Tąpnięcie w Legii. Trener pogodzony z losem, piłkarze na cenzurowanym

Wszystko wskazuje na to, że sromotna porażka Legii Warszawa w Gliwicach oznacza koniec Czesława Michniewicza na stanowisku trenera mistrzów Polski. Poniedziałek będzie gorącym dniem w klubowych gabinetach. Sytuacja w ligowej tabeli jest katastrofalna. Przed meczem z Piastem Gliwice od kadry meczowej odsuniętych zostało czterech zawodników - Lirim Kastrati , Mattias Johansson , Lindsay Rose i Jurgen Celhaka . Według napływających informacji, pierwsza trójka wyleciała dyscyplinarnie - mówi się o niesportowym trybie życia. Z kolei młody Albańczyk miał odmówić gry w sobotnim meczu rezerw. - Wewnątrz zespołu jest gorąco. Nie wszyscy grają do jednej bramki. Nie ciągną wózka w tę samą stronę, a na to żaden trener nie może sobie pozwolić - cytuje klubowe źródło portal meczyki.pl . Odsunięcie miało być przykładem dla innych, którzy także nie są niewinni. Wynik z boiska pokazał jednak, że ten ruch nic nie zmienił, a więc szkoleniowcowi nie udało się odpowiednio zapanować nad obecną kadrą, a przecież to część jego obowiązków. Słowa trenera Michniewicza na pomeczowej konferencji nie pozostawiają złudzeń, jak od wewnątrz obecnie wygląda sytuacja w stołecznym klubie. Nie chodzi tylko o płaszczyznę trener-piłkarze. Zawsze zwracamy uwagę na to, że kluczową rolę odgrywają także dyrektor sportowy i zarząd, którzy odpowiadają za budowę kadry i nie liczą się z głosem szkoleniowca. Od kilku lat zawsze też kończy się tym, że winien jest trener, a prezes ma pełne zaufanie właściciela. Kto teraz? Wiadomo, że od co najmniej kilkunastu dni (jeszcze przed meczem z Lechem) Dariusz Mioduski próbuje namówić na pracę w klubie Marka Papszuna . Trenerowi Rakowa i klubowi z Częstochowy oferowane były spore pieniądze, ale póki co nie doszło do porozumienia. Przeszkodą są też przepisy, które zabraniają trenerowi pracy w innym klubie tej samej klasy rozgrywkowej w jednej rundzie. Według informacji meczyki.pl , ostatnio na boczny tor odsunięty został jeden z asystentów, Przemysław Małecki . Pojawiają się informacje o tym, że był nielojalny wobec Michniewicza, który ściągnął go na Łazienkowską z Lecha Poznań. Ma być “uchem prezesa” w zespole i mocno grać na siebie - informują meczyki.pl o Małeckim. Asystenta zabrakło na ławce rezerwowych w spotkaniach z Lechem, Napoli i w Gliwicach. Niewykluczone, że to on przejmie obowiązki trenera, jeżeli klub szybko nie znajdzie następcy Michniewicza. Jeżeli dojdzie do zmiany trenera, to Legia będzie opłacała trzy sztaby trenerskie do końca sezonu, bo kontrakty Michniewicza i Vukovicia wygasają w czerwcu 2022. Piłkarzyki... Obecna kadra drużyny to prawdziwa Wieża Babel - 15 obcokrajowców z różnych kręgów kulturowych, w tym silna grupa portugalska. Polacy, tacy gotowi do gry, stanowią mniejszość, do tego aktualnie brakuje w szatni dwóch liderów - Artura Boruca i Bartosza Kapustki . Jeżeli dojdzie do zmiany na stanowisku trenera, to przed nowym szkoleniowcem prawdziwe wyzwanie mentalne, bo podstawą będzie scalenie zespołu. Czy jest to wykonalne? Wygląda na to, że obecna formuła doszła do ściany, a raczej uderzyła z impetem w mur. Oprócz rozliczania szkoleniowca powinno się dokładniej patrzeć na to, co zawodnicy wyprawiają na boisku. I poza nim.

Żyleta - 4 minuty temu, *.jmdi.pl Kiedy wreszcie będzie oficjalne info że chórzysta został zwolniony….qrwa ile można czekać odpowiedz

zygmunt - 5 minut temu, *.centertel.pl W Legii brak jest cierpliwości .. oraz konsekwencji . Trudny okres wymaga jednego i drugiego . Zmiana trenera nic nie da i tylko całkiem pogrąży Legię w pucharach . Należy przestać myśleć o zdobyciu mistrzostwa w tym sezonie ... wtedy będzie się grało łatwiej . Dokładnie oglądałem , mecz z Piastem i sądzę ,że wynik odwrotny był w zasięgu . odpowiedz

Bu"L"i - 5 minut temu, *.inetia.pl To, może, niech Vuko wraca. I tak bierze kasę a gorzej to już nie będzie. odpowiedz

Adam - 8 minut temu, *.chello.pl Wiem, że nie o to chodzi w tym tekście, ale zastanawiam się, czy do tej pory nie znaleźli tego strzelającego z ucha w Legii, czy może nie chcą znaleźć. odpowiedz

Sędzia VAR - 12 minut temu, *.t-mobile.pl Do Prezesa Mioduskiego - nie rozsądne będzie zwolnienie trenera Michniewicza ale jakie może mieć Pan pojęcie o piłce tylko biznesowe!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 15 minut temu, *.orange.pl I jeszcze jedno - ktoś nawet napisał, że temat "batona mnie zabije". A ta sytuacja też świadczyło o tym, ze Czesław nie panuje nad sytuacją. Panowie, pomyślcie - zawodnik wyjmuje batona, cukierka, lizaka, krówkę i dopiszcie, co jeszcze chcecie i zajada smakołyka w trakcie meczu, aż mu się uszy mało nie urwą. To wydaje się śmieszne i idiotyczne, ale jak powiedział ktoś w Matrixie "Pozory tylko mylą'. Skoro to nic takiego, to dlaczego podczas meczu, obok boiska nie ma szwedzkiego stołu? A niech jedzą wszyscy, kto ma ochotę. Po strzeleniu bramki można nawet podać w nagrodę ośmiorniczki. Do tego dzban piwa, słowo dzban jest jak najbardziej na miejscu. Albo browar w specjalnej kieszeni, z tyłu koszulki. Jak masz ochotę, sięgasz i pijesz. To jest poważny klub piłkarski Legia Warszawa, czy złobek, bo nawet o przedszkolu trudno mówić w takiej sytuacji. Chyba, że jest to tzw. "lokowanie produktu" podczas meczu i klub ma wymierne zyski finansowe. Tylko oby nikomu nie przyszło do glowy, żeby w ten sam sposób reklamować np. najnowszy model sukienek lub spódnic. Ktoś powie - ale przecież tam grają faceci...I tu mam pewne wątpliwośći... odpowiedz

gutek - 16 minut temu, *.chello.pl Legia musi być Polska a nie cudzoziemska odpowiedz

