Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Michał Gajda

Techniczny: Sebastian Krasny



palec 1906 - 1 minutę temu, *.gigainternet.pl Współczuję Wam. Przerabiałem to z moją Wisłą wczoraj.

Niech ktoś wreszcie ma jaja i rozliczy piłkarzy, nie trenerów!

Pozdrawiam z Krakowa. odpowiedz

fqurfiony - 2 minuty temu, *.179.214 Artur Boruc zostaje.Reszta niech wypierdala w podskokach z Pudlem na czele. odpowiedz

Maciek - 3 minuty temu, *.centertel.pl Wspaniały prezes, wspaniały trener, wspaniała drużyna, wspaniała akademia i wszyscy sobie wspaniale ufają. odpowiedz

Marek - 12 minut temu, *.t-mobile.pl Powariowali .. czekam na mecz z Pogonią Szczecin odpowiedz

Michał - 15 minut temu, *.plus.pl Ja też chcę zarabiać 100 koła papieru na miesiąc i mieć wszystko w d...e. Co to za syf. Bogusław Lesniodorski wróć. Człowiek kibicuje 35 lat i dożył... Tragedii Legii Warszawa. Przecież te mecze LE teraz nie mają znaczenia. Zaraz spier....y się z ligi z tymi " członkami Legii Warszawa" odpowiedz

DŻONY MIELONY - 22 minuty temu, *.mgk.pl PIŁKARZYKI PAJACYKI odpowiedz

Arek - 25 minut temu, *.tpnet.pl Od miasta do miasta po wpierdol i basta. Wstyd i żenada. odpowiedz

Michał - 26 minut temu, *.plus.pl A jeszcze Wojtek Kowalczyk powiedział że w Legii jest pijacka grupa i dlatego Michniewicz zabrał mało zawodników na ławkę rezerwowych.... No to już wiadomo ....w głowie się pomieszało od kasy i tyle. Wypić każdy może...ale... Nikt nie jest świetnym. ..ale w takiej sytuacji klubu. CZŁOWIEKU TRAGEDIA MIODUSKI I TYLE. CZY LECI Z NAMI PILOT? odpowiedz

Michał - 39 minut temu, *.plus.pl Prezesie Dariuszu bierz Marka Papszuna a jak któryś "piłkarz" będzie się stawiał to na zbity pysk wy.......ic i wypłatę na szpitale albo dla dzieci z ciężkimi chorobami które potrzebują dużo pieniędzy. Dzisiaj pokazywali program że rodzice Amelki potrzebują 3;7 milionów żeby dzieciątko było w miarę zdrowe i tylko do 13 kg. A ma już 11 czy 12 jest możliwość operacji i to są problemy wy s.......ny darmozjady z Legii .Wstyd i tyle ale co wie o takich problemach Mioduski i jego banda "piłkarzy" i " trenerów" odpowiedz

JFk - 39 minut temu, *.chello.pl Wygląda na to, że kilku piłkarzyków powinno spotkać się z kibicami bo chyba nie wiedzą do końca gdzie grają... odpowiedz

AAA - 45 minut temu, *.play-internet.pl Hańbicie to co jest solą mojego życia.Od 4 dekad.

Plujecie na möj ukochany klub pokazując takie zaangażowanie.

Banda skörokopaczy najemnikôw,korpo-złotousty prezes,trener ktöry nie ma nic taktycznie do zaoferowania opröcz autobusu i nie umiejący znaleźć odpowiedniej pozycji pod kątem umiejętności piłkarzy.

Sabotażem można nazwać wystawianie wogöle pewnych "piłkarzy" ,,Czesiu i Darku jak ktoś jest słaby to i tak nigdzie nie zostanie sprzedany choćby miał fryzurę afro nie wiem jaką i absolutnie nie chodzi o Kacpra Tobiasza.

"Legionistą się jest a nie bywa" jak powiedział Arek Malarz i to przesłanie pozwolę sobie zadedykować p.Dariuszowi Mioduskiemu.

