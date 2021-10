LE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Bardzo wysokiej porażki doznał w meczu 12. kolejki rosyjskiej ekstraklasy Spartak Moskwa. Rywale Legii Warszawa w Lidze Europy przegrali 1-7 z Zenitem Sankt Petersburg. Spartak zajmuje siódme miejsce w tabeli z 17 punktami. Pierwsze punkty w Serie A straciło SSC Napoli. Najbliższy przeciwnik Legii w europucharach tylko zremisował 0-0 na wyjeździe z Romą. Napoli nadal prowadzi w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Wygraną zanotował natomiast Leicester City FC, który pokonał 2-1 w meczu 9. kolejki angielskiej Premier League Brentford FC. Leicester ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Brentford FC 1-2 (0-1) Leicester City FC Mathias Jørgensen 60 - Youri Tielemans 14, James Maddison 74 Leicester: 1. Kasper Schmeichel - 18. Daniel Amartey, 6. Jonny Evans, 4. Çağlar Söyüncü (68, 23. Jannik Vestergaard) - 21. Ricardo Pereira, 8. Youri Tielemans, 42. Boubakary Soumaré, 10. James Maddison (78, 17. Ayoze Pérez), 27. Timothy Castagne - 14. Kelechi Iheanacho, 9. Jamie Vardy (46, 29. Patson Daka) żółte kartki: Mathias Jørgensen - Çağlar Söyüncü AS Roma 0-0 SSC Napoli Napoli: 25. David Ospina - 22. Giovanni Di Lorenzo, 13. Amir Rrahmani, 26. Kalidou Koulibaly, 6. Mário Rui - 21. Matteo Politano (70, 11. Hirving Lozano), 99. André Zambo, 8. Fabián Ruiz, 20. Piotr Zieliński (70, 7. Elif Elmas), 24. Lorenzo Insigne (81, 14. Dries Mertens) - 9. Victor Osimhen żółte kartki: Tammy Abraham, Rick Karsdorp, Jordan Veretout, Gianluca Mancini - Dries Mertens Zenit Sankt Petersburg 7-1 (4-0) Spartak Moskwa Sardar Azmoun 20, 36, Claudinho 28, Andriej Mostowoj 45, 56, Artiom Dziuba 80 (k), Aleksandr Jerochin 88 - Quincy Promes 53 Spartak: 98. Aleksandr Maksimienko - 92. Nikołaj Rasskazow, 3. Maximiliano Caufriez, 14. Gieorgij Dżykija - 8. Victor Moses (72, 17. Aleksandr Łomowickij), 68. Rusłan Litwinow, 47. Roman Zobnin (46, 4. Jorrit Hendrix), 6. Ayrton - 11. Jordan Larsson (46, 22. Michaił Ignatow), 7. Aleksandr Sobolew, 24. Quincy Promes (72, 10. Zielimchan Bakajew) żółte kartki: Jarosław Rakićkyj - Maximiliano Caufriez, Aleksandr Sobolew czerwona kartka: Maximiliano Caufriez (79. minuta, Spartak, za drugą żółtą)

Kolo - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Spartak jeszcze lepszy niż Legia. odpowiedz