Biała Siła - 7 minut temu, *.vectranet.pl @gutek: kiedyś o tym pisałem ,że to nie może tak być ,no ale amok niektórych jest jaki jest , odpowiedz

Mlbets - 1 minutę temu, *.centertel.pl @gutek: dlaczego? Najlepsze kluby na świecie bazują na dużej liczbie obcokrajowców. Zobacz składy drużyn w Anglii czy we Włoszech. odpowiedz

76 - 22 minuty temu, *.orange.pl Z całym szacunkiem ale jeżeli trener ma honor i nie czeka na listopad bo kolejna wypłata wpłynie na konto to powiniem podać się do dymisji i to za porozumieniem stron....ciekaw jak musi się czuć widząc takie "firmy" przed Legią jak radomiak i stal i mając 1punkt przewagi nad strefą spadkową....miejsce legii w tabeli, ilość przegranych meczów, i to że w pierwszej rundzie ma absolutną pewność ze nie obroni mistrzostwa jest Hańbą dla klubu.... odpowiedz

Os// - 24 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Tylko ''rozmowa wychowawcza'' pomoże scalić drużyne. Do dzieła. odpowiedz

Endrjuuu - 13 minut temu, *.mediatelekom.pl @Os//: Popieram. Jesień w pełni... Liście spadają.... Tylko jeszcze na Łazienkowskiej nie zaczęły spadać.... odpowiedz

JANUSZ Z SILVER - 26 minut temu, *.38.17 NIECH EKIPA SPORTOWA PRZEMÓWI TYM WKŁADOM DO KOSZULEK W JAKIM KLUBIE GRAJĄ ? CZY ARTEK NIE MOZE POGADAC Z PAROMA DECYZYJNYMI odpowiedz

Antyberg - 27 minut temu, *.centertel.pl Pisałem o tej wiezy babel juz w wakacje, wiedziałem, że niestety moze tak to się skończyć! Brawo panie Kucharski i Mioduski! Ode mnie jak zwykle 8 gwiazdek! odpowiedz

postronny - 30 minut temu, *.. Faktycznie to legia cudzoziemska.. Czerczesow zamordysta zrobiłby z tym porządek.I albo 2 drużyna gwiazd a on ogrywałby młodych co na utrzymanie w tej paralidze powinno wystarczyć na utrzymanie. Budowa drużyny na nowy sezon. odpowiedz

Mlbets - 13 minut temu, *.centertel.pl @postronny: ci młodzi nie potrafią zdominować na 4 poziomie rozgrywek a mają się utrzymać w Ekstraklasie? To nie Football Manager. Tutaj młodzież spadłaby i to gładko. odpowiedz

na chłopski rozum - 32 minuty temu, *.citystrada.pl kopacze sie opier...aja, prezesina wymyśla dziwne koncepcje a po dupie dostaje zawsze trener! Tu Mourinho by nie pomógł! Burdel jeden wielki... odpowiedz

quad74 - 36 minut temu, *.chello.pl Czy kiedykolwiek w historii Legii zdarzyło się, by już w październiku przegrała mistrzostwo?

odpowiedz

bum - 40 minut temu, *.virginm.net Minely 4 lata i co moge powiedziec?

- A NIE MOWILEM???

Wszystkie znaki na niebie i ziemii podpowiadaly do czego mioduszczak doprowadzi ten klub i co? Nie mylilem sie.... Po tym kilku letnim pier...lniku, i przed rozpoczeciem tego sezonu zgadywalem (bo wrozbita nie jestem do ch...a!) ze nawet na puchary sie nie zalapiemy po tym sezoni i co? Nie mylilem sie.

A bylem wyzywany itd ze jestem DEBIL, ODKUPUJ KLUB CWANIAKU itp itd...

Legia skutecznie zostala zniszczona i okradziona przez pudla. On i jego hajsy maja sie dobrze a nawet b dobrze uwierzcie ze on jedyny zyskal na tym wszystkim... wykorzystal marke Legii zeby nabic kabze i nie dlugo spier...li stad zostawiajac zgliszcza. Dalej mnie wyzywajcie a wychodzi na to ze myslacy tacy jak ja maja dobra rozkmine jednak bo to wszystko bylo zauwazalne i do przewidzenia juz 3 lata temu. Nie ufalem mioduskiemu od poczatku... Jego ruchy byly dosc klarowne i mialy jeden jedyny sens... Pozbyc sie wszystkich zwiazanych z klubem i przestawic go na zarobek dla samego siebie... Kto nie ulozyl tych klockow sam jest glupi...

Wszystko zaczelosie od szeregu sukcesow Legii w LE i awansie do LM... wtedy ta ... zwachala szanse i wypier...ila Legie w powietrze... cwanie i chytrze ale ja i kilka osob z miejsca to rozkminila....

Zeby opisac caly ten schemat krok po kroku musialbym artykul napisac osobny haha a nie komentarz... Jego dzialanie krok po kroku wskazywaly na to co nas czeka. Ja neie wiem ze ludzietego nie zauwazyli. Przykre

mioduski grabarz Legii!!!!!!!!!!!!!!! twu! odpowiedz

grzesiek - 35 minut temu, *.centertel.pl @bum: o kurde ameryke ześ odkryl chlopie :) odpowiedz

bum - 12 minut temu, *.virginm.net @grzesiek:

Duzo wczesniej przed Toba chlopie :)

Ty jestes jednym z tych co michniewicza bronili oraz fanem wszolka wiec nie zaczepiaj mnie grzesiu lepiej odpowiedz

grzesiek - 5 minut temu, *.centertel.pl @bum: fanem wszołka może nie ale uwazam ze byl dobrym calkiem pilkarzem bynajmniej za kadencji Vuko. Teraz mamy uwazam ze najsilniejszy sklad personalny odkad tylko paniecia siegam a gramy piach. Nigdy nie bylem zwolennikiem zatrudbienia grubej pyry odpowiedz

