Oceny legionistów za mecz z Piastem

Wszyscy piłkarze Legii otrzymali bardzo niskie noty za niedzielny mecz z Piastem. Najwyższą z nich przyznaliście Ernestowi Muciemu - 2,7 w skali 1-6. Najgorzej wypadł natomiast Filip Mladenović z oceną 1,6. W sumie oceniało 1226 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,0. Muci 2,7 Nawrocki 2,2 Tobiasz 2,1 Josue 2,1 Emreli 2,1 Luquinhas 2,1 Charatin 1,9 Andre Martins 1,9 Wieteska 1,8 Slisz 1,8 Kostorz 1,8 Skibicki 1,7 Rafael Lopes 1,7 Mladenović 1,6

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mladenović do rezerw - 8 minut temu, *.net.pl A ten znowu na siebie głosował... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.