A bajkę o Kreciku pozwolę sobie zadedykować Czesławowi Michniewiczowi.....







odpowiedz

Dziadek46 - 47 minut temu, *.com.pl Słowik osiągnął swój cel. pomógł wyeliminować kolejorzowi groźnego przeciwnika w walce o mistrzostwo na stu - lecie. Wypromował się w lidze europy. Teraz może czekać na zwolnienie. Będzie czekał na kontrakt zagraniczny pobierając kasę z LEGII.Skład na dzisiejszy mecz to tragedia jak byśmy nie mieli obrońców .Piast miał bramkarza a my ręcznik. Oby w pucharze już nas nie prowadził odpowiedz

Gocław - 38 minut temu, *.net.pl @Dziadek46: Dokładnie, Koń Trojański zrobił swoje i jeszcze dobrze zarobił na swoich wrogach. No, ale ktoś tego konia tu podesłał i ktoś go wpuścił na stadion Ł3. odpowiedz

Stary Kibic z Żylety - 22 minuty temu, *.orange.pl @Dziadek46: W punkt :) odpowiedz

Yontek - 1 godzinę temu, *.217.144 A jak ostatnio mowilem ze cala polska sie smieje to mi nie wierzyliście ???????? odpowiedz

Kibicka89 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Michniewicz i Mioduski VVon odpowiedz

Janusz - 55 minut temu, *.chello.pl @Kibicka89: a to Czesio przestrzelił … i reszta kasztanów zagrała nie to co było zaplanowane tak ? odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.knc.pl Jak pisał Stroński "ciszej nad tą trumną"... odpowiedz

MP - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl To nie może być tak że piłkarze za każdym razem zwalniają trenera. Co roku to samo. Oni niewinni . Robią sobie zabawę kosztem kubu odpowiedz

Miki - 10 minut temu, *.. @MP: Lista piłkarzy się dość szybko zmienia… odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.media.pl Czy Mioduski tego nie widzi? Przecież w tym sezonie będzie najgorsze miejsce w lidze w historii klubu.!!! Legia nigdy nie była poniżej 10... Na co on jeszcze czeka? Magierę i innych wywalał lekką ręką a żaden z trenerów w ostatniej dekadzie nie przegrał w jednej rundzie (całej!) tyle meczów co ten pajac teraz. Przeważnie w całym sezonie było mniej porażek. A do końca rundy jeszcze z 3 porażki w lidze będą plus 3 w lidze europy odpowiedz

Ryba - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ten start sezonu to w dużej mierze wina pionu sportowego czyli głównie dyrektora sportowego i prezesa z resztą jak wszytskie Europejskie wtopy w ostatnich latach. Pomimo to, aż tak dramatycznego startu sezonu nie tłumaczy nic w kontekście trenera. Chociażby było 5 kontuzji to wyniki i tak nie powinny być aż tak spektakularnie słabe. Trener jedyne co może zrobić to honorowo złożyć rezygnację.. odpowiedz

Jimi70 - 2 minuty temu, *.orange.pl @Ryba : dokładnie tak, masz całkowitą rację, ta sytuacja to nie tylko wina trenera, zresztą od kilku dobrych lat Legia gra piach odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przegrana z Piastem była niemal pewna. Morale drużyny po tylu porażkach w lidze i ostatnim blamażu w Neapolu jest na tak niskim poziomie, że trudno będzie teraz powrócić do równowagi. Za chwilę prawdopodobnie kolejna porażka z Napoli i również nie wykluczona z Pogonią. Nie ma co się oszukiwać ale trzeba ugrać jakoś jesień do końca i szukać jakiegoś rozwiązania na wiosnę. Liga nam odjechała i o miejscu na pudle nie ma nawet co marzyć. Sezon uratuje tylko zdobycie Pucharu Polski tyle, że najpierw trzeba się uporać w Szczecinie ze Świtem Skolwin... Z obecnym trenerem nie sądzę aby Legia jeszcze cokolwiek osiągnęła dlatego chyba należy się rozglądać z kimś innym. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl tak wlasnie jest jak patrzy sie tylko na euro z lgi europy oni sie na to nastawili i teraz mamy wyniki

plakac sie chce nie ma zadnego wytlumaczenia teraz odpowiedz

X4 - 1 godzinę temu, *.216.12 O której przyjeżdżają na Łazienkowską? odpowiedz

Wqrwiony - 1 godzinę temu, *.orange.pl @X4: podpinam się pod pytanie, miarka się przebrała, chvj jutro na żądanie w robocie ale nie można tego tak zostawić... odpowiedz

