Michniewicz zwolniony z funkcji trenera!

Czesław Michniewicz nie jest już trenerem pierwszej drużyny Legii Warszawa. 51-letni szkoleniowiec pracował w klubie od 21 września 2020 roku, czyli 399 dni. Obowiązki trenera przejął dotychczasowy trener Legii II Marek Gołębiewski . Michniewicz prowadził drużynę Legii w 55 spotkaniach i wygrał 56% z nich. Szkoleniowiec doprowadził do realizacji dwóch najważniejszych celów - zdobył mistrzostwo Polski i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. W międzyczasie prowadzona przez niego drużyna przegrała dwukrotnie Superpuchar Polski, raz odpadła z Pucharu Polski i odpadła w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sezonie 2020/21 za kadencji Michniewicza średnia zwycięstw wynosiła 62% (20 zwycięstw, 8 remisów, 4 porażki), piłkarze Legii strzelali 2,13 gola na mecz, a tracili 0,78 gola na mecz. Do tej pory w sezonie 2021/22 średnia zwycięstw wynosi 48% (11 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek), piłkarze Legii strzelają 1,3 gola na mecz, a tracą 1,3 gola na mecz. Poniżej prezentujemy zestawienie dorobku drużyny za kadencji ostatnich szkoleniowców. Trenerzy Legii w ostatnich latach: (nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek

Komentarze (70)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wilanow - 15 minut temu, *.tpnet.pl Zwolnienie jednego z lepszych trenerów Legii na przestrzeni ostatnich lat to kolejny wielki błąd Pana Mioduskiego. Lepiej byłoby powierzyć funkcję prezesa komuś kto się zna piłce. Moja Legia to nie supermarket tylko najlepszy klub w Polsce i zasługuje na to. Co najlepsze a nie kaprysy Pana M. Chyba sobie odpuścimy z synem mecz z Pogonią. odpowiedz

(L) - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Ci co są przeciwni Michniewiczowi to zwykli frajerzy. Zobaczycie kogo pudel posadzi na taborecie. Jakby rządziły u trenerów rządziły animozje do Legii jak kibiców do tych trenerów to już nie jeden mógł spuścić Legie z Ektraklapy. Smuda czy tez Skorża. odpowiedz

Single malt - 28 minut temu, *.wawtel.pl Chciałem przypomnieć,że jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy:Czesiek na kadrę,a Stasiek na Legie! I już Czesiek nieudałota won?Jakoś to za szybko i za prosto. A swoją drogą mecz z Piastem był jednym z lepszych występów Legii w ostatnich miesiącach (pomijam Spartak i Leicester). Zawiodła skutecznośc,ale wiele akcji,szczególnie szybkie wyjscia z kontratakami warto zapamiętać.A Piastowi wpadło wszystko co leciało na naszą bramkę.Natomiast,jeśli prawdą są info na Meczyki.pl o imprezach nad Zalewem Zegrzyńskim i o konfliktach pomiędzy grupami obcokrajowców,to pytam sie gdzie jest kierownictwo klubu??? A kierownictwo,to nie tylko Czesio M.

odpowiedz

Urs 72 - 30 minut temu, *.chello.pl Do Kibiców z Żylety .... Dajcie zajeb...... baner na. Żyletę niech Pudlowi Miodkowi ta pusta kapusta z głowy spadnie i wypier... Tych swoich pomagierow co kur....kasę tylko liczą z transferów a Legia to dla nich bankomat co miesiąc , pozdro odpowiedz

matus007 - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Szkoda Cześka .Powodzenia grał w LE teraz Rosja. odpowiedz

AdamJ - 47 minut temu, *.chello.pl I bardzo dobrze! Nie ma poznańskiego knura w naszym klubie! odpowiedz

Www - 47 minut temu, *.com.tr Pudel, Czesio, piłkarzyki, wypierd...c z naszego klubu i miasta, wszyscy jesteście frajerami, won stad i nie wracać, mam odruchy wymiotne jak ktoś mówi o tych ogorach, WOOOON!!!!! odpowiedz

Marcinb - 49 minut temu, *.plus.pl To nie trener gra tylko zawodnicy ...i od nich trzeba zacząć... odpowiedz

Bielany - 59 minut temu, *.play-internet.pl To nie winna trenera że panowie piłkarze mają ten klub w nosie i nie będą umierali za Legię. odpowiedz

Ziggy - 20 minut temu, *.chello.pl @Bielany: a kogo jak nie jego wina ze nie zrobil z nich druzyny? Jesli to mialoby dzialac tak ze kupuja tylko grzecznych i takich co im sie chce to zwykly wuefista mogly ich poprowadzic a nie czekaj… odpowiedz

