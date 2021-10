Rugby kobiet: Legia druga w turnieju na AWF

W sobotę na obiektach AZS-u AWF Warszawa odbył się czwarty turniej mistrzostw Polski kobiet rugby 7. Legia Warszawa wystawiła do rozgrywek dwie drużyny. Ta rywalizująca w Ekstralidze rozpoczęła od wygranej 29-0 z Black Roses Poznań, następnie przegrała z Biało-Zielonymi Gdańsk 10-38, a w trzecim grupowym meczu wysoko 50-0 ograła Atomówki Łódź. W finałowym spotkaniu legionistki tradycyjnie musiały uznać wyższość gdańszczanek, które wygrały 47-0. Druga drużyna Legii rywalizowała w I lidze i tutaj nastąpiła powtórka z Ekstraligi. Legionistki wygrały mecze z Alfą Bydgoszcz i półfinał z AZS-em AWF Warszawa, a dwukrotnie uległy drugiej drużynie Biało-Zielonych Gdańsk. Fotoreportaż z turnieju - 81 zdjęć Woytka Faza grupowa Ekstraliga: Biało-Zielone Gdańsk 61–0 Atomówki Łódź Legia Warszawa 29–0 Black Roses Poznań Biało-Zielone Gdańsk 38–10 Legia Warszawa Black Roses Poznań 36–0 Atomówki Łódź Biało-Zielone Gdańsk 71-0 Black Roses Poznań Legia Warszawa 50-0 Atomówki Łódź Tabela: 1. Biało-Zielone Gdańsk 9 2. Legia Warszawa 7 3. Black Roses Poznań 5 4. Atomówki Łódź 3 I liga - grupa A: AZS AWF Warszawa 14–10 Diablice Ruda Śląska KS Budowlani Łódź 5–15 AZS AWF Warszawa KS Budowlani Łódź 24–0 Diablice Ruda Śląska Tabela: 1. AZS AWF Warszawa 6 2. KS Budowlani Łódź 4 3. Diablice Ruda Śląska 2 I liga - grupa B: Biało-Zielone Gdańsk II 44–0 Alfa Bydgoszcz Legia Warszawa II 10–38 Biało-Zielone Gdańsk II Legia Warszawa II 31-7 Alfa Bydgoszcz Tabela: Biało-Zielone Gdańsk II 6 Legia Warszawa II 4 Alfa Bydgoszcz 2 Półfinały I liga: Biało-Zielone Gdańsk II 44-0 KS Budowlani Łódź AZS AWF Warszawa 14-29 Legia Warszawa II Finały I liga: o 5. miejsce: Alfa Bydgoszcz 7-35 Diablice Ruda Śląska o 3. miejsce: AZS AWF Warszawa 17-0 KS Budowlani Łódź o 1. miejsce: Legia Warszawa II 0-22 Biało-Zielone Gdańsk II Ekstraliga: o 3. miejsce: Black Roses Poznań 25-0 Atomówki Łódź o 1. miejsce: Biało-Zielone Gdańsk 47-0 Legia Warszawa Klasyfikacja IV turnieju mistrzostw Polski: 1. Biało-Zielone Gdańsk 2. Legia Warszawa 3. Black Roeses Poznań 4. Atomówki Łódź 5. Biało-Zielone Gdańsk II 6. Legia Warszawa II 7. AZS AWF Warszawa 8. KS Budowlani Łódź 9. Diablice Ruda Śląska 10. Alfa Bydgoszcz

Lemiesz Grochuw - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak zwykle drugie, Legia "Adaś Miauczyński" Warszawa... odpowiedz

Tomi - 2 godziny temu, *.sfr.net Grałbym :) odpowiedz