Kuchy King - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Leszek Ojrzyński do końca sezonu, a potem Papszun, któremu wygaśnie kontrakt w Rakowie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.orange.pl @Kuchy King: Bez sensu, dla obu stron. Ojrzyński to poważny facet i nie zrobi z siebie królika doświadczalnego, na tak krótki okres. Dla klubu też bez sensu, lepiej przekazać zespół do końca roku komuś z obecnego sztabu - Małecki, Pirillo. I bez względu na wyniki (nauczeni doświadczeniem z Vuko), bezwzględnie szukać odpowiedniego trenera. Jeżeli nie znajdzie sie do końca roku, to jak napisałeś - od następnego sezonu. odpowiedz

OZNZ - 43 minuty temu, *.centertel.pl Trener powinien zostać do końca rundy, chyba, że to on jest kością niezgody, i to on powoduje napięcie w szatni. Jest kryzys, ale czy inny sztab lepiej sobie z nim poradzi? I znów ktoś nowy, nowe pomysły, nowe koncepcje ? Bez sensu. Ja bym dał Czeskowi do końca rundy czas, nie ogarnie tematu to wypad, teraz się dogadać ze sztabem, że maja czas na wyjście z kryzysu, jeśli się nie uda to rezygnują z pozostałego wynagrodzenia. Żaden Papszun nie przyjdzie, a Miodousty nic lepszego niż Czesław nie wymyśli. Brzeczka może ? Żart. Jest źle, ale to nie Czesiu za to tylko odpowiada. Przede wszystkim prezes i dyrektor sportowy. Potem zawodnicy. odpowiedz

grzesiek - 39 minut temu, *.centertel.pl @OZNZ: do konca rundy Ty tak serio? Przeciez tej pyrze od początku coś nie pasowało najpierw Paweł Wszołek mu nie pasował a teraz pewnie każdy już mu nie pasuje. Jakoś u Vukovicia Wszolek byl kluczowym pilkarzem i jednym z najlepszych a u grubego sie nie łapał do pierwszej 11.

Mamy obecnie swietnych pilkarzy. Od czasu nikolicia prijovicia rado lepszych nie mielismy. odpowiedz

Sado - 32 minuty temu, *.orange.pl @grzesiek:

Czemu Wszołek nie gra w słabym klubie Bundesligi? odpowiedz

bum - 9 minut temu, *.virginm.net @grzesiek: Oooo ... a nie mowilem ?? fan wszolka hehehe. Ty to tez jestes pozorant bo nie dawno broniles michniewicza a teraz po nim jedziesz. Ale za wszolkiem to sztywno stoisz on taki sam parodysta jak i gruby michniewicz, a tacy kibice jak ty to poziom poznanski wiec idz stad chlopaku odpowiedz

grzesiek - 1 minutę temu, *.centertel.pl @bum: wspomnialem o wszolku bo to troche dziwne odsuwać najlepszego wowczas pilkarza od składu. Ale ok.



Co do michniewicza mozecie przesledzic moje wpisy nigdy nie bylem zwolennikiem jwgo zatrudnienia tylko zwolennikiem pozostawiwnia Vuko. O michniewiczu napisalem dobre slowa jedynie po meczu z spartakiem i leicester bo troche te zwyciestwa mi zamydlily oczy. Z taką ofensywną grą a raczej jej brakiem nie mamy czego szukac w eueopie a nawet w ekstraklapie

Mamy najlepszy sklad w ekstraklaspie a zajmujemy 15 miejsce. Kpiny odpowiedz

mietowy - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl a jeszcze jedno juz po radomiaku bylo widac ze cos Panom nie wychodzi i ze beda problemy i wcale sie nie pomylilem w swoich przeczuciach odpowiedz

Odwet - 44 minuty temu, *.com.pl Tylko proszę dajcie spokój z Vuko....wstawiał do składu tego drewniaka niby napastnika o nazwisku Kulenović, a na ławce siedział Carlitos. I jak to Vukovic pięknie tłumaczył dlaczego ten drewniak gra. Miodek kazał mu go wystawiać bo chcieli go sprzedać za wszelką cenę. I dlatego nie było wtedy Ligii Europy bo odpadliśmy z Glasgow Rangers...Krótką macie pamięć. odpowiedz

Adams - 46 minut temu, *.pljtelecom.pl Tymczasowy trener - Petrillo

Papszun najwczesniej od 01/22, bardziej prawdopodobne, że po zakończeniu sezonu.

odpowiedz

Niepijący alkoholik - 52 minuty temu, *.206.62 Po prostu w Legii jest problem alkoholowy i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Wysłać ich na wszywkę i wtedy możemy zacząć o czym działać. odpowiedz

dino - 52 minuty temu, *.vtelecom.pl Michniewicz pracuje w Legii od września 2020, to teraz co roku będziemy zmieniać trenera? Do końca rundy pewnie ten asystent Małecki, a potem znów ktoś nowy? Miodek, ogarniasz? odpowiedz

J1980 - 53 minuty temu, *.com.pl Mioduski musi zrobić porządek przede wszystkim w gabinecie bo tam się wszystko zaczyna. Natychmiast zatrudnić dobrego managera na stanowisko prezesa/dyrektora który nie tylko jest sprawnym biznesmenem ale przede wszystkim zna się na piłce...

Był dopiero taki człowiek do wzięcia, nazywa się Maciej Sawicki. Moim zdaniem najbardziej klimaty człowiek w polskiej piłce odpowiedz