Kaczynski - 59 minut temu, *.vectranet.pl @X4: ta, juz widze jak cos zrobicie hehehehehhe odpowiedz

Julek - 53 minuty temu, *.orange.pl @Wqrwiony: zajmij się zarabianiem pieniędzy, a nie szczeniackim wymachiwaniem w stronę piłkarzy, bo niewiele to zmieni w życiu klubu, a Ciebie w pracy będzie to kosztować dzień urlopu i niezadowolenie personelu i osób zarządzających, ze nie będzie Cię w pracy. Zajmij się życiem. odpowiedz

Wyborcza - 32 minuty temu, *.centertel.pl @X4: już wrócili samolotem odpowiedz

Lolek - 30 minut temu, *.net.pl @Julek: skąd wiesz, że Legia to nie jego życie?

odpowiedz

Lolo Pindolo - 26 minut temu, *.net.pl

Do redakcji . to już czas na licznik wstydu prezesa w lidze. zaczynajcie odpowiedz

Legia to My. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Akcja liść?!!!

To jedyna metoda na wstrząs. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 no to sie popisaliście. jedyny plus to zwolnienie chórzysty !! dobranoc odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Koniec Michniewicza. Tyle. Oby Legia nie spadła odpowiedz

Białson - 1 godzinę temu, *.33.169 Z taka grą jedno jest pewne, w tym sezonie Legia może zapomnieć o Mistrzostwie, smutne ale niestety prawdziwe Dobranoc. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Piłłkarze pochlali, Czesław to olał piwem, i dopiero teraz wylało się szambo. odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.chello.pl a i zapomnialem dodac legia nie biega, 6km mniej niz piast gliwice to prawie o 1 zawodnika mniej, a trener chce sie wybielic i nawet nie daje pelnej kadry na mecz niby chcac pokazac ze legia ma wąską kadre, a to pajac Michniewicz, ktory dla mnie nie jest trenerem tylko komikiem powinien juz dawno wyleciec, jak widzi ze Mladenovic bez formy to nie gramy wahadlami ale widocznie on tego nie kapuje, tylko glupiec nic nie zmienia i mysli ze efekt bedzie inny odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @PanTrener: Hehehhe te 6 km mniej to symulanci Slisz i Skibicki... graliśmy w 9............. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Sympatyczny, uśmiechnięty, przystojny Waldemar jak zwykle górą:) odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Redakcja niech napisze czy mieliśmy kiedykolwiek taką serię porażek?

odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wszystko zniosę, bylebyśmy nie spadli. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Trener ma swoje za uszami w tym syfie ale chyba najmniej.

Skauting totalna klapa. Zakupy- szpital polowy

Szkolenie totalna klapa. Zatrudnianie legii cudzoziemskiej konczy sie tym ze chca jak najszybciej sie wypromowac i odejsc a wyniki zespolu maja gdzies.

Jedyny udany transfer dostal urazu, mam nadzieje ze wyjdzie z tego szybko.

