Dziś Michniewicz przestanie być trenerem Legii

Komentarze (105)

+ dodaj komentarz

dodaj

T - 2 minuty temu, *.com.pl I co to da trener nowy? Przyjdzie , będzie miał albi na miesiąc, że nowy. M. wygrał z Leicester i Spartakiem, to chyba nie ostatni cienias, że wygrał mając taki skład. Polska logika a la Brzęczek, zatrudnili jak wiedzieli , że się nie nadaje, a zwolnili jak wygrał w cuglach grupę. odpowiedz

e(L)o - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Szkoda. Dobry trener tylko polityka transferowa do kitu odpowiedz

Kikis - 1 minutę temu, *.chello.pl @e(L)o: Stop procent prawdy z tym że wydaje mi się że aż tylu porazek nei tlumaczy nic odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 minut temu, *.orange.pl Od stycznia Czerczesow, jeżeli nie wyjdzie, od początku natępnego sezonu Papszun. Może uda sie Papszuna wyciągnąć od stycznia, ale łatwo nie będzie.

Jeżlei macie ciekawsze propozycje, to zapraszam do dyskusji. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 7 minut temu, *.plus.pl Okuka Czerczesow tylko oni mogą coś tu zdziałać. odpowiedz

:) - 13 minut temu, *.plus.pl Małecki jeżeli to prawda to okazał się niezła szuja mącił donosił żeby dali mu szansę. odpowiedz

Bebe1916 - 14 minut temu, *.telecomitalia.it Dajcie mu dokonczyc to co zaczal odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 minut temu, *.orange.pl @Bebe1916: Właśnie zakończył, ma zacząć od początku? Bez żartów... odpowiedz

Hiszpan junior - 17 minut temu, *.telnaptelecom.pl Chciałbym pogratulować pracy w legii najlepszy trener od czercesowa. Mam nadzieje że znajdzie się jakiś godny następca a nie było kto by zapchać dziurę. Pan małecki uważam że za wcześnie na pierwszego trenera odpowiedz

Robert - 28 minut temu, *.play-internet.pl Same ochy i achy nad Michniewiczem.Tylko za te śpiewy w 2004 nigdy nie powinien być w Legii. odpowiedz

CO!~? - 36 minut temu, *.. TO GUMOWE UCHO TRENEREM!~? odpowiedz

lob - 37 minut temu, *.chello.pl Przynajmniej o miesiąc za późno...Ostatni dzwonek był w przerwie na repre........ale tą bandę buntowników i balangowiczów trzeba postawić do pionu lub rozgonić w p..... odpowiedz

Ygor - 38 minut temu, *.vectranet.pl Przede wszystkim powinna być ujawniona prawda co się stało i jakie są przyczyny załamania się sytuacji sportowej w klubie odpowiedz

Lg - 39 minut temu, *.chello.pl Michiewicz to najlepszy trener jaki był w ostatnich 10 latach. Ale kasę zainkasuje. Brawo Michniwicz. odpowiedz

ARTs - 39 minut temu, *.orange.pl Szkoda ze panowie piłkarze zwalniają tak znakomitego trenera. odpowiedz

Arek - 39 minut temu, *.centertel.pl Ten Małecki to pododobno ucho prezesa. I dlatego popadł w konflikt z Michniewiczem. Jest Vuko na kontrakcie i do niego powinni uderzać pajace z zarządu. Inna rzecz, Że nie wiem czy by chciał wrócić tu z powrotem odpowiedz

Rytm - 17 minut temu, *.centertel.pl @Arek: skoro wiąże go kontrakt i Legia mu płaci, to by chyba musiał. Gdyby nie chciał, to byłaby podstawa do rozwiązania kontraktu z winy Vuko. odpowiedz

grzesiek - 47 minut temu, *.centertel.pl Odnośnie Stanowskiego faktycznie szkoda ze ten jego kanał istnieje. Problem w tym ze nie ma nikogo kto zrobilby mu konkurencję. odpowiedz

grzesiek - 42 minuty temu, *.centertel.pl @grzesiek: a raczej nikt nie jwst tak głupi zeby robić mu konkurencje :) odpowiedz

Kris - 48 minut temu, *.chello.pl Nie dać trenerowi wybrać sobie zawodników jacy mu pasują do taktyki. Potem Trener musi zmieniać ustawienie, żeby wycisnąć co można z zespołu, który dostał. Potem zwolnić trenera bo w europie wygrał więcej niż mógł, ale liga została z tyłu. I ten scenariusz się powtarza co półtora roku... od 4-5 lat mam wrażenie, że na jesieni ma deja vu. Jedyne co wyszło temu prezesowi to LTC.

