz:

Raczej nie, już z dwie, trzy kolejki temu powinno im się dostać słownie za postawę, za miejsce w lidze, a tym czasem cisza, spokój jakby nigdy nic. Charakter trybun na Legii też już upada. odpowiedz

Dziaduszko - 56 minut temu, *.centertel.pl Ja nie mogę tego zrozumieć.Ludzie trenują i grają w Legii,a to dla wielu jest jak przysłowiowe złapanie Pana Boga z nogi.Wielu marzy o tym przez całe życie żeby zagrać chociaż jeden mecz w życiu w Legii.Mają wszystko pieniądze,sławę,ciekawe życie,adrenalinę,emocje i wielkie perspektywy,a jak się odpłacają??? Myślę,że Legia straciła swoją tożsamość zatrudniając zbyt wielka ilość przypadkowych obcokrajowców,którzy mają wywalone gdzie grają byle hajs się zgadzał.Śmiali się co niektórzy z Kucharczyka ale właśnie dzięki niemu czy dzięki takiemu Radoviciowi,którego traktujemy jako swojego to się wszystko przez lata trzymało.Nawet Artur Boruc machnął na to wszystko ręką.Legia musi mieć większą ilość Polaków.Zagraniczni gracze nie czują tego gdzie grają odpowiedz

lucho_83 - 59 minut temu, *.chello.pl No jest trochę "niedociągnięć"... odpowiedz

Siarra - 52 minuty temu, *.chello.pl @lucho_83:

Wąski, a gdzie tu są dociągnięcia? to jest jakaś prowokacja odpowiedz

Dziaduszko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja nie mogę tego zrozumieć.Ludzie trenują i grają w Legii,a to dla wielu jest jak przysłowiowe złapanie Pana Boga z nogi.Wielu marzy o tym przez całe życie żeby zagrać chociaż jeden mecz w życiu w Legii.Mają wszystko pieniądze,sławę,ciekawe życie,adrenalinę,emocje i wielkie perspektywy,a jak się odpłacają??? Myślę,że Legia straciła swoją tożsamość zatrudniając zbyt wielka ilość przypadkowych obcokrajowców,którzy mają wywalone gdzie grają byle jaka się zgadzał.Śmiali się co niektórzy z Kucharczyka ale właśnie dzięki niemu czy dzięki takiemu Radoviciowi,którego traktujemy jako swojego to się wszystko przez lata trzymało.Nawet Artur Boruc machnął na to wszystko ręką.Legia musi mieć większą ilość Polaków.Zagraniczni gracze nie czują tego gdzie grają odpowiedz

eN - 57 minut temu, *.as13285.net @Dziaduszko: w punkt! odpowiedz

Mati - 54 minuty temu, *.chello.pl @Dziaduszko: Prawda , większość tych piłkarzy nie ogarnia w jakim gra klubie ,i mamy tego efekty , więcej Polaków w składzie na już odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Winny jest Mioduski, a przede wszystkim jego doradcy i dyrektor sportowy Kucharski, w każdym innym klubie za sprowadzenie przez kilka lat samego szrotu zostałby wywalony........... Przejrzyjcie relacje z przygotować, gość zamaist dogrywać transfery jeździ po zgrupowaniach po co? Odpoczywać... Zespół dobiera się pod względem charaktologicznym i umijetnosciowym w Legii to co roku łapanka!!! Winny jest trener Michniewicz, który jest może i jakimś tam fachowcem, raczej zwolennikiem zachowawczych taktyk........natomiast jest ciepłymi kluchami i nie ma posluchu u piłkarzy... Winny jest sztab medyczny i zespół od przygotowania, piłkarze nie ma dynamiki, są wolni... Nie ma zespołu, nie ma jedności, nie ma taktyki.. NIE MA LIDERA.... Myślicie, że Boruc ma kontuzję, on już dawno wiedział co się święci i nie chciał swoim nazwiskiem tego firmowac... TU trzeba by wszystko zaorać tylko z kim i czym z Miodkiem......... odpowiedz

lESZE - 24 minuty temu, *.mm.pl @Trener Bramkarzy: odpowiedz

droższe bilety - 1 godzinę temu, *.telkab.pl tym cyrkiem plują nam w twarz kompromitując Nas i historię Klubu na boisku.....rozgonić tę zgraję szybko i skutecznie ! odpowiedz

