Sulikowski sędzią meczu ze Świtem Skolwin

Pierwszoligowy sędzia Dominik Sulikowski został wyznaczony do prowadzenia meczu 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Świtem Skolwin i Legią Warszawa. Na liniach asystować mu będą Bartosz Heinig i Rafał Brieger, sędzią technicznym będzie Artur Aluszyk, natomiast w wozie VAR zasiądą Krzysztof Jakubik i Adam Kupsik. Obsada sędziowska: Lechia Zielona Góra - Arka Gdynia: Sebastian Tarnowski (Wrocław) Unia Skierniewice - Lech Poznań: Patryk Gryckiewicz (Toruń) Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Lechia Gdańsk: Grzegorz Kawałko (Białystok) KKS 1925 Kalisz - Raków Częstochowa: Zbigniew Dobrynin (Łódź) Pogoń Siedlce - Motor Lublin: Filip Kaliszewski (Gdańsk) Ślęza Wrocław - Górnik Zabrze: Sebastian Krasny (Kraków) Olimpia Grudziądz - Lech II Poznań: Radosław Trochimiuk (Ciechanów) Zagłębie Sosnowiec - Piast Gliwice: Sebastian Jarzębak (Bytom) GKS Katowice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Marek Opaliński (Legnica) ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin: Łukasz Szczech (Warszawa) Świt Skolwin - Legia Warszawa: Dominik Sulikowski (Gdańsk)

