Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 23 października 2021 r. 21:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 2-1 Lecha Poznań po 2 golach Wiktora Kamińskiego. Zespół U17 wygrał 3-0 w Łodzi z UKS SMS i dalej prowadzi w tabeli CLJ z 5 pkt. przewagi nad Jagiellonią. Legia U16 po ciężkim spotkaniu zremisowała 1-1 z Escola Varsovia i utrzymała 7-punktowe prowadzenie w tabeli. Zespół U14 wygrał 5-0 z SEMP Pogoń Siedlce 2008, a drużyna LSS tego rocznika pokonała 12-0 Progres Garwolin, zachowując tym samym samodzielne prowadzenie w tabeli. Legia U12 bardzo dobrze zaprezentowała się w meczu towarzyskim ze Śląskiem Wrocław. Mecze ligowe rozegrały także najmłodsze drużyny Akademii i Legia Soccer Schools.



CLJ U18:_Lech Poznań 1-2 (1-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 20 min. Wiktor Kamiński (as. Jakub Kwiatkowski)

1-1 24 min. Kacper Sommerfeld

1-2 70 min. Wiktor Kamiński (as. Dawid Kiedrowicz)



Legia: Jakub Kowynia – Patryk Winiarski (46' Dawid Kiedrowicz), Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski, Miłosz Pacek (Kpt) – Kacper Knera, Patryk Bek (80' Sebastian Kieraś) – Jakub Kwiatkowski, Igor Strzałek (71' Jordan Majchrzak), Maciej Bochniak [05](46' Dawid Niedźwiedzki) – Wiktor Kamiński (84' Bartosz Wicenciak)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: UKS SMS Łódź 05 0-3 (0-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 20 min. Jakub Jędrasik b.a.

0-2 25 min. Jakub Jędrasik (as. Maksymilian Stangret)

0-3 67 min. Jakub Kowalski (dob. strzału Jakuba Jędrasika)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06], Bartosz Płocki, Dominik Szala [06](75' Hubert Dorczyk), Igor Skrobała [06] - Bartosz Mikołajczyk, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (60' Roman Zhuk [06]), - Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret (60' Tomasz Rojkowski [06]), Jakub Kowalski [06] (75' Filip Borowski)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Udane spotkanie juniorów młodszych w Łodzi. Pewna gra w obronie pozwalała na długie okresy odpoczynku Janowi Sobczakowi, który musiał poważnie interweniować jedynie po wrzutkach w pole karne. W 20. minucie po zagraniu Stangreta przeciętym przez jednego z obrońców, do piłki dopadł ostatecznie Jakub Jędrasik i zdobył prowadzenie dla Legii. Pięć minut później, szybkie wyjście Legii i akcja dwójkowa Stangreta i Jędrasika zakończyła się kolejnym trafieniem gracza, który do Legii trafił latem właśnie z SMS. Po przerwie Legia zagrała jeszcze lepiej, kontrolując sytuacjęna boisku, jednak długo pozostawała nieskuteczna. W 67. minucie skuteczną dobitką popisał się jednak Kuba Kowalski, który ustalił wynik spotkańa na 0-3. Legia prowadzi w tabeli grupy A CLJ U17, z 5 "oczkami" przewagi nad Jagiellonią Białystok.



Ekstraliga U16: Escola Varsovia 06 1-1 (1-0) Legia Warszawa U16

Gole:

1-0 30 min. Mateusz Malec (głową)

1-1 62 min. Bartosz Dembek (głową, as. Jakub Adkonis z wolnego)



Strzały (celne)[II połowa]: Escola 11 (4) - Legia 4 (1)



Legia: Aleksander Mickielewicz - Mikołaj Kotarba [07], Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Jakub Błażejczyk [07](46' Jakub Adkonis [07]) - Maciej Saletra (Kpt), Oskar Melich, Jakub Żewłakow - Mateusz Szczepaniak [07], Przemysław Mizera, Mateusz Gierałtowski (59' Piotr Zieliński)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U14: Legia U14 5-0 (1-0) SEMP Pogoń Siedlce

Gole:

1-0 11 min. Mikołaj Jasiński (as. Bartłomiej Leszczyński)

2-0 50 min. Antoni Sobolewski (z dystansu)

3-0 56 min. Mikołaj Jasiński (dob. strzału Pascala Mozie)

4-0 58 min. Daniel Wyrozumski (dobitka strzału Bartłomieja Leszczyńskiego)

5-0 73 min. Juliusz Rafalski (as. Bartłomiej Leszczyński)



Strzały (celne)[20-80']: Legia 21 (12) - SEMP Pogoń 3 (2)



Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga – Maciej Chojnowski, Marceli Żek, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Pascal Mozie, Daniel Foks, Mikołaj Jasiński, Juliusz Rafalski, Artur Sikorski, Bartłomiej Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Antoni Sobolewski, Patryk Mackiewicz, Piotr Bzducha

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga warszawska U14: Legia LSS U14 (08) 12-0 (3-0) Progres Garwolin 08

Gole:

1-0 15 min. Jakub Drzazga (as. Lucjan Napieralski)

2-0 22 min. Adam Kulicki (as. Norbert Augustyniak)

3-0 32 min. Jakub Drzazga (as. Norbert Augustyniak)

4-0 43 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

5-0 50 min. Adam Tołwiński (as. Jakub Drzazga)

6-0 51 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Kuciński)

7-0 53 min. Kacper Krajewski (as. Jakub Kuciński)

8-0 58 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

9-0 73 min. Jakub Kuciński (as. Kacper Krajewski)

10-0 74 min. Jakub Kuciński (dob. strzału Kacpra Krajewskiego)

11-0 75 min. Lucjan Napieralski (as. Franciszek Skorżyński)

12-0 79 min. Kacper Krajewski b.a. (po podaniu Patryka Ciborowskiego)



Strzały (celne): LSS 37 (23) - Progres 3 (1)



Legia: Filip Bonk - Kacper Jasiński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Lucjan Napieralski, Franciszek Skorżyński, Jakub Drzazga oraz: Fabian Radziński, Alessandro Tarnicki, Kacper Krajewski, Kuba Kuciński, Adam Tołwiński)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Juventus Soccer School Warszawa 09 - Legia LSS U13 09



Sparing: Legia U12 - Śląsk Wrocław 2010



Legia: Olaf Szczęsny, Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Krzysztof Krzemiński, Mateusz Pawłowski, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Bardzo udany sparing młodych legionistów z mocnym przeciwnikiem, z którym nieraz się mierzyli w przeszłości. Choć wrocławianie parokrotnie mocno się odgryźli, piłka i inicjatywa przez większość czasu były po stronie podopiecznych Jakuba Zapaśnika.



Legia LSS U8 - KS AP Diamonds U9



Legioniści z rocznika 2014 rozegrali mecz ligowy z dziewczętami z AP Diamonds. Choć zespół gości zaprezentował się lepiej niż w pierwszym pojedynku obu tych drużyn, także i legioniści zrobili widoczne postępy. Dzięki temu spotkanie oglądało się jeszcze lepiej, a goi dla obydwu zespołów nie zabrakło.