Raf. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To się nie dzieje naprawdę. Kur.a jakieś pseudo grajki chleją balują i robią co chcą a i tak wina trenera. Cytując piłkarski poker to oni mogą teraz kur.a wszystko. odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl chyba jakis błąd w tej tabeli osiągniec,przeciez to za Magiery gralismy w grupie ligi mistrzów... odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kalosz: ale awansował Hasi a Magiera prowadził Legię w LM od drugiego meczu bodajże odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michniewicz to niezły trener, trochę meczów pozostanie w pamięci. Miałem i będę miał do niego sympatię. Na minus to to,że brakowało mi więcej młodych w meczach, ale Vuko też sporo pogonił,więc może tak już musi być. Na lewą stronę powinien kogoś znaleźć do obrony, ale wiem, że to nie takie proste. odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mioduski,mam nadzieję,że to czytasz : żebyś kvrwa zdechł w męczarniach za to zwolnienie Czeska. Jak można zwolnić gościa co zarobił mu tyle hajsu,co 3 poprzednich "trenerów" razem nie zrobiło? Trzeba było wypjerdolic tych pajaców z szatni co sobie przystanek Bieszczady zorganizowali w Legii i tego pajaca co ich zatrudnił. Jestem rozłożony na łopatki tym co się dzisiaj wydarzyło. Zwolnili najlepszego trenera w Polsce i teraz trenerem będzie gościu co prawie spuścił do 3 ligi Skrę xd Normalnie nie wierzę,że człowiek,który nie ma mózgu ma tyle hajsu i zarządza tak wielkim klubem xd Cała Polska z nas leje.. odpowiedz

wierny kibic legiii - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L)eo: może trochę inaczej , Michniewicz zarobił kasę super! ale co z tytułem? Czy chcesz zebysmy poszl8 w ślady lecha? odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @wierny kibic legiii: Nie pójdziemy w ślady Lecha, poszliśmy już dalej. Pudel chciał Europy to ja ma,chciał hajs to go ma,chciał mistrza? Kim kvrwa? Tymi patalachami,którzy są okropnie zmęczeni po 1 spotkaniu? Pan Trener Czesław Michniewicz zrobił wynik ponad stan. Do jego zwolnienia mówiono o nas w Europie, cały kraj nam kibicował. A teraz? Teraz jesteśmy pośmiewiskiem,bo po kilku słabych meczach zwalniamy trenera,który zrobił nam wyniki w pucharach,które ciężko będzie przebić przez kilka,może kilkanaście najbliższych lat. Spójrz na Manchester,Arsenal, Barcelonę. Tam piłkarzyki regularnie dają dupy,a trenerzy dalej pracują,mają kredyt zaufania. Pudel takiego Solskjera już by zwolnił dwa lata temu. Ten człowiek pcha Legię na dno już od kilku lat,aż w końcu zatoniemy. odpowiedz

Tabasss - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Loczek - weź Ty już przestań zarządzać tym klubem! Leśny wróć! odpowiedz

Enzo - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @Tabasss: Chyba pomyliłeś kluby..spadaj na Reymonta z takimi pomysłami..Leśniodorski nigdy nie był i nie będzie Legionistą odpowiedz

Miś - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trzeba było zacząć od zwolnienia zarządu, całego łącznie z loczkiem. odpowiedz

td - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak kudłaty zawsze mówił, że nie planuje zmiany trenera pomimo słabych wyników, to zawsze zmieniał, więc i tym razem nie ma zaskoczenia. odpowiedz

jerry - 1 godzinę temu, *.autocom.pl W krytycznym momencie w jakim znalazła się Legia trzeba zrobić coś głośnego, abym dać impuls do zmian. Osobiście mam mieszane uczucia, a jego pracę oceniłem dobrze. odpowiedz

Borys - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Coś mi się o uszy obiło o Stokowcu. Mladen dobrze o nim się wyrażał. odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Borys : Ten polonista? co ku&wa? z deszczu pod rynne. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Borys :

O Boże... odpowiedz

Bu"L"i - 1 godzinę temu, *.inetia.pl a jeszcze w piątek prezes mówił...... odpowiedz

Matematyk - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Decyzja bez sensu, powinien wywalić kilku grajków za karę a Czesia zostawić do końca rundy !!! odpowiedz

Pudel Out - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszystkim punkty rozdajecie,a podobno grać umiecie ! PIŁKARZYKI - PAJACYKI

Zamiast zmieniać wciąż trenerów ,przehandlujcie tych kelnerów !!! odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pudel Out: sztos! odpowiedz