Sędzia VAR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Czesławie nie zmienia to faktu że jest Pan jednym a nawet nie wiem czy nie najlepszym szkoleniowcem w Ekstraklasie. W piłce jak w życiu po meczach ze Spartakiem, Leicester nosili by Pana na rękach a dzisiaj ci sami ludzie (kibice) bluzgaja i zwolnili by ze stanowiska. W życiu stawia się kolegom wódkę to ma się ich od groma i wtedy jest się fajnym a przestajesz pić i kolegów też nie widać. Taka prosta matematyka. Mam nadzieję że zostanie Pan na stanowisku trenera życzę tego i trzymam kciuki bo warsztat trenerski ma Pan na wysokim poziomie!!!! odpowiedz

Marcin O. - 39 minut temu, *.telkab.pl @Sędzia VAR : wywalić natychmiast tych co ściągają tu najemników-miernoty odrzuty z produkcji piłkarskiej ! o to Kibice mają pretensję, o postawę na boisku, brak zaangażowania, partactwo za setki tysięcy złotych miesięcznie, a podać piłki prosto nie umie!!!!! to plucie w twarz wielu pokoleniom Kibiców ! wpuścić wychowanków młodych Polaków którzy oddadzą serce na boisku, a nie panienki partacze !!! odpowiedz

Avatar - 10 minut temu, *.centertel.pl @Marcin O.: Chłopie już Czerczesow raz to ci powiedział!Z tymi młodymi pokroju Skibicki to możesz oddawać serducho w B klasie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czesław nie przejmuj się, nic się nie stało, walczymy dalej. O której masz jutro pociąg do Trójmiasta? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Grajków wyjebać bo grają pod zwolnienie trenera i dać szanse wychowanką bo to prawdziwi Legioniści. odpowiedz

Obserwator - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Stasiek Czerczesow szybko to poukłada. Tu potrzebna jest twarda ręka. odpowiedz

DOŚĆ - 1 godzinę temu, *.telkab.pl większość tych grajków nie zasłużyło swoją grą na pracę w Legii i to jest proste. Zrobić porządek inaczej będą nas olewać za bardzo grubą kasę !!!! odpowiedz

word!up - 1 godzinę temu, *.net.pl Teraz wszystko jasne. W szatni była grupa kretów która roz...ła wszystko. Po prostu zrobili wszystko żeby zwolnić Michniewicza. Odpowiedzialnych należy ukarać !!! odpowiedz

Marcin O. - 1 godzinę temu, *.telkab.pl wyjeb.ć połowę kopaczy, którzy nie zasługują umiejętnościami i podejściem do gry w Naszym Klubie !!! tylko czystka, dość już wstydu i kompromitacji, bo oni zarabiają po 100 000 miesięcznie i olewają swoją pracę i kibiców !!! DOŚĆ !!! odpowiedz

L....... - 1 godzinę temu, *.plus.pl O co chodzi ? Czy piłkarze chcą kogoś uwalucy ? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Musiało się coś od..bać w klubie i to grubo skoro grajki grają na zwolnienie Czesia.

