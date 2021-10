W końcówce meczu Legii z Piastem żółtą kartką został ukarany Bartosz Slisz , przez co nie zagra on w następnej kolejce z Pogonią Szczecin. Dla pomocnika była to czwarta żółta kartka, którą obejrzał w tym sezonie. Rywalizacja Legii z Pogonią odbędzie się w niedzielę (31.10) o godzinie 17:30.

Legionista - 43 minuty temu, *.aster.pl Pan Slisz z taką forma już od dawna powinien grać w rezerwach... odpowiedz

jack - 1 godzinę temu, *.warszawa.pl On nie powinien grać w pierwszym składzie, to niedojda. Chyba ma jakieś plecy, bo go zawsze wpychają.

To przykre , ale takich mamy piłkarzy odpowiedz

Sędzia VAR - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie będzie go w składzie bo grać to on nie gra nic!!! Całe szczęście. Dobra wiadomość że nie gra inaczej człowiek mecz będzie oglądał. odpowiedz

Cypiszczak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzięki Bogu . Straszny biedak blady

odpowiedz