Loczek out! odpowiedz

NIE ZUPEŁNIE.... - 37 minut temu, *.. @Kris: TAK WYSZŁO, BRAK MINI STADIONIKU, BRAK TARASÓW NA DACHU,CIESNE POKOIKI, I WILGOĆ W BUDYNKU BO KTOŚ SIE POŚPIESZYŁ....WYSZŁO odpowiedz

jasio865 - 49 minut temu, *.play-internet.pl Witam!!!!nie byłem fanem Cześka jak go zatrudniano,ale jeśli został trenerem to trzeba go było wspierać!!dziś zapłacił za nie tylko swoje winy!!!za winy właściciela,za kontrakty graczy bez jego wiedzy i opinii sprowadzonych tylko po to by ich w jak najkrótszym czasie sprzedać!!bo tylko to interesuje Darka!!!pewnie i Czesiek popełnił jakieś błędy w przygotowaniach i w tym ,że stracił kontrolę nad drużyną!!!niepokojące jest wszakże to ,że to gracze de facto jego zwolnili swoją grą na boisku i poza nim!!niepokojące jest i to ,że każdy następny trener może zaznać tego samego jeśli sie będzie niepodobał tzw szatni!!ciekawe ,kto sie na to zgodzi???!!czy znów gracze wespół z Darkiem będą "kręcić lody"??bo nie uwierzę ,że Darek nie mieszał w drużynie!!!oj ,ciężko będzie znaleźć odważnego na tę funkcję!!!i wcale bym sie nie dziwił ,że będą odmawiać kolejni trenerzy!!!a może Darek poprowadzi zaspół w którym tal ochoczo miesza??? odpowiedz

MP - 50 minut temu, *.tpnet.pl Głupota. Był trener z prawdziwego zdarzenia to go wywalają. Tak samo jak Magierę. Szkoda gadać. odpowiedz

Morda - 46 minut temu, *.wanadoo.fr @MP: Za dużo Stanowskiego oglądasz?



Naprawdę porównujesz sytuację Magiery do Michniewicza?



Błagam.



Ostatni byłem za zwolnieniem Magiery i pierwszy za zwolnieniem grubego. Różnica jest zasadnicza:



1. Za Magiery grali

2. Magiera nie dostał czasu jak przyszedł kryzys



Czesio dostał czas a nie grają. Przecież to jest totalnie inna sytuacja. odpowiedz

dino - 50 minut temu, *.vtelecom.pl Fajnie, a kiedy przeczytamy, że DZIŚ MIODUSKI PRZESTANIE BYĆ PREZESEM LEGII odpowiedz

Żyleta - 50 minut temu, *.jmdi.pl Jeśli to prawda to się normalnie napiję z radości Chórzysta WYPIERDALA……J z Legii !!! odpowiedz

ja - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Jeżeli Czerczesow nie osiągalny to Okuka, Myron Markiewycz lub ktoś ich pokroju powinien być do wyciągnięcia. odpowiedz

Antek - 55 minut temu, *.play-internet.pl Liście liście liście tylko liście odpowiedz

tekken (L) - 58 minut temu, *.230.80 Ja bym zostawił Czesia. Niech ustawia klocki do końca sezonu. Zobaczymy z kim się pożegna. tam widać,że niektórzy piłkarze lecą se w kulki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 minut temu, *.orange.pl @tekken (L): Dość już tych "klocków"...... odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Krzysiek weź ty się zajmij tym swoim żałosnym kanałem!!!! odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Łukasz : Dziennikarskie zero i trenerskie zero zawsze razem :) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pilkarze zwolnia trenera bo ktos ( Kucharski) do szatni podlozyl Michniewiczowi prawdziwa wieze babel odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mioduski won partaczu.Kiedy podasz się do dymisji a najlepiej odejdziesz? odpowiedz

Mateusz - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Totalna porażka.... kolejny strzał w kolano prezesa.... to nie wina trenera.... dziś powinno się w klubie odbyć zebranie sztabu prezesa i wszystkich piłkarzy wyjaśnić temat bez ogródek i brać się dalej do pracy a nie zwalniać trenera i już... i co przyjdzie nowy trener i nagle zaczną wygrywać? przepadnie LE i w lidze też się za wiele nie zmieni... no ale cóż... Prezes Miodulski najlepiej wie co robić...