FOREVER LEGIA - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję,ale i obawy,że to powolny,acz nieunikniony koniec Dariusza Mioduskiego w Legii.Bo odejście Dariusza,oznacza koniec Legii,gdyż paradoksalnie,pomimo,że to Mioduski doprowadził nasz klub do sytuacji nie widzianej od kilkudziesięciu lat,że już po 10 kolejkach na tytuł mistrza Polski nie mamy szans,to jego odejście spowoduje,że katastrofa w Legii będzie nieunikniona.Jedynym rozwiązaniem,które być może uratuje nasz klub przed upadkiem,to zmiana polityki prowadzenia klubu przez prezesa.Traktowanie klubu,jak maszynkę do robienia pieniędzy zazwyczaj kończy się upadkiem,bo jak to mówią "najpierw pracujesz na nazwisko,a potem nazwisko pracuje na ciebie".Tak samo było z Legią-dopóki mieliśmy opinię europejskiego średniaka,oraz etatowego zdobywcy tytułów w lidze i w pucharach,to piłkarze mieli jakąś wartość rynkową.Brand "Legia" najbardziej rozwinął Leśnodorski,który wprowadził Legię na europejskie salony,a żeby nie amatorszczyzna p.Ostrowskiej (ale przecież nie tylko ona zawiniła) w meczu z Celtikiem,to mogliśmy na dłużej zagościć w eurolidze.I nie chcę tu wychwalać Bogusława,ani nie tęsknie za nim,ale gołym okiem widać różnicę jak było wcześniej i jak jest teraz.Co prawda tak jeden jak i drugi był/jest nastawiony na zarabianie pieniędzy,ale zdecydowanie lepiej się wychodzi na zasadzie "kto nie ryzykuje,nie pije szampana-B.L"niż "Grosz do grosza a będzie kokosza-D.M".Niestety,ale Mioduski nie wyciąga żadnych wniosków ze swojej,jakże błędnej polityki prowadzenia klubu i woli kontraktować kilku słabych zawodników,obarczając co rusz nowego trenera,żeby coś z tego drewna wystrugał,niż sprowadzić 1-2 piłkarzy,którzy nawet będą kosztować "nieco więcej"ale wniosą do Legii wartość dodaną.Niestety ale bezrefleksyjne brnięcie Mioduskiego tą drogą do nikąd skłania mnie do podejrzeń,ze taki scenariusz został dokładnie zaplanowany przez Mioduskiego i jego doradców.Po pierwsze "siedzimy w Legii,dopóki żre",a po drugie "prawdziwe pieniądze w Legii zarabia się gdzie indziej".No cóż,po mojemu to jesteśmy w dupie i nie bardzo wiemy,gdzie jest z niej wyjście.Zdrówka. odpowiedz

Maciek - 47 minut temu, *.chello.pl @FOREVER LEGIA: po zdaniu że odejście Dariusza oznacza koniec Legii nie chciało mi się czytać. No sorry ziom ale na Legie zawsze znajdzie się chętny do kupna więc o ile nie będzie to jakiś ITI czy inne ścierwo to może być tylko lepiej, a w ogóle byłoby najlepiej gdyby jakiś dużo koncern kupił klub i sypał kasą porównywalną czy troche większą niż zadłużony Mioduski odpowiedz

floyd - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @Maciek: Nie masz pojęcia o czym mówisz. Nikt Legii nie kupi, zadłużonej, bez stadionu ( ten jest miasta i Legia za niego płaci), bez gruntów, bez perspektyw, z frekwencja na poziomie 18tys… Do tego dochodzą gwinty Mioduskiego i reszty na funduszach i pożyczkach.

A koncern zainwestuje prędzej w klub z Czech niż w polski grajdolek odpowiedz

xxc - 19 minut temu, *.126.81 @Maciek: no no... faktycznie inwestorzy walą drzwiami i oknami. jeszcze jaki wybór, ITI nie, mioduski nie, tamten czy ten tez nie bo ścierwo... kto więc ci został, by odkupić udziały od mioduskiego? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 15 minut temu, *.play-internet.pl @Maciek: Ta,"zawsze się znajdzie jakiś chętny".Po Mioduskim zostaną zgliszcza,bo po pierwsze to Legia ma długi,a nie prezes,więc następny właściciel zacznie swoją fantastyczną przygodę z Legią od spłacenia zadłużenia.Po drugie,to napisałem wcześniej,ale "Tobie nie chciało się czytać",to powtórzę;Dopóki Legia miała swoją markę,to była wartością samą w sobie.Odkąd Mioduski spuszcza Legię po równi pochyłej w przepaść niebytu,wartość brand'u spadła i liczba chętnych,żeby zainwestować w klub również skurczyła się do minimum,o ile nie do zera.Co zaś do Twojego stwierdzenia,że "duży koncern z dużą kasą załatwią sprawę" jest stwierdzeniem tak absurdalnym,jak opinia,że "tylko dosypywanie hajsu do N.F.Z u uratuje służbę zdrowia".Nam nie potrzeba bogatego wuja z Ameryki,nam potrzeba kogoś,kto będzie miał jakiś pomysł na Legię na za pięć lat.Rewolucje nigdy nie kończyły się dobrze,tak w klubach,jak i w życiu,bo zawsze po przewrotach zostawał haos.Gdyby Mioduskiemu choć odrobinę zależało na sukcesach sportowych,to też o tym pisałem-to zamiast co okno sprowadzać kilku słabych zawodników,powinien kontraktować 1-2 trochę droższych,ale podnoszących poziom,a za tym i wartość medialną klubu,co się przecież również przekłada na realne zyski finansowe.Ale tu potrzeba czasu,a Mioduski go po prostu nie ma Albo nie ma go ktoś,kto "z tylnego siedzenia kieruje autem".Zdrówka. odpowiedz

paw_pawela - 54 minuty temu, *.telkab.pl ... mamy dość!!!! pożyczone ale pasuje do obecnej sytuacji

a tak poważnie trener musi rzadzić i budzić respekt, czy nasz? mam wątpliwości. odpowiedz

Dobrze poinformowany - 54 minuty temu, *.plus.pl Sprawy mają się następująco: zmiana trenera to rzecz przesądzona, natomiast nie wiadomo kiedy dokładnie nastąpi, gdyż Prezes Miodousty chciałby, żeby sztab Michniewicza zrzekł się przysługujących do końca kontraktu pieniędzy. W zamian oferuje użycie swoich rozległych wpływów w europejskim futbolu i pomoc w objęciu posady trenera reprezentacji. Podobno w grę wchodzą oldboje San Marino. Gdyby ta opcja nie wypaliła, na stole leży ekskluzywny kontrakt na 5 walk w KSW. Czesław miałby tam występować jako Sumo 711, ale trener się waha, bo podobno kiedyś po wódce źle gadał o Pudzianie. Decydujący może się okazać as trzymany w rękawie przez Dyrektora Radka. Ma chodzić o skrzynkę przetworów cioci Mieci. odpowiedz

Darek - 57 minut temu, *.chello.pl Jeżeli trener widzi,że w drużynie dzieje się źle to reaguje.Tak właśnie postąpił Czesław.

Druga sprawa to jeżeli trener nie dostanie wsparcia od właściciela i zarządu to piłkarzyki w każdej chwili mogą zwolnić każdego trenera.To się u nas powtarza co rok.

