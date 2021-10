1/16 finału Pucharu Polski. Awans Legii

Komentarze (11)

mexx - 26.10.2021 / 22:43 Co to było to CHWM w klatce dla gości?

CH...jki W Maseczkach?

:D

Meteor - 27.10.2021 / 07:06 @mexx: CHłopcy Wymachujący Maczugami

Czechu - 27.10.2021 / 08:24 @mexx: Chwała Wielkiemu Michniewiczowi

Matigol - 27.10.2021 / 16:04 @mexx: Ty tak na serio z tym pytaniem o CHWM czy masz po prostu dobry humor i lubisz oryginalne żarty?

I także : - 27.10.2021 / 20:09 @mexx: chwm : chamstwo wermacht matoły .

FOREVER LEGIA - 10 godzin temu @mexx: CHWM-Chcesz W Mordę?

Arek - 26.10.2021 / 22:29 A najgorsze jest to, że my też gramy ze, Świtem. Oby tylko lepiej się skończyło. Choć w samolocie również alko kupić można.

c u L t and friends forever! - 26.10.2021 / 20:01 OGLĄDAŁEM KIEDY ŚWIT PRZEGRYWAŁ... SZOK !BRAWO!ŚWIT!BĘDZIE EKIPA!

Wolfik - 26.10.2021 / 17:44 Betony poległy w Nowym Dworze Mazowieckim :).

A tak się napinali....

Biała Siła - 26.10.2021 / 20:45 @Wolfik: Wiesz jak to jest z tymi pucharami ,u nas ,,tfuu tfuu,

L - 26.10.2021 / 11:32 mozna sporo kasy zarobic :D:D:D:D , ktos moze zostac milionerem :)