Nie wiem o co chodzi ale nawet Lukiemu nie chce sie grac od jakiegos czasu.

odpowiedz

Astmatyk tb94 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uwielbiam jak przychodzi ten moment (a przychodzi on regularnie) i pojawiają się popierdywania tłuszczy o „rozliczeniach i wzmocnieniach’ , dwa słowa które są jak miód na serce, dziękuje wam że znów (jak co roku) właśnie zainaugurowaliście to świętom odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ja bym też chciał zarabiać tyle co te pseudo piłkarze z całym syfem sztabu szkoleniowego. Córki i żona by się cieszyły i człowiek by sobie pożył. Michniewicz liczyłem na Ciebie a Piekarski mówił że jesteś dla Legii trenerem na lata. A tu następny nam wcisnął trenera dla swojego interesu. Żegnaj przyjacij odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Michniewicz tego nie wytrzyma :( odpowiedz

Stara Ochota - 1 godzinę temu, *.orange.pl To nie jest Legia, to jakaś karykatura tego klubu, jak żyję to nie pamiętam takiej lipy w lidze a pamiętam czasy Romanowskiego, Daewoo czy potem ITI.... Nie wiem czy Czesław jest w stanie dalej to ogarnąć, mam poważne wątpliwości, inna sprawa że brakuje ze 2-3 Polaków z jajami w stylu Boruca i Jędzy dla których coś ten klub znaczy i którzy będą potrafili ogarnąć zagraniczną zbieraninę która tylko myśli gdzie będzie grać za pół roku i za ile po tym jak nieźle pokażą się w meczach Ligi Europy. odpowiedz

TSMarki - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Stara Ochota: w samo sedno. Nic dodać nic ująć. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Stara Ochota: czy dla nich coś znaczy oprócz wyciągania kasy? Są tacy sami jak ci co dzisiaj pprzzebywali na boisku odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Stara Ochota: Ja również. I tak tego nie zostawię. Nie nawołuję do niczego i dziękuję Redakcji za wycięcie mojego politycznego wpisu.

Był on nie na miejscu.

Podejrzewałem, że ten mecz będzie - może nie oddany - ale już w szatni przerżnięty. Legia to my? Ku*wa gdzie?

Ciągle jestem na karnecie, po co?

Chwała dla tych co są Zawsze Tam

Z fartem,

... odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bez charakteru ,bez formy, bez taktyki, bez myślenia tak wygląda ta drużyna odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Degrengolada rozpoczęła się w Gdańsku, od tego czasu jest coraz gorzej. Druzyny nie ma, każdy ciągnie w swoją stronę, co już jakis czas temu sugerował Artur. Michniewicz tez swoje dołożył ciągłymi rotacjami w efekcie czego grali nie ci, co powinni.



Zmiana trenera konieczna, ale to tylko "zapudruje" syf jaki panuje w zespole. Liga przegrana, a atmosfera jest taka że i w LE nie bedzie komu grać. Teraz należy czekac na reakcje własciciela, nie wierzę by po czymś takim nic nie zrobił. odpowiedz

Urs 72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesiu Odejdz Sam , zapakuj Miodka do kufra i Baj Baj , Baj Baj . Co oni wyrabiają to kur......obciach delikatnie powiedziany odpowiedz

Martinez - 1 godzinę temu, *.105.93 Panowie. Na spokojnie (ja wiem, że to trudno!) porównajmy sobie skład Legii 1:1 z meczu z Realem (3-3) w Lidze Mistrzów do tego co mamy teraz. Jest dramat i ten dramat rozgrywa się od kilku lat i nazywa się MIODUSKI. Typ nie ma pojęcia o piłce i na dodatek szczęścia też nie ma.

Skład mamy... Drewna i papy. W bramce Boruc. Kończy karierę i jak go nie ma to jest dramat.

Obrona - Jędza bywa lepiej i gorzej, Wieteska, trzeba sobie powiedzieć jasno, że nadaje się do Górnika Zabrze, ale Legia to dla niego zbyt duże wyzwanie. Maik Nawrocki sam nie da rady i jeszcze dzisiaj kontuzja...

Wahdałowi - sprzedany Juranowic i został Kostorz i Mladenovic. Mladen nie gra nic w tym sezonie. Dramat. O co tu chodzi nie wie nikt nic.

