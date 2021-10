Wieteska: Nie po to tutaj przyjechaliśmy

Mateusz Wieteska: Trudno się oswoić z taką sytuacją. Nie przypominam sobie takiego sezonu, to jest dla nas bardzo bolesne. Sytuacja nie jest łatwa. Wychodzimy na mecze, chcąc wygrywać, ale nam nie wychodzi. W ostatnich meczach to nie my strzelaliśmy bramki jako pierwsi, a je traciliśmy. Dziś nas to nie podłamało, widziałem na boisku pozytywną energię nawet przy 2-0. Widziałem zaangażowanie, złapaliśmy kontakt i wiatr w żagle, stwarzaliśmy sytuacje. Szkoda, że tak się to skończyło. Nie po to tu przyjechaliśmy. Nie strzelamy bramek, za to je tracimy. Mamy problemy, musimy nad tym pracować. Sami to wiemy. Atak pozycyjny w tym meczu wychodził nam nieźle, ale nie przekładało się to na bramki. Piast wyprowadził kontry i wykorzystał praktycznie wszystkie.