Przyjdzie nowy trener na początku będzie dobrze a za rok już go tu nie będzie. odpowiedz

kuba83urs - 57 minut temu, *.chello.pl a tak Kastrati p... o przywiązaniu do Legii. od początku było to dziwne i nienaturalne. j... pajac. mam serdecznie dość tego, że po raz kolejny to piłkarze rządzą w klubie. Vuko jednak częściowo udało się zrobić z tym porządek, chciałbym, by wrócił do nas w roli szkoleniowca. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 59 minut temu, *.55.238 To jest nienormalne tyle lat i ciągle to samo te same błędy, ten sam schemat nowy trener, banda piłkarzyków z łapanki byle taniej, a często są to nawet nieźli technicznie jak na naszą śmieszną ligę kopacze ale zazwyczaj nie chcą ich w innych klubach bo są z nimi problemy o czym szybko się przekonujemy, a w dodatku multikulti i tworzą się grupki każdy gra o swoje a nie dla drużyny, aby tylko się nie przemęczyć, ciągłe chrzanienie głupot że zmęczeni albo że jeszcze nie zgrani a jak się mają zgrać jak tu co rok rewolucja i cały skład i sztab do wymiany co roku zaczynamy od nowa. Ale jakoś w klubie mają krótką pamięć, co rok albo półtora to samo ile można nie wyciągać wniosków z własnych błędów ? To się musiało tak skończyć prędzej czy później, nie ma się co oszukiwać te mistrzostwa z poprzednich lat były co najmniej fartowne i tylko dzięki temu zdobywane że ta liga jest śmieszna i słaba. Ciężko patrzyć z optymizmem jeśli klubem włada partacz i człowiek łatwo wierny i dający się manipulować różnym cwaniaczkom. odpowiedz

emoka - 1 godzinę temu, *.. moim zdaniem powinno być tak:

1. Michniewicz zostaje bo jak go zwania to piłkarze będą zwalniali kolejnych trenerów którzy będą od nich wymagali pracy.

2. piłkarze pierwszej drużyny 24h w ośrodku w Ksiażenicach do czasu poprawy wyników w lidze

3. jak się komuś nie podoba taki układ to rozwiazanie kontraktu lub rezerwy

4. sezon w plecy więc grać młodymi z akademii



odpowiedz

Leśny Dziadek - 52 minuty temu, *.centertel.pl @emoka: Niestety to już się nie uda, za daleko to poszło. Michniewicz stracił poważanie u wszystkich. U tych, którzy balowali, i u tych którzy trenowali i patrzyli na bezkarność grupy bankietowej. Chyba, że jesteśmy naiwni i myślimy, że Czesław nie wiedział, co się dzieje.... odpowiedz

Boruc i Jędza! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Boruc i Jędza do roboty!!! rozliczyć tych zagranicznych op...dalaczy i leserów czy innych chlejusów!!! Ktoś musi zrobić w szatni porządek!!! Jazda z k...wami! odpowiedz

Tito - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skoro Vuko ma ważny kontraktniech zrobi do konca sezonu porzadek.. Akurat on dobrze weryfikuje pilkarzy i potrafi zrobic porzadek z gwiazdeczkami... odpowiedz

bum - 55 minut temu, *.virginm.net @Tito: hahaha.. Tyyyyyy... dobre dobre lubie to xD ciekawy pomysl hahaha bez kitu odpowiedz

Tak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zostawił bym Czesława na złość pilkarzykom żeby im pokazać kto tu rządzi, bo na pewno nie powinni być to oni odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zostawić trenera, a rozpier...lic cały ten zaciąg obcokrajowców i zarząd. odpowiedz

Litza - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @inka: ???????????????? odpowiedz

Grupa szuka nowych członków - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wojtek Kowalczyk mówił w jednym z programów o grupie pijackiej w Legii . Ciekawe kto należy do tej grupy odpowiedz

Young - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Grupa szuka nowych członków: On sam jest pewnie założycielem i prezesem. Drugiej takiej mordy pijackiej w Legii nie było. odpowiedz

Pacz - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @Grupa: Alkohol to jest niestety zmora polskiej piłki. Kto nie chce pić, tylko woli przyłożyć się do treningu, szybko wchodzi na wyższy poziom i ucieka z Polski, byle dalej od chlejusów. odpowiedz

Też lubie - 42 minuty temu, *.com.pl @Grupa szuka nowych członków: myślę że Wojtuś co do grupy pijackiej wie co mówi odpowiedz

Żeg(L)arz - 31 minut temu, *.chello.pl @Young: Był.Nazywał sie Podbrożny, przed meczem reprezentacji w gazetach że zatruł sie bananami a w rzeczywistosci na odtruciu alkoholowym w Tworkach. odpowiedz

Szkoda - 1 godzinę temu, *.hert.pl U nas chyba nigdy nie będzie normalnie. Już się wydawało, że trener na lata a jak zwykle jego praca skończy się jeszcze na jesieni. I to jeszcze z gorszym skutkiem ligowym, bo na obronę mistrzostwa to nie ma co liczyć, chyba że wydarzy się jakiś cud. odpowiedz

Po co Papuszun - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czerczesow by się przydał wziąłby za mordy gwiazdeczki i pseudo gwiazdeczki i może zaczęli by grać jakby rzygali po każdym treningu... odpowiedz

Bilu z pobabrilu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Lesny Dziadek, @Wolfik: ze taki bedzie bajzel i tak to sie potoczy to ja o tym pisalem od poczatku jak tylko pojawily sie plotki ze michnik ma byc trenerem. Pozniej wypunktowalem jego kunszt trenerski i mysl szkoleniowa. To mnie wysmiali, opluli, oszczali i wycenzurowali. Kazdy kto uprawial sport na wyzszym poziomie potrafil to wyczuc na kilometr. Po raz kolejny wyszlo ze mialem racje. A znafcy szczekali, szczekaja i beda szczekac. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Bilu z pobabrilu: Po tych wszystkich wynalazkach, myśleliśmy że wreszcie do Legii wybrano trenera. I rzeczywiście tak było. Tylko wybrano trenera nie dla Legii. Przekonałem się o tym w momencie, kiedy ograły nas: Podbeskidzie i Stal. I nie chodzi tylko o porażki, ale o styl, a raczej jego brak. Po zakończeniu poprzedniego sezonu wiedziałem, że jest kryzys, ale (wiem to teraz), pomyliłem się myśląc, że Czesław da sobie z tym radę. Z innej strony, uważam że szansę powinien dostać każdy. I teraz do sedna - najważniejszym pytaniem jest to, czy po tych 5 latach właściciel wreszcie nauczony (a może jednak nie) smutnymi doświadczeniami, wyciągnie odpowiednie wnioski. Bo jeżeli chodzi o mnie, to jego ostatnia szansa. Później nikt tego człowieka poważnie nie będzie traktował. Chociaż i teraz wielu z nas, już tak ma...Pozdrowienia odpowiedz

k. - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie lubię śpiewaka. Nigdy go tu nie powinno być ale jeśli już jest to on jest ustaleń a nie skórokopy. Chcą balować? To do baletu. Traktują klub jak trampolinę? To do cyrku! I tak zachowują się jak klauny śmiejąc się po obitych słupkach.