odpowiedz

En - 1 godzinę temu, *.as13285.net Mioduski pokaż klasę przyznaj się do błędu i ODEJDŹ Z TEGO KLUBU! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ludzie, co wy gadacie za bzdury, jaki Czerczesow? Idę o zakład, że nawet gdyby były na to pieniądze (a ich NIE MA), to ani Mioduski nie chciałby zatrudnić Czerczesowa, ani sam Stanisław nie miałby ochoty wchodzić do tego bagna drugi raz... Trenera tego pokroju to trzeba było zatrudniać po Jacku Magierze, kiedy było 100 mln w kasie po Lidze Mistrzów, a nie bawić się w parodystów z magistrem z futbolu, trenerów od piłki kobiecej, czy obrażalskich psychopatów, którzy z każdego klubu odchodzili w taki sam sposób. Cały ten syf, który dzieje się od wielu lat w Legii, wychodzi właśnie w takich momentach. Chukwy, Pasquaty, Hildeberty, Kanty, Mączyńskie, Jozaki, Florydy, powiększanie zarządu o kolejnych bezużytecznych klakierów, Trnawy, Dudląże, Astany, Tiraspole, spirale kredytowe pieniędzmi z Luksemburga, Kucharskie, korpo-wojenki i układy z menedżerami. Taki obraz Legii Warszawa i jest tylko jeden człowiek, który za to wszystko odpowiada. Od 2017 roku na stanowisku prezesa i właściciela mamy szkodnika, ostatniego gałgana, który jedyne co w życiu osiągnął to bycie przydupasem rodziny autostradowej i dopóki ten człek nie odda sterów komuś innemu, nie zmieni się nic. odpowiedz

Rondel - 1 godzinę temu, *.com.pl To nic nie zmieni, dopóki Mioduski będzie prezesem, nic sie nie zmieni. Piłkarzyki będą robić co im się podoba, nowi piłkarze będą ściągani na ostatnia chwilę i to nie Ci którzy są potrzebni tylko Ci w miarę niedrodzy. odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Rondel:

Sporo racji. Usunięcie parodysty jest konieczne, ale to nic nie da bez radykalnych zmian w myśleniu i zarządzaniu.

To, co tym razem wydarzyło się w pucharach przykryło niestety tylko to bagnie. odpowiedz

Jozin - 1 godzinę temu, *.plusnet.pl Ludzie nie bądźcie ślepi. Fotel trenera w Legii to najbardziej gorące krzesło w Polskiej ekstraklasie. Trener jest "kozłem ofiarnym" nieudolności władz. Maszynka w zarządzie zarabia mimo iż pokazują jak to Miodek do Legii wkłada. W Legii Miodek ma najlepiej rentowną lokatę. Dopóki nie znajdzie się dobry sponsor i władze w Legii nigdy nie będzie dobrej długoterminowej strategii. odpowiedz

zet1916 - 1 godzinę temu, *.tom-net.pl Pzzecież małecki to pyra odpowiedz

tomek - 1 godzinę temu, *.orange.pl dobrze, że nie Patryk Małecki odpowiedz

Małecki? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To chyba z Czesiem jest coś nie tak że to już drugi taki przypadek , wcześniej w Zagłębiu Ulatowski tak samo zrobił. Czyżby ego przerosło jego tężyznę odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chvj tam,kasy na transfery nie ma,ale płacić kontakty 3 kolejnym trenerom to stać xd Ale ten mioduski to jest cymbał. Gdyby nie zatrudniał szrotu i gwiazdeczek to by wszystko szło inaczej. Jak widać "przystanek Legia" idzie pełną parą. Oby tak dalej to niedługo będziemy grać derby ze Zniczem Pruszków xd odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.rima-tde.net To jakis zart.?

Trener nie gra tylko pilkarze.

Oni zarabiaja po 500.000 euro rocznie

. Nie 10 tys zl

Chyba w kontrakcie jest zapis. W razie skandalu nie sportiwego zachiwania. Gra przymusowa w rezerwach i pensja wstrzymana! Jak nie to pa. A nie na Trenera jechac. Trzebabylo polskich pilkarzy kupic a nie najemnikow. Co orzyjechali sie pobawaic.

Dogadac sie z Pogonia suma odstepnego przy nast transferze. Wziasc Kozlowskiego Slisza i innych

Wiem ze wymaga sie poloru w grze Legi. Ale nie mamy dzisiaj

Dziekanowskiego Kowalczyka co targali bo boisku. Niestety .

Tyle razy eksperci mowili 3 pilkarzy ale klasowych a nie grzaly.