Przechwycić grajków na powrocie i nie żałować się ich.W końcu mamy jesień niech liscie spadają. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek : w pełni popieram odpowiedz

Wtf - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Darek : dobry pomysł odpowiedz

Do redakcji - 1 godzinę temu, *.inetia.pl J7z coś wiadomo o zwolnieniu?dajcie jakieś info, żeby można było normalnie zasnąć odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Do redakcji: Kogo widzisz na miejsce Michniewicza? Znasz jakiegoś cudotwórcę? Wątpię, że zmiana trenera coś da. odpowiedz

Kibic(L) - 58 minut temu, *.com.pl @Yeti:

W Polsce tylko trzech trenerów się nadaje. Papszun, Magiera i Fornalik. odpowiedz

Wolfik - 52 minuty temu, *.mm.pl @Kibic(L): I żaden z nich nie jest do zatrudnienia na już. Zatem pytanie Kolegi Yeti zostaje bez odpowiedzi. odpowiedz

Do redakcji - 51 minut temu, *.inetia.pl @Kibic(L): Magiera był, Fornalik za miękki, Papszun dac mu 2 razy więcej niż ma w rakowie to przyjdzie, kokosow tam nie ma, brzeczek też nie, czerczesow na 3 miechy chcoiaz, za gardla ich chwyci i doprowadzi do pionu. Dziwne że zawsze się trafi jakiś grajek imprezowicz co ma wylane na drużynę, tacy zazwyczaj szukają jelenii na kase odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Coś tu nie gra. Coś dużego. Czterech piłkarzy odsuniętych od zespołu a teraz taka konferencja. Czesław stracił kontrolę nad zespołem. odpowiedz

(L)opez pl - 1 godzinę temu, *.mm.pl Tak samo załatwili Nawałke w poznaniu odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Przeprosiny przyjęte i teraz sp... odpowiedz

Legia To My. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uuuuu jest już bardzo źle,jak Michniewicz takim tonem o to.prosi odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesio coś nie wytrzymuje ciśnienia. odpowiedz

Po co pytać - 1 godzinę temu, *.waw.pl No tak. Po co odpowiadać na pytania, na które i tak nie zna się odpowiedzi.. odpowiedz

Kaczynski - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pilkarzom gratulujemy ustawienia meczu i celowej bezczelnej gry na zwolnienie trenera :) Wielki klub, a marni kopacze nim rządzą xxD odpowiedz

HUGON - 42 minuty temu, *.vectranet.pl @Kaczynski: Cesiu sam się zwalnia wystawiając na obronę Skibickiego i bez formy Mladenowica. Chołownia o kl. lepszy i nie gra, nie wspomnę o Vesowicu oddanym za darmo. odpowiedz

??? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl coś jest ewidentnie nie tak.... w środku w drużynie. Odsunięci zawodnicy,teraz ta konferencja...o co kaman ?? odpowiedz

Perfect - 1 godzinę temu, *.centertel.pl "trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść..." odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Won z Legii!!! Dość tej hańby!!! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.55.238 Jest jakiś gruby gnój w klubie, czekać tylko jak szambo wyleje. odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl wez ich na wódke i ich zresetuj bo i z pucharem polski sie pozegnacie odpowiedz

Wyjebac - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kalosz: ani na wódkę ani na trening. odpowiedz

Iiii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jakie nie zadawanie pytań?! To my mamy prawo wiedzieć co tu się odpie...ala ! odpowiedz

Seba - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Iiii: a co ma się odpierdalać??? Wkłady do koszulek odmawiają gry w rezerwach to z kim ma grać? Czesław to dobry trener... Śmiem twierdzić że najlepszy od czasów Stasia. Według mnie pudel powinien oddać stery w kompetentne ręce. Boguś Leśnodorski pokazał że można stworzyć zespół. odpowiedz

Dens - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Seba : i jak go rozłożyć. drenaż kasy klubu pozwoli mu na wciąganie ścieżek do końca życia. odpowiedz

Pao(L)o - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl @Seba : Nic dodać, nic ująć ???? odpowiedz

Ben - 51 minut temu, *.inetia.pl @Dens: racja za cudzą kasę pobawił się jakiś czas a później z nią spier.olił. Teraz odnosi sukcesy z Motorem odpowiedz