Pomoc - poza czasami Luquinhasem nie ma nikogo poza kontuzjowanym Kapustką... Ślisz? No niekoniecznie. Matins - w towarzystwie Messiego i Mullera dałby radę. Ale gry Legii nie pociagnie. Napad? Ja bym na siłę grał Pekharda, który kuźwa potrafił tych bramek nastrzelać. Emreli? Piękny pajac. Na 4 setki w ostatnich 3 meczach strzela 0 bramek i ryja cieszy, bo 2 słupki w jednej akcji miał. na 7 meczów 6 porażek a ten się CIESZY... Do rezerw się cieszyć wypier...l@j!

Co to jest w ogóle?!

I najważniejsze. Zostawcie Michniewicza. On w LE robi wynik ponad stan a w lidze, cóż. Jaki skład, takie wyniki. Piłkarze won! Tu się z pięciu nadaje do Legii. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.245 @Martinez: święte słowa to nie trener winny a wkładom mie chce się grać odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Sabotaż!!!

Karać pilkarzy!!!

Tu żadne zmiany trenerów nie pomogą, za każdym razem to przerabiamy ! odpowiedz

Karo(L) 1981 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Żeby nie być zbyt wulgarnym to napiszę no comment odpowiedz

Kibic75 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trzeba być niepełnym rozumu aby płacić za oglądanie tak marnego widowiska odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Może znowu mnie wyrżniecie. Wasze prawo.

Zastanówcie się. Co robicie? To jest NaSza Legia Warszawa, zawsze będę z Wami. Czas ratować, nie hejtować. odpowiedz

Endrju72 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ...... Jestem kibicem Legii od 1985 roku.. kur... wstyd.. co oni robią z tym klubem... szmaca jego legendę..nie wiem co powiedzieć. To jest jakieś totalne dno. Panowie którzy niby rządzą w Legii ogarnijcie się ,chcecie żeby Legia po raz pierwszy spadła z ligi? Bez stylu bez wiary bez pomysłu to jest wasz pomysł na klub, drużynę. Piłkarze bez honoru beż umiejętności nie utożsamiający się z miastem klubem..przykre to odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kolejny raz piłkarzyki zwalniają trenera, nigdy tu nie będzie stabilizacji ...jak w lidlu, co tydzien coś nowego.



Ps.jak nasza akedemia ma produkować takie wynalazki jak skibicki to zaorac to w pi.. odpowiedz

BRY(L)US - 1 godzinę temu, *.pro-internet.pl Nie chce mi sie pisac..po prostu czuje sie jak gowno odpowiedz

Pantera - 1 godzinę temu, *.ostnet.pl Oszukać przeznaczenie noi oszukali zamiast walczyć o mistrzostwo walczymy o utrzymanie brawo Nigdy nie spadnie hej Legia nigdy nie spadnie nowa przyśpiewka smutne ale prawdziwe odpowiedz

Mistrz - 53 minuty temu, *.ostnet.pl @Pantera :

Oszukać przeznaczenie 6 w kinach reż Cz Michniewicz w rolach głównych (propozycje) odpowiedz

wawa3 - 1 godzinę temu, *.net.pl Legia dziady !!!! Wygrane ze Slavią, Spartakiem i Lester ? Ot zwykły przypadek. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @wawa3:

Sam jesteś dziad !!!!

Nie obrażaj Klubu pajacu .... odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ... wstyd ci Nasi pseudokopacze bez ambicji , trener bez pomysłu... ktoś musi wziąć to towarzystwo krótko za mordy ....

Znów zjeb...y cały tydzień.... odpowiedz

quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Takiej hańby, takiego upokorzenia od wielu lat nie było. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.2.152 Dość tego!!! Legia grać Qrwa mać!!! odpowiedz

Żenada - 1 godzinę temu, *.fiberlink.pl Ludzie, to już nawet nie jest śmieszne. Połowa grajków tylko macha rękoma że spalony, ze fałl i czasu im brak na granie. Bojkot trzeba zrobić teraz bo niedługo tylko to zostanie po tym klubie.

odpowiedz

Dziad - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie oficjalnie ale już potwierdzone, Czesiu zwolniony. odpowiedz

Kuchy King - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panie Darku, zwolnij Pan Michniewicza jeszcze dzisiaj, to może uchronisz piłkarzy przed spadającymi liśćmi wychowawczymi od kibiców. odpowiedz

Bolek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kuchy King: co ma wspólnego jedno z drugim.