W latach 90 tych pilkarze grzali ale w nast meczu mieli sile i zap.......

Byla druzyna a nie cyrk odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kamil: a ktory z pilkarzy ci sie zgodzi na zapis ze w przypadku niesportowego zachowania zeslanie do rezerw? To nie takie proste kolego.

A trener oczywiscie ze jwst bardzo wazny w tej ukladance bo jak pillarze chcą grać ofensywnie a trener ciagle karze im grac defensywnie to szlak pillarzy trafia odpowiedz

felipe - 58 minut temu, *.orange.pl @Kamil: Byś z domu raz wyszedł i sam się wziął za jakikolwiek sport, to byś może nabrał świadomości, że to czy wygrasz nie zależy stricte od Ciebie, a również od rywala.



Natomaist jak ktoś Ciebie weźmie do sportu zespołowego, to może wbijesz do łba, że tak samo jak Twoi koledzy z zespołu chcą wygrać i mają umiejetności, to tak samo drużyna przeciwna chce to zrobić i wtedy nie rozchodzi się o to, kto chce bardziej, ale o to kto jest lepiej przygotowany do spotkania.



"pensja wstrzymana"

Uśmiać się można od tych Twoich wypocin. U Ciebie w pracy jak masz gorszy dzień, a kolega obok popracuje trochę lepiej, to Ci nie płacą za cały tydzień roboty? Jak tak masz, to radzę Ci abyś to zgłosił do Inspektora Pracy, bo to jest jakaś patologia i nie powinno się Ciebie tak traktować.



Michniewicz zawiódł. Zrobił to na polu taktycznym albo kontaktowym z zawodnikami. Obojętnie jak było, to łatwiej jest wymienić trenera niż 25 piłkarzy. odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale fajnie, Malecki treneiro tych ,, dużych wielkich " kopaczy. Czy da sobie nimi radę, ani zobaczymy .pierwszy mecz już w czwartek w szczecinie w pp . odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.245 Jeszcze zatęsknimy za Czesiem zobaczycie- mimo to dziękuje za Mistrza i LE .- To nie Twoja Czesiu wina to h****a jest drużyna odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobrze że odszedł bo za niego nic nie grali Ale bez wietrzenia szatni i kar dla pijaków nic się nie zmieni. odpowiedz

STOP STRZELANIU Z UCHA - 1 godzinę temu, *.204.221 Trenera konfidenta co strzela z ucha prezesowi to chyba jeszcze w tym cyrku nie było. odpowiedz

FiroZS - 1 godzinę temu, *.185.93 Dla wszystkich uradowanych ta decyzją. To jest początek dłuższej wegetacji błazny. Czesław Michniewicz to była jedna z najlepszych decyzji na to stanowisko i mógłby zbudować wilka drużynę w szerokim spektrum czasowym nawet jeśli trzeba było by poświęcić trofea. Ogromne czarne chmury nad naszym klubem które długo nie zejdą z horyzontu.... odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @FiroZS: Zatrudnienie Michniewicza to było apogeum. Błaźnie. odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @FiroZS: Facet NIC nie zbudował a dostał największe zaufanie i najlepszą kadrę od Magiery. Żaden z zawodników się nie rozwinął. Nikogo nie "zbudował". Poza Kapustką może który grał piach a grał bo go Czesio lubił. Pod koniec nawet zaczął coś ten Kapustka grać ale jakim kosztem? To nie jest budowanie, to jest amatorszczyzna. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Morda: FiroZS robi sobie jaja. Ale nie powinno się śmiać na pogrzebie. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Morda: no tak.ograć Slavię,Spartaka i Leicester to amatorszczyzna. odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Po(L)ubiony: Ja otwieram szampana. Od kilku miesięcy codziennie otwieram legionistów z nadzieją że zobaczę ten nagłówek. Szkoda tylko, że teraz już jest za późno... odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @zduneq: Masz rację ograć takie zespoły to wyczyn. Być na tym miejscu w tabeli na którym są to jeszcze większy.



Oglądałeś te mecze? Nie widziałeś piłki która cudem omijała bramkę Legii? Oczywiście fajnie. Grali nieźle dali szansę szczęściu ale... czy byli lepsi w chociaż jednym z tych spotkań? No nie. Trzeba dawać szansę szczęściu ale bądźmy szczerzy gdyby zawodnicy Lester mieli szansę powtórzyć każdą sytuację która miała miejsce w meczu z Legią to wynik byłby inny. Nic oczywiście naszym nie odbierając.