Chyba trybuny powinny im przypomnieć w jakim klubie grają. To nie jest jakaś kurtyzana ani kurort w których się miło spędza czas. Banda amatorów co myślą, że są cwańsi od reszty. Nie są. odpowiedz

grzesiek - 45 minut temu, *.centertel.pl @k.: Z tym ze Vuković miał duzo gorszych pilkarzy a grali o wiele lepiej. To nie wina pilkarzy tylko tego trenera. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Agent Michniewicz wykonal swoja prace. Wiadomo, kibic Arki. Od teraz bedzie legenda w Gdynii !! odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niesportowy tryb życia? I to ma być wina trenera? To nie przedszkole....skoro pseudo sportowcy wola balować niż trenować to żaden trener ich nie zmieni...szkolić młodych Polaków i budować drużynę na swoim "narybku" gdzie będzie ambicja do wyniku zespołu...uważam że Michniewicz jest bardzo dobrym trenerem. Pozdrawiam odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Paweł :

Dokładnie co ona ma ich jak bandę uczniaków śledzić i wysyłać do kąta za niesportowe zachowanie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Paweł : Przypomnieć koledze, jak było za Czeczesowa? Oni nie tylko ledwo oddychali po treningach. Czuli oddach Staszka w każdej chwili...Ale gdy trener pije piwo nawet na konferencji, gdy pokazuje browarny badziuch, częstuje piwem na tej samej konferencji (zniesmaczonego) Wieteskę. To jest tylko wina zawodników? Ja ich nie bronię, tylko ogarnijmy temat od każdej strony. odpowiedz

Szpaku - 1 godzinę temu, *.net.pl Jurek Brzęczek i sia la la...karuzela trwa! odpowiedz

Papszun to fatalny pomysł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Papszun w Legii? A co on takiego wygrał? Jeden puchar Polski. W eliminacjach do Ligi Konferencji (w rewanżu) wszyscy widzieli co Belgowie zrobili z Rakowem i jak się Raków mizernie prezentował. Przecież u nas na Ł3 te wszystkie gwiazdeczki zjedzą tego całego Papszuna bo on żadnego autorytetu nie ma bo mieć nie może. Z Papszunem byłoby jeszcze gorzej niż ze słowikiem Czesławem. odpowiedz

Szczecinianin - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za Legią jestem od Lat 90 od pierwszego meczu derbowym z jakimś tam klubem z Warszawy... Brakuje silnej ręki Stasia Czeczesowa... On by ich wszystkich ustawił, takie moje zdanie. Pozdrawiam Panie i Panowie odpowiedz

Matti1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wszystko wina naszego prezesa to on tak skomponował kadrę nie dając trenerowi w tej kwestii żadnego zdania. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.aster.pl Szamotulski w 2017 roku:

...Mnie też nie będzie. Utożsamiam się z prezesem Leśnodorskim i nie wyobrażam sobie współpracy z prezesem Mioduskim. Wiem też, że w pierwszym zespole Legii zawodnicy chcieli wydać oświadczenie, że chcą, by prezesem Legii został Leśnodorski. Inaczej to pójdzie jak w dominie, najpierw pierwsza kostka, potem stanie się tragedia... odpowiedz

Do Gosław - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Gocław: zawodnicy mają grać, a nie decydować kto ma być prezesem. Jeszcze tego k**** brakowało. To nie związek zawodowy, tylko firma, która sowicie wynagradza swoich kluczowych pracowników. A Szamo niech sobie zrobi swój klub, weźmie na prezesa Leśnego, a na rzecznika prasowego Stanowskiego. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Do Gosław:

Gosław napisałeś? Dziś znów masz obiad nad zlewem ze słoika?

Twarzą w twarz z Panem Szamotulskim, taki wyszczekany byś nie był. odpowiedz

zaba285 - 15 minut temu, *.grupaping.pl @Gocław: mimo, że nie jestem fanem lokowanego, to w 100% się zgadzam. to są pracownicy, im chyba odp...iło i mają się za jakieś gwiazdy i że to ich klub...

wyje...ć dyscyplinarnie z klubu i jeszcze pozwać za niesubordynację. w innyh firmach od jakby odmówił pracy (np gra w rezerwach) to od razu by wyleciał

odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przecież my kroczymy droga Lecha, a oni nasza… i tu i tu są właściciele którzy g…no się znają na piłce a chcą na niej zarabiać. U nich był Skorza, potem Urban, Bjelica, Djurdevic, Nawalka i ten Polak, nie pamietam nazwiska, Dariusz bodajże. U nas? Magiera, Kilku amatorów, Vuko, Michniewicz i teraz będzie Brzeczek albo asystent Michnieiwcza. I za rok znowu karuzela.

Legia nie jest już tym Klubem który był za czasów Lesnodorskiego, teraz jest to korpo pełna gęba, gdzie marnotrawione są pieniądze masowo, nic nie jest zgodne z logika, wszędzie mnóstwo złotoustych amatorów ale pi ar i marketing wspaniały.

Czarny ten poniedziałek dla nas.



