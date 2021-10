29-31.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 29 października 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej dopingujemy naszych piłkarzy na meczu z Pogonią. Portowcy do stolicy przyjadą w dobrej liczbie pociągiem specjalnym. Koszykarze Legii w sobotę udadzą się do Bydgoszczy na mecz z Astorią - transmisja spotkania w serwisie Emocje.TV. Nasi siatkarze z kolei zagrają wyjazdowy mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Futsaliści Legii w sobotę o 18:00 podejmować będą na własnym parkiecie zespół Futsalu Brzeg - zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Bilety na futsal kosztują 10 zł (ulgowe, dla dzieci 3-12 lat) i 15 zł (normalne) i są do kupienia na stronie Legiafutsal.abilet.pl.



Rozkład jazdy:

29.10 g. 18:00 Cracovia - Radomiak Radom

30.10 g. 11:00 Legia II Warszawa - Sokół Aleksandrów Łódzki [LTC]

30.10 g. 13:30 Żbik Nasielsk - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

30.10 g. 15:00 Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg

30.10 g. 15:30 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz]

30.10 g. 18:00 Legia Warszawa - Futsal Brzeg [futsal, ul. Gładka 18]

31.10 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz

31.10 g. 16:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia Warszawa [siatka]

31.10 g. 17:00 Legia II Warszawa - Sokół Ostrów Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

31.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

31.10 g. 20:00 KS Bednarska Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][ul. Marymoncka 42]



Młodzież:

29.10 g. 16:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok 07 [CLJ U15][LTC 7]

29.10 g. 17:00 Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 - Legia U14 [Pułtusk]

29.10 g. 17:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok 05 [CLJ U17][LTC 5]

29.10 g. 18:30 Legia U16 - Kosa Konstancin 06 [LTC 7]

30.10 g. 12:00 SEMP II Ursynów 08 - Legia LSS 08 U14 [ul. Koncertowa 4]

31.10 g. 11:00 Górnik Zabrze U18 - Legia U18 [CLJ U18][Zabrze]

31.10 g. 12:30 UWKS Legia Warszawa - Broń Radom 03 [ul. Marymoncka 42]