W trzecim meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 71-61 z FC Porto. Spotkanie odbyło się w hali Bemowo a obejrzał je niemal komplet publiczności. To trzecie zwycięstwo Zielonych Kanonierów w trzecim meczu tych rozgrywek. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego zajmują 1. miejsce w grupie z dorobkiem kompletem punktów, pozostałe ekipy mają na swoich kontach po jednej wygranej. Fotoreportaż z meczu - 87 zdjęć Woytka FIBA Europe Cup: Legia Warszawa 71-61 FC Porto Kwarty: 19-14, 10-19, 23-16, 19-12 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 5. M. Abdur-Rahkman 13 18. R. Cowels III 10 14. G. Kulka 9 (1) 13. S. Jovanović 7 50. A. Kemp 6 --- 91. D. Wyka 12 (2) 55. Ł. Koszarek 7 (1) 11. J. Skifić 7 2. B. Didier-Urbaniak 0 31. G. Kamiński 0 4. S. Kołakowski - FC Porto [punkty, (celne za trzy)] 21. J. Arledge 17 (3) 1. R. Odomes 15 (1) 10. M. Landis 6 (2) 5. B.Tinsley 5 11. M. Queiroz 0 --- 90. C. Kloof 6 34. S. Barro 6 3. V. Voytso 3 (1) 6. F. Amarante 3 (1) 24. D. Purifoy 0 17. J. SOares 0 44. M. Correia - widzów: 1416 Tabela grupy H: 1. Legia Warszawa 6 159-132 2. CSM Oradea 4 204-209 3. Szolnoki 4 205-222 4. FC Porto 4 139-144

Leśny Dziadek - 9 minut temu, *.centertel.pl I pięknie:) odpowiedz

Darek Obama Miodulski - 1 godzinę temu, *.211.173 Legia gol ale ale! odpowiedz

c u L t WARSAW SPORT - 2 godziny temu, *.102.52 Legia Warszawa 71-61 FC Porto! BRAWO!LEGIA!KOSZ! odpowiedz

