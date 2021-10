Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

spokojny - 48 minut temu, *.jmdi.pl Coś mi się wydaje, że Maik nie chciał brać udziału w zwalnianiu trenera odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.chello.pl W pierwszej kolejności pozbył bym się dyrektora sportowego, to jest pierwszy szkodnik w tym zespole. odpowiedz

magoo - 2 godziny temu, *.aster.pl Ma Sa Kra, mówię o meczu, Chyba Czesław dziś opuści Naszą Legię. odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mioduski WOOOOOOOON!!!!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.