Podaj jakiś ciąg myśleniowy, albo pomyśl wcześniej. odpowiedz

Kwas70 - 1 godzinę temu, *.oktv.se Kopacze od dajcie wasze pensje na cele charytatywne jak jestescie charakterni. odpowiedz

Wojtas1848 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tylko czy to na pewno wina Częśka czy tych patałachów których Mioduski sprowadza od lat odpowiedz

quad74 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wojtas1848: Dokładnie. Zbieranina przypadkowych najemników z całego świata. odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brakuje słów żeby opisać to co się dzieje w naszej Legii.

Potrzebne wielkie zmiany. odpowiedz

kolo77 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl to już czas na wyp…lenie czesia…chociaż geneza tej padaki jest w Mioduskim, pseudoznawcy ds wszyelakich…szkoda gadać… odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nasi to dyżurni chłopcy do bicia. W Gliwicach po raz kolejny potwierdzili aspiracje do spadku z jednej z najsłabszych lig w Europie. odpowiedz

kaka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Titanic tonie, jaka "piękna" katastrofa. Czegoś takiego nie pamiętam od ok. 50 lat kibicowania ukochanej Legii!!! Czy znajdzie się wreszcie jakiś mądry odpowiedzialny człowiek i zrobi tu generalne porządki od podstaw??? odpowiedz

T-72 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Idę spać. Boję się, że obudzę się w 1 lidze na stadionie Puszczy Niepołomice... odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gra Legii jest poniżej wszelkiej krytyki. Legia przebiła już dno, jej gry nie da się oglądać. Michniewicz nie panuje już nad niczym, panuje coraz większy chaos. Nie wiem czy zmiana trenera coś zmieni, ale los Michniewicza po kolejnym blamażu wydaje się przesądzony. W lidze już jest raczej pozamiatane. Legia na obronę mistrza ma tylko matematyczne szanse, może puchar Polski się uda. Zobaczymy, ale w tym sezonie jest nędza na polskim podwórku jakiej nie było chyba od czasów iti. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Yeti: przyjdzie nowy i jak za dotknieciem różdżki zaczna wygrywac wszystko, stary numer , do.lata , przyjdzie ich przygotowac na kolejny sezon i znowu padaczka z wynikami. odpowiedz

PanTrener - 1 godzinę temu, *.chello.pl ni ma Boruca ni ma wyniczkow, jaki sens zatrudniania 40latka, wiadomo bylo ze przegra max polowe meczów, wiec lepiej sprowadzic kogos stabilniejszego, tak to beda walczyc o utrzymanie do konca sezonu poki nie zatrudnia kogos na bramke odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PanTrener: a to się zgodzę, ze brak bramkarza to jeden z powodów obecnej sytuacji. odpowiedz

wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Michniewicz jesteś Pan tajnym agentem Amiki , że by rozpi...lić LEGIE od środka u,dało się odpowiedz

Julon - 1 godzinę temu, *.timplus.net To największa hańba od 50 lat WSTYD!!! odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Jednak piłkarze rządzą klubem...a szkoda odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.com.pl MISTRZEM POLSKI BYŁA LEGIA .... LEGIA W POLSCE BYŁA NAJLEPSZA ...



NIEMIECKI TRENER Z DOŚWIADCZENIEM Z PRACY W BUNDESLIDZE .



TAKI KTÓRY BYŁBY W STANIE PRZYGOTOWAĆ ZESPÓŁ DO GRY I W LIDZE I W EUROPIE . odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dawno temu Legia też walczyła o utrzymanie, ale wtedy przynajmniej dało się na to patrzeć.

To co grają panowie piłkarze to jest totalna tragedia.