P.S. FOREVER LEGIA, Leśny, Wolfik wiem ze nie macie z tego satysfakcji, ale racja była po Waszej stronie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @floyd: Satysfakcji nie ma żadnej. Znowu wszystko runęło, i kolejny raz trzeba budować od początku. Ciekawe, czy tym razem powstaną mocne fundamenty i wreszcie Pan Darek zrobi to jak należy. Jednego jestem pewny, to ostatnia szansa dla jego koncepcji prowadzenia klubu piłkarskiego. Kolejnego upokorzenia kibice już nie zniosą. Klub zawsze będzie w naszych głowach i przede wszystkim w sercach. Ale D. straci jakikolwiek szacunek. Od najważniejszej sprawy czas zacząć - od zatrudnienia kompetentnego PREZESA / DYREKTOEA SPORTOWEGO - człowieka, który będzie w stanie ogarnąć to wszystko. Niestety (zastanawiałem się, czy to napisać. Nie chcę wyjść na wiecznego malkontenta, ale trudno), patrząc na to, jakie decyzje D. podejmował do tej pory, mam obawy, czy wybór będzie właściwy, a przede wszystkim czy w ogóle tak będzie. Ale obym się tym razem pomylił, bo wszystkim nam zależy na Legii, o jakiej marzyliśmy i jakiej chcemy - Legii dominującej i walczącej w lidze i grającej w pucharach jak w tym sezonie do meczu z Napoli. Oczywiście chodzi o wyniki i zaangażowanie, bo styl był delikatnie pisząc taki sobie. Ale walka do upadłego, to powinna być podstawa. Styl to zadanie dla odpowiedniego trenera. Trzymam kciuki mimo wszystko, mimo tych wszystkich upokorzeń. Podobno wiara czyn cuda, ten ostatni raz postaram się uwierzyć w...cud... odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ja wierzę Wojtkowi Kowalczykowi, że w Legii jest tzw. grupa bankietowa od lat zresztą. Kto wie lepiej jak nie on który swego czasu sam był menadżerem takiej grupy. Niestety wszystko jest w rozsypce i nie łatwo będzie to wszystko teraz poskładać. Trzeba prawdziwego tsunami aby wstrząsnąć tym towarzystwem. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.150.66 Zostawić Michniewicza, wywalić piłkarzy odpowiedz

Tombo - 1 godzinę temu, *.com.pl @Tomek: Popieram odpowiedz

heksair - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Polacy gotowi do gry" - zawsze ta sama gadka. W Szachtarze Donieck od lat jest kolonia brazylijska i klub nie ma z tego powodu problemów. Ilu "Mołdawian gotowych do gry" jest w Szeryfie? Zanim ściągnie się jakiegokolwiek piłkarza, wystarczy poświęcić po prostu więcej czasu, niż tylko 10 minut na obejrzenie kompilacji zagrań na YT. Popytać, uzyskać informacje na temat tego, ile łapał kontuzji, czy pracuje na treningach, czy dogaduje się z kolegami z zespołu, czy profesjonalnie podchodzi do życia poza boiskiem, czy ogarnia w kwestii taktyki. To jest OBOWIĄZEK ludzi, którzy ściągają tu tych patałachów; oni dostają za to pieniądze. A że niektórzy z tych skórokopaczy to zwykłe k... to jest inna rzecz. Bóg/matka natura, w zależności w co kto wierzy, dała im przywilej, że mogą zarabiać na życie na nieporównywalnie lepszym poziomie, niż 99% społeczeństwa, i to "haratając w gałę", a te szmaty, mendy niewdzięczne, chleją z radości, bo raz na jakiś czas udało im się prosto kopnąć piłkę. W każdym innym zawodzie pracodawca miałby prawo takich idiotów wywalić na zbity pysk ze wpisem do akt i może najwyższy czas lobbować za tym, żeby niektóre zachowania móc sankcjonować. odpowiedz

Adbi - 1 godzinę temu, *.net.pl @heksair: w punkt diagnoza tylko co robić by ratować sezon i przyszłość? odpowiedz

starszy - 1 godzinę temu, *.nsti.pl Lekarstwo na wszystkie te problemy jest jedno- Stanisław. odpowiedz

artekketra - 1 godzinę temu, *.aster.pl No właśnie cały problem w tym że prezes na pełne zaufanie właściciela... ???? odpowiedz

Yesman - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak się kończy budowanie zespołu multikulti. Już nie raz było to przerabiane, ale baran u sterów w żaden sposób nie uczy się na błędach. Mioduski zwolnij prezesa! odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Proponuję sprawdzić ile czasu pradowcował Ferguson w Manutd albo Klopp w Bvb.



Tylko w Polsce 3 przegrane mecze to już kryzys, po 5-6 ultimatum, po 7 zwolnienie. odpowiedz

piotr_zabki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A tak nieskromnie zapytam: gdzie jest k.... BORUC i JEDZA? To czasem nie oni są od porządków w szatni???? odpowiedz

Agius - 1 godzinę temu, *.chello.pl @piotr_zabki: jeden z kontuzją, drugi pauzuje za kartki ;-) odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Agius: I co z tego? Do szatni Nie moga wejsc I ciagle gamoni stawiac do pionu? Chyba maja obaj wy&&&ane na to, bo zaraz emeryturka...

Nie zdazylem sie nauczyc nowych nazwisko w druzynie a juz beda do wywalenia na szrot, bo przyjda kolejne wklady do koszulek... odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak się spieli potrafili wygrać z ruskimi angolami czy Czechami . Nie jestem zwolennikiem Michniewicza ale teraz po tym artykule widać że to nie tylko on jest winny . odpowiedz

Mioduski out!! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wszystko zaczyna składać się w jedną całość. Żadnej radości po wygranym meczu w szatni, kontuzja Boruca, brak od dłuższego czasu Trenera Dowhania, dziwne wpisy na Instagrama różnych zawodników. Widać, że ta drużyna nie jest zgrana z Trenerem, zarządem. Niestety to co zrobił mioduski ostatnimi latami jest kryminałem. Wyrzucając Vukovicia, rozje*ał całą Legijną rodzinę. Mam nadzieję, że wrócimy do czasów Leśnodorskiego, Magiery, Vukovicia, Staśka, gdzie Legia była jedną wielką rodziną niezależnie od wyników. Pamiętajcie!!!

Legia to MY!! odpowiedz

Wojtek - 1 godzinę temu, *.aldesa.pl @Mioduski out!!:



No ten Vuczko który drenuje kasę klubu za nic mając inne propozycje to masz racje. Legionista z krwi i kości XD odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Mioduski out!!: Skoro Vukovic ciągle na kontrakcie, to może należy mu wręczyc gorący kartofelek. Tak przynajmniej do końca jesieni? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wojtek: a co to kogo obchodzi czy Vuković poszedl dalej za trenera czy ciagnie kase z klubu? Ja tez bym wolal ciagnac kase z klubu i sie doksztalcać zeby byc jeszcze lepszy.

