Fornalik: Kapitalny wynik

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Był to Bardzo dobry mecz, który się dobrze oglądało. Było dużo emocji i bramek. Cieszymy się, że to my strzeliliśmy więcej. Mieliśmy trochę szczęścia, bo trzeba policzyć 3 słupki, które miała Legia. Zapracowaliśmy na ten wynik. Wykazaliśmy dużo determinacji, mądrości i zdobyliśmy bardzo ładne bramki. Jestem bardzo zadowolony, bo ostatnie mecze w naszym wykonaniu nie były najlepsze, a to jest kapitalny wynik.

Źródełko - 29 minut temu, *.plus.pl Mnie CM rozczarował podejściem. Cały czas wypowiadał się tak jakby jedną nogą był zwolniony. Zero ognia i woli poprawienia swojej i drużyny sytuacji. "Będzie co będzie", "Legia sobie poradzi, ze mną lub beze mnie", i tak na okrągło. I ciągle jakieś żarciki o zwolnieniu. To jest podejście, które ma dać szatni jakiegoś kopa? Nawet jeśli krzesło gorące to do samego końca jesteś kapitanem tego statku. A tu Michniewicz od paru miesięcy wygląda na pogodzonego z losem. Słabo... odpowiedz

(L) - 33 minuty temu, *.chello.pl Nie zasłużyliście na taki wynik wy pie.... farciarze odpowiedz