A trener jakby miał jaja, to po tym co prezentują jego podopieczni i jak realizują założenia meczowe, to podałby się do dymisji. odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mioduski WOOOOOON!! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gdzie sa ci co reagowali smiechem na moje slowa ze Vuko jwst lepszy od michniewicza? odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @grzesiek: No witam odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Po tym meczu chyba już się mistrzostwo odwidziało największym optymistom, tym którzy bredzą, że nawet z tuzinem przegranych meczów w sezonie można sięgnąć po tytuł. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo czesiek. Godne pozwgnanie z Legią. A teraz pakuj się i powrot do wlkp odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Po przejęciu klubu przez obecnego prezesa z każdym sezonem widać było, że takie czasy jak teraz nastąpią wcześniej lub później .

Mistrzostwa zdobywane ostatnio to efekt jeszcze rozpędzonej wcześniejszymi latami Legii, która rozmontowywana przez ostatnie lata musiała skapitulować. Można raz na jakiś czas coś spieprzyć, ale nie można cały czas pieprzyć wszystkiego. Ktopka nad i to zatrudnienie tego słowika poznańskiego.

ps. Jak to możliwe, że 75% ludzi klika w

ankiecie, że jest zadowolonych z trenera?

Pytam poważnie. odpowiedz

powiś(L)e - 1 godzinę temu, *.179.214 Dziesiąty mecz i siódma porażka.Mamy już rekord Panie Mioduski ? odpowiedz

MarceLek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkoda gadać odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nic sie nie stalo , hej czesku nic sie nie stalo, znowu powiesz ze wynik nie odzwierciedla gry..... odpowiedz

P1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pewne info

W poniedziałek do Legii przychodzi Czerczesow

Dodatkowo Mioduski sprowadza do Legii

Ronaldo Messiego Benzeme Modrica

odpowiedz

Aramis - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesiu, szerokiej drogi. Nie ogarnąłes tematu... Tu jest Legia, tu trzeba wygrywać. odpowiedz

Jakub znad Wisły - 1 godzinę temu, *.orange.pl DNO. odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.thenetworkfactory.nl Za co Ci pseudopilkarzyki biora pieniadze ja sie pytam??? Powinni isc do pracy na budowe na tydzien to by zobaczyli co to praca. Im sie po prostu nie chce a kasa i tak sie nalezy. Czy dam z siebie wszystko czy nie to bez znaczenia bo i tak zaplaca tyle ze przecietny Kowalski nie widzial tyle w zyciu. odpowiedz

Lit - 1 godzinę temu, *.55.184 mój pierwszy mecz to '91 ale takiej padaki jak ostatnio jeszcze nie było. nawet nie wiem teraz kto jest winny temu ale wygląda to na pożar w burdelu i nikt nad niczym nie panuje. odpowiedz

WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski wypad z Legii pajacu ! Liga już przegrana. Żal na to patrzeć. odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bez komentarza, dno, piach w oczach, kilo mułu!!!!! Pusty stadion, czy w ktoś decyzyjny na Legii w końcu podejmie tą jedyna i słuszna decyzję. Ile jeszcze mamy wspierać tych pseudo grajków. Ku.... wa dosyć!!!!! Mioduski oddaj ten klub w ręce kogoś godnego reprezentować i zarządzać tym klubem. Dobranoc. Nie ma Legii!!!! odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net To kara za zatrudnienie Cześka!!! odpowiedz

!!!!!! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ile jeszcze tych wpier*oli mamy dostaĆ ? KAŻDY Z NAMI WYGRYWA odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Wstyd Wstyd Legio Wstyd!!! odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl loczek , trenerzyna i piłkarzyny ZNOWU zhańbili ten klub.

W tej gównia.ej lidze.

I nie zmieni tego fakt dwóch przypadkowych wygranych w LE. odpowiedz

piorek7 - 1 godzinę temu, *.79.121 gorzej być nie moze odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Nie da się tego oglądać odpowiedz

Miś - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tym : A ja Ci mówię, że gorzej być może i będzie odpowiedz

