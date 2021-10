Fornalik: Legia będzie zmobilizowana i zdeterminowana

Sobota, 23 października 2021 r. 15:42 źródło: Piast Gliwice

- Wynik z Napoli różnie może zadziałać na drużynę, bo może nastąpić jeszcze większa mobilizacja. Wiemy też, że Legii uciekło kilka spotkań, więc może paść hasło "pora zacząć wygrywać", dlatego spodziewamy się, że - bez względu na porażkę w ostatnim meczu - przyjedzie zespół bardzo zmobilizowany i zdeterminowany - mówi przed niedzielnym spotkaniem trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.



- To jest na pewno mocny zespół, pod względem kadrowym uważam, że jest to jeden z najsilniejszych zespołów w naszej lidze. Zawodnicy, którzy nie występują w pierwszej jedenastce, z całą pewnością stanowiliby o sile w wyjściowych składach innych klubów. Legia przegrała z drużyną, która w Serie A wygrała osiem ostatnich spotkań z rzędu, notując najlepszy start w historii swoich występów. Na pewno wpływ na to, że Legia pogubiła tyle punktów, miało wpływ wiele roszad. Dochodziło do wielu zmian, co przeciwnicy potrafili wykorzystać i nie zawsze były to mecze, w których zespół z Warszawy był gorszy. Ja oceniam Legię jako jeden z czołowych zespołów Ekstraklasy i w dalszym ciągu jednego z pretendentów do zdobycia ponownie mistrzostwa Polski.



- Zmieniają się drużyny, także zawodnicy stanowiący o sile tych zespołów i to też ma wpływ na to, kto wygrywa. Oczywiście, wynik jest uwarunkowany tym, co drużyny zaprezentują na boisku. Mieliśmy spotkania z Legią, w których ta walka była równorzędna i często decydowały dyspozycja dnia i czasem jedna bramka. O tym trzeba pamiętać.