Mlody - 1 godzinę temu, *.150.16 @Pudel Out: Dobre - pamietam taki transprent na starej Zylecie na meczu z Lubinem w 98 lub 99 roku. Lata biegna a w szatni wciaz burdel... odpowiedz

Top CWKS - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @Plaskacz: hasla gdzies z poczatku lat 2000-nych. Nie pamietam do jakiego skladu/trenera sie odnosilo, ale nioslo sie po starej Żylecie!!!

odpowiedz

Koko123 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle wszystko pod dywan w tym burdelu... i przydupasy na stanowiska. Co to za asystent który razem z trenerem nie odchodzi komedia odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i nadejszła wiekopomna chwila. Dzięki panie Czesiu za zwycięstwa i emocje. Ale ostatnie mecze to tylko tragedia. No i zobaczymy co dalej... Pozdrawiam Was Legioniści i Legionistki odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mioduski Ty się sam zwolnij!!! odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do tych co tak bronią Czesława.Czy wiecie,że gdy ostatnio była przerwa reprezentacyjna,piłkarze mieli tydzień wolnego? Czy poważny trener daje w czasie rozgrywek tydzień wolnego? Słyszeliście o czymś takim na zachodzie europy? Czy zdajecie sobie sprawe,że trenerzy we włoszech,potrafią raz na tydzień lub 2 razy w tygoidniu przeprowadzać 2 treningi w ciągu dnia? Jeden trening rano,później regeneracja,obiad i...drugi trening.

Czy zdajecie sobie sprawe,że nasi piłkarze odstają nie tylko technienie,ale głównie fizycznie od większości piłkarzy na zachodzie europy? W europie od kilku ładnych lat,trening to mordercza praca,a dzień meczowy to nagroda,luźny dzień,a w Polsce,włącznie z Czesiem wymyślono,że trening mają być lekkie,a dzień meczowy to męczarnia,katorga.

odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.chello.pl @stara szkoła: tam są piłkarze tutaj gwiazdy odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @stara szkoła: co za bzdury. To nie jest wi a trenera że ma taki materiał ludzki. W tej śmiesznej elipe tylko tacy od lat grają, a ci którym zależy już dawno wyjechali. odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @stara szkoła: Dziwne,że odstajemy od reszty w Europie,a mamy pierwsze miejsce w grupie LE xd Dla mnie jesteś takim samym baranem jak mioduski,możecie sobie zbić pione:-) odpowiedz

Zasłużył sobie po tym jak potraktował młodzieżówkę - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dla mnie Michniewicz skreślił się już w momencie gdy zostawił młodzieżówkę podczas decydujących meczy do mistrzostw odpowiedz

Dyngsik - 1 godzinę temu, *.204.222 A gdzie kary dyscyplinarne dla połowy tej bandy leszczy zwanych przez pomyłkę piłkarzami? Dla tych nierobów, sabotażystów i szkodników hańbiących barwy Legii? No gdzie, się pytam? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Pierwszy trener od czasu Czerczesowa którego kibice żałują po zwolnieniu mówi wszystko, i którego dobrze i bardzo dobrze ocenia ponad 70% pytanych. Dzięki Michniewicz za te prawie 400 dni. odpowiedz

Żyleta - 39 minut temu, *.jmdi.pl @Kibic: wreszcie nie ma chórzysty w Legii i nikt go nie żałuje !!! Jak wygrywał to chórzysta jak przegrywał to pudel i piłkarzyki……. Jak nie umiesz utrzymać szatni a w dodatku obraziłeś klub a później w nim pracujesz to ciśnie się jedno słowo na usta WYPIERDALA…….J CzM711 vel chórzysta…… czekałem na ten dzień a wreszcie jest !!!!! Ps. brońcie chórzystę brońcie psy szczekają a karawana jedzie dalej - LEGIA WOLNA OD CHÓRZYSTY !!!!!!!!! odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.chello.pl powinni kibice zrobić taka akcję jak za Jozaka odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piłkarzyki pajacyki zwolniły kolejnego trenera.

Jeszcze nie tak dawno noszono Czesia na rękach.

