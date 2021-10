Tobiasz: Musimy ciągle być jednością

- Nie uważam, że byliśmy gorsi czy mniej waleczni. Nie dopisało nam szczęście, brakowało nam skuteczności. Ostatnio mówiłem to samo po meczu z Lechem. Mieliśmy swoje okazje, których nie wykorzystaliśmy. Piastowi dopisywało szczęście i większość ich strzałów wpadała do bramki. Czy dało się zrobić coś więcej? Zawsze się da zrobić coś więcej. Pytanie, ile można było z tego wyciągnąć. Jako kibic nie pamiętam takiej sytuacji. Jeszcze gorzej czuję się z tym, że jestem teraz zawodnikiem i ta sytuacja jest związana ze mną. Musimy ciągle być jednością - powiedział po meczu z Piastem Gliwice Kacper Tobiasz.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Goral - 12 minut temu, *.myvzw.com Won wy wszyscy patałachy!!! odpowiedz

lllll - 23 minuty temu, *.38.226 banda pijaków odpowiedz

(L) - 40 minut temu, *.ilabs.pl Wróć na trybuny.

Tam się przydasz bo sorki ale na boisko to nie ten poziom.

To jest Legia a nie LTC....

odpowiedz

siewca plotek - 42 minuty temu, *.futuro.pl Tobiaszu, podobno wczoraj co najmniej dwie Twoje, nieprawdaż?

Dobry dzieciak z Ciebie, ale na razie na pierwszy skład jesteś po prostu za cienki.

Współczuję, jakoś tam się trzymaj... odpowiedz

mietowy - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Panie Tobisz z szacunkiem ale Pan jest jeszcze za mlody aby ktos Pana sluchal wiem ,ze trzeba tego doswiadzczenia nabierac gdzies ale to jeszcze wody troche uplynie bramkarz widzi najwiecej i dryguje ta furmanka tylko jak reszta ma to w dupie to teraz mozna zobaczyc rezultaty odpowiedz

Kasztan - 56 minut temu, *.net.pl skończcie wreszcie pieprzyć i zacznijcie wygrywać na miarę swojego potencjału

swoją drogą jest coś mocno nie tak, że tłumaczy się i przeżywa młodziak - a gdzie starszyzna?!?!

olali?!

to pogonić!!! gdzie jest szef tego burdelu?!?!?!? odpowiedz

Cafu - 1 godzinę temu, *.gov.pl Nie musicie, musicie sami z siebie wyebac gości którzy wala wiadomo w co bo konsekwencje ponoszą wszyscy. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jaką jednością?? Wam w dupie się poprzewracało od tego jak zaprezentowaliście się w LE i zgarneliscie trochę kasy i juz macie wywalone na mecze ligowe. Prezes i trener zrobili sobie z tego klubu spółkę do trzepania pieniędzy a dalej w klubie powstał jeden,, Wielki burdel "i każdy robi co chce i jak chce. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.