Obejrzyj chociazby Legia Gornik 5:1 za czasow Vuko. Rywale nie mieli nic do gadania. Oprocz dwumeczu z omonią Legia była silna jak nigdy a pilkarzom bardzo dobrze sie wspolpracowalo z trenerem. odpowiedz

DZ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy w tym roku chórzysta, czesiek, zarabia w amice? odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czas wreszcie rozliczyć tych pseudo grajków jechać z nimi cały mecz za co biorą grubą kasę za to że szmacą Nasz klub więcej grać młodymi a tym którym się nie chce pogonić na zbity ryj odpowiedz

Profesjonalizm - 1 godzinę temu, *.plus.pl Grać w takim klubi i wybrać wódę. Ehhhh. odpowiedz

Dd - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl To Dyrektor sportowy nie sprawdził że pijaków ściąga? Amatorka. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.91.50 Dajcie spokój z tym Czerczesowem - taki wybitny trener? Fajnie że wtedy coś graliśmy - za Magiery, Berga itd też coś graliśmy. Papszun - Raków to nie Legia - jestem na nie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Korek: Czyli kto, konkretnie? Bo pisanie wszystkiego na nie, to łatwizna. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.91.50 @Leśny Dziadek: Może Ojrzyński? Na 100% to lepszy wybór niż Brzeczek, Nawałka odpowiedz

Leśny Dziadek - 58 minut temu, *.centertel.pl @Korek: Ok, tylko co on osiągnął, i w jakich klubach pracował? Nie chcę przez to umniejszyć jego warsztatowi. Tylko pytanie, czy to jest trener dla Legii, chcącej grać w pucharach? Mam poważne obawy, czy to nie kolejny trener, który będzie się uczył np. gry na 2 frontach? A tutaj na naukę czasu nie ma. Widzisz problem jest taki, że z jednej strony czasu mało, z drugiej warto przemyśleć wszystko trochę dłużej i oby do tych samych wniosków doszedł właściciel... odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.orange.pl @Korek: Ps. O Brzęczku i Nawałce to lepiej w ogóle nie piszmy...Będę w szoku, gdy któryś z tych ludzi obejmie Legię... odpowiedz

luki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jerzy Brzęczek widziany na lazienkowskiej . Przyszły trener jest już znany ale czy to będzie już? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @luki : A ja widziałem niedawno, w okolicach Łazienkowskiej tych dwóch z kabaretu ,,Ani Mru Mru,, Jeden mówi, drugi pokazuje, nie można tego nie zrozumieć...Będą pasować do wieży Babel w Legii. odpowiedz

T - 2 godziny temu, *.com.pl Trener...trener? Nie ma dobrych graczy przede wszystkim. odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.243.184 Czerczesow wystarczyłby w zupełności. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Poproszę o sondę: kto powinien zostać trenerem Legii: 1.Marek Paszun 2. Stanisław Czerczesow 3.Inny polski trener 4.Inny trener z zagranicy. odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.net.pl Czy leci z Nami pilot?

Nie! Koniec złudzeń.



Niestety, nie wierzę też, że zapadną mądre decyzje, które pozwoliły by uratować ile się da w tym sezonie i przygotować solidne podwaliny pod przyszły. A do naprawienia jest sporo.



Najgorszy scenariusz na trenera: wujo Brzęczek. Boję się, że właśnie on pasuje Miodkowi do "koncepcji" odpowiedz

spasiony - 2 godziny temu, *.44.202 I znow wlasciciel bedzie rozliczal prezesa, ja prdl.... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A za Vukovicia była zgoda, pilkarze przypominali rodzinę. Z żalem żegnali trenera.



Dariusz coś ty odje***ł? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mioduski przestań mi Legie prześladować. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Artykuł zgodny ze stanem faktycznym. Pytanie - czy tu będzie chciał przyjść normalny trener...? Przecież w klubie wszystko się rozpadło. Na miejscu Papszuna, czy Czeczesowa bardzo gruntownie i poważnie zastanawiałbym się nad objęciem tego bałaganu. Ale z drugiej strony to są ludzie, którzy lubią wyzwania. Tylko czy to nie jest misja samobójcza... W każdym razie czas nie na porządki w klubie, tylko na remont kapitalny. I należy zacząć wreszcie od właściwej strony Panie Dariuszu.... odpowiedz

Negundo - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Chyba jednak Czerczesow. Ale tylko razem z niedźwiedziem. odpowiedz

Dany - 2 godziny temu, *.54.40 Albo Stasiu albo Marek odpowiedz

Mladen - 2 godziny temu, *.38.226 A melanż trwa! odpowiedz

ark - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl od dawna wiadomo że te pseudo piłkarzyny mają za dobrze i że wylewanie pomyj wyłącznie na trenera jest bardzo krzywdzące. niestety to nie pierwsza taka sytuacja i nie pierwszy klub w kraju z takimi problemami, to jest jednak świeżutkie więc szambo wręcz kipi i nie wyobrażam sobie nikogo kto w krótkim czasie będzie w stanie nad tym wszystkim zapanować. proponowałbym wypłaty minimalne a premie wyłącznie za osiągnięte korzystne wyniki, niestety od lat trwająca rozpusta finansowa sprawia że jest to nierealne i niewykonalne. celem numer jeden na dziś pozostaje tylko zdobycie pucharu polski, w przeciwnym razie żegnaj europo, szkoda tym bardziej, że po kilku cieniutkich latach znów udało się na pucharowym podwórku zdobyć trochę rankingowych punktów, za rok może się okazać że to wszystko psu w dupe odpowiedz

Kalarepa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pilkarze zagraniczni balują na Mazowieckiej i podrywają dziewczyny zamiast profesjonalnie pracować. Żenada. odpowiedz

Klepak junior - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kalarepa: kiedyś by pod tym klubem dostali w pizde a teraz mamy takich kibiców jakich mamy. Na mieście lewactwo sie panoszy jak nigdy indziej, piłkarzyki pajacują, odwróć tabele Legia na czele.. W tym klubie wszystkich należy zmienić - od silnorękich mających coś do powiedzenia po kudłatego. Warszawo dokąd zmierzasz? odpowiedz

marcelino8 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Klepak junior: Klepaku, Zgadzam się z Tobą w 100% odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Stanisław "Biegaj job twoju mać" Czerczesow odpowiedz

Do (L) - 2 godziny temu, *.orange.pl @(L): tak, ale nie wydaje mi się w obecnej sytuacji. Za dużo do stracenia biorąc pod uwagę jaką ma pozycje u nas. odpowiedz