Dzieki Czesiu za wszystko. Tak wyzywałem Cię od chórzysty a teraz dziekuje za mistrzostwo Polski i ligę europy. odpowiedz

Zgred - 2 godziny temu, *.as9105.com No to teraz czekać na Czerczesowa pozostało odpowiedz

Bilu grillu odbabrilu - 2 godziny temu, *.tele2.se Caly czas wszystkim wiecznie dawal wolne to teraz sam bedzie mial wolne. A pozniej z Vukovicem do posredniaka! odpowiedz

stara szkoła - 2 godziny temu, *.chello.pl Może przyjdzie Papuszum na wiosne,były wyjazdowiec Legii.Gdyby Papszun przyszedł w styczniu.Piłkarze powinni dostać takie info,że trener swego czasu był aktywny kibicowsko,od razu będą inaczej grać,wiedząc że w każdej chwili na trening mogą wpaść koledzy po szalu trenera :)

Tu potrzeba twardej reki,jeśli nie Czerczesow,to tylko Papszun,który z Rakowem kreci wyniki ponad stan.W rakowie może z 3 piłkarzy potrafi grać w piłke,a zobacznie bilans meczowy Rakowa i miejsce w tabeli. odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @stara szkoła: ty stara szkoła widać tyle wiesz o piłce co ja o mszy. Najpierw się dowiedz potem wypisuj!!!! Powtórzę po raz 3 Papszun nie może być trenerem Legii takie są przepisy w Ekstraklasie. Trenuje Raków i w danym sezonie nie może być trenerem danej klasy rozgrywkowej czyli Ekstraklasy!! odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Łukasz : Dziecko,nie może być w JEDNEJ rundzie trenerem dwóch drużyn,w sezonie piłkarskim mamy DWIE rundy,widać że masz problemy ze zrozumieniem tego co czytasz,także najpierw się dowiedz potem wypisuj. odpowiedz

zawierciok - 1 godzinę temu, *.. @Łukasz : Zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. pracy trenera w klubie, jeden trener nie może pracować w dwóch klubach w trakcie JEDNEJ RUNDY, w styczniu zaczyna się runda rewanżowa, więc Papszun, jeśli Raków go puści i sam będzie chciał przyjść, będzie mógł poprowadzić Legię w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @stara szkoła: A poco Marek Papszun ma tu przychodzić? Pracuje od lat w stabilnym klubie, ma sukcesy, posłuch, pajacyki nie podskakują, dobrego sponsora jak x-kom i idą na Mistrza. Byłby wariatem gdyby to zostawił. odpowiedz

Aras - 41 minut temu, *.centertel.pl @stara szkoła: posluchaj podcastu i wypowiedzi Bogusia o Papszunie. Celnie w dyche. Nie Papszun sie nie nadaje do Legii. Wiesz czemu ? Bo w Legii jest Pudel a Papszun w Rakowie to Bog wiekszy od wlasciciela. W naszym klubie bylby tylko trenerem a tego Papszun nie potrafi odpowiedz

inka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl to nie trener Michniewicz powinien odejść, tylko alkoholicy i zarząd. odpowiedz

Bebeto - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Zgadzam się z przedmówcą @Mądrala 0,7 …Najemnicy bez honoru, tak jak pisał i często podkreśla pan Wojciech Hadaj. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bebeto: Który też oprzytomniał ,pewnego razu odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Fakt, że tak nielubiany trener wypadł tak dobrze w sondzie świadczy o tym, że jego praca w Legii była udana. odpowiedz

Kikis - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak czytam o tych nieodpowiedzialnych pilkarzach pajacach to krewmnie zalewa... CO za gówno ściągnięto przez dyrektora sportowego... Chlać to mógł Ljubo i Rado bo robili robote inni zapier...lać.... odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda Czesia....nie był aż taki zły..... odpowiedz

Jakubvvm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pan Jacek Magiera chyba był z Legią w LM? odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jakubvvm: Ale awansował tam Hasi. odpowiedz

Żyleta - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Jaaaaaak ja się kuuuuuurła cieszę !!!! Yes yes yes !!!!! odpowiedz

Er - 2 godziny temu, *.aster.pl Dziękujemy i powodzenia. odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.chello.pl Teraz czas wywalić panienki piłkarzyki. Którym się nie chce. odpowiedz

Brzeczyslaw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przyjdzie Brzeczek czy inny wynalazek kudłatego to zatęsknimy za Czeskiem jeszcze... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pomijając fakt że to nie jedyny problem to czuję ulgę. Nie dało się patrzeć na ten styl, brak sytuacji i niezrozumiałe wybory personalne. odpowiedz

mioduski out - 2 godziny temu, *.tvtom.pl jak wyżej odpowiedz

Marina Vesovic - 2 godziny temu, *.chello.pl Goodbye Czesiu odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze kilku grajków powinno polecieć! odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.246.2 Tutaj trzeba wziąć za ryj najemników , wytłumaczyć czym jest gra w Legii , obniżyć pensje bo w dupach sie przewraca, i za wyniki lepsza pensja. I tak już mamy po MP, skupićsie na PP i może wyjść z 3 miejsca w LE odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Hurrrraaaaaa?????? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.