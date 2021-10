Siatkówka

W środę kolejny mecz siatkarzy Legii

Wtorek, 26 października 2021 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę siatkarze Legii rozegrają kolejne spotkanie na zapleczu ekstraklasy. Tym razem legioniści podejmować będą zespół Gwardii Wrocław, a mecz rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny.



Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) będą do kupienia przy wejściu do hali bezpośrednio przed meczem.



Gwardia po pięciu spotkaniach, podobnie jak Legia ma na swoim jedną wygraną i sześć punktów na koncie. Legioniści po ostatnich dwóch kolejnych porażkach w tie-breakach, zrobią wszystko, aby na własnym parkiecie powalczyć o trzy punkty, choć warto zauważyć, że wrocławianie dotychczas w każdym spotkaniu "urywali" rywalom przynajmniej jednego seta.



Gwardia, podobnie jak Legia, w ostatni weekend przegrała swój mecz po tie-breaku - na wyjeździe z Visłą Bydgoszcz. Jedyną wygraną wrocławianie zaliczyli 15 października na własnym parkiecie z SMS-em Spała (3-1). Poza tym przegrali z Krispolem Września (d, 2-3), MKS-em Będzin (d, 2-3), BBTS-em Bielsko-Biała (w, 1-3) oraz Visłą Bydgoszcz (w, 2-3).



Termin meczu: 27 października (środa), g. 19:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)