Ważny jest progres w grze. A tego nie ma. Jest regres z coraz lepszą kadrą. To jest amatorszczyzna. odpowiedz

Edek - 1 godzinę temu, *.pirx.pl @Morda: Równie dobrze można powiedzieć jak wczoraj piłka cudem uderzała w słupki Piasta, z Amiką to samo, Śląsk też miał z nami masę szczęścia. Gdyby nie to dziś mielibyśmy 9 pkt więcej i nikt by nie mówił o kryzysie. odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Edek: Dokładnie! A z takimi plackami jak piast nie powinno to zależeć od szczęścia. Powinni mieć 1 sytuację bramową na 10 Legii. Wtedy na 10 takich spotkań może jedo zremisujesz/przegrasz a resztę wygrasz jak "szczęscie nie dopisze". A tutaj jest jazda na farcie od początku. No i fart się skończył. odpowiedz

Tombo - 33 minuty temu, *.centertel.pl @FiroZS: Popieram odpowiedz

ARTUR BORUC NA TRENERA - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Dawać Artura Boruca na grajoncego trenera i zaraz wprowadzi porządek! odpowiedz

saasdasaasd - 1 godzinę temu, *.38.226 małecki czerwone ucho! odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dawał,jeszcze w zeszłym sezonie,po 2 dni wolnego po każdym meczu,to teraz sam dostał dużo wolnego. Chciał być dobrym wujkiem, ale szatnia go wy.ymała . Tu trzeba naprawdę twardej ręki jak kiedyś Okuka, albo Czerczesow. Który zagoni do treningu albo wy.ierdoli kogoś do rezerw dla przykładu. Nie potrzeba wariata,jak Pinto, tylko chłopa,który samym spojrzeniem ustawia towarzystwo do pionu.

W momencie, gdy taktyka wrzutek przestała działać,a stałe fragmenty gry nadal kulały,skończyło się wszystko. Ale kiedy ćwiczyć jakieś elementy? Podczas wolnego?

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE! odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @SEBO(L): A Vuković jakoś był w stanie szatnię ogarnąć nie będąc Okuką czy Czerczesowem. Tylko że Mioduskiemu zaśpiewały do ucha słowiki koledzy słowika że trzeba zmienić bo jest źle. A źle nie było. Teraz jest źle. Od samego początku bytności Michniewicza jest źle. Trener jest od tego żeby ulepszać a to czy sędzia przekręci czy od słupka się odbije to już jest inna sprawa. Nie ma progresu i nigdy nie było.Było ślizganie się po 1:0. Ot wielka myśl trenerska opasłego mózgu zdolnego do wykręcania numerów jedynie. odpowiedz

Do Morda - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Morda: ale za Vuko też było ślizganie się po 1:0 +/- od kwietnia do momentu zwolnienia. Mnie tam casus Michniewicza o dziwo przekonał do jednego - polscy trenerzy + trenerzy pracujący w PL są za słabi na wychodzenie z kryzysu. Jak pojawia się potrzeba zmiany to trzeba zmienić. Niestety, bo też chciałbym stabilizacji. odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Do Morda: Tylko, że ekipę Vuko zabił covid i brak okresu przygotowawczego i nie zapominaj jaka była wtedy sytuacja kadrowa. Tam do 11stki były momenty że 6 można było wystawić a reszta to szycie. Rosołek na skrzydle? Luqunas rzucany jako zapchaj dziura. Brak napastnika. Obrońcy? Nie widzisz różnicy? Vuko wyciskał ich jak cytrynę a to że miał suchą to już nie jego wina. Michniewicz dostał soczystą pomarańczę i nie jest w stanie poradzić sobie z kadrą. Ma i zawodników do 11 jedenastki i napastnika co w Legii się zdarza raz na kilka ładnych lat. Ma zdolnych młodziaków którzy potrafią wejść i strzelić bramkę bądź trzymać defensywę. No błagam, nie porównujmy tego co było wtedy a co jest teraz. Co z tego, że Vuko "miał" Juranovicia? Przez ile, 3 tygodnie? Wszystkie transfery na których jechał Michniewicz Vuko dostał na ostatni moment i nie miał czasu z nich nic wykrzesać. Sytuację Vuko porównałbym do tej Urbana grającego w LE. Wszyscy po nim jechali a on musiał szyć bo nie był w stanie 18stki meczowej uzbierać. A jednak jakoś grali. Zadaniem trenera jest wycisnąć maksa. Jak nie ma z czego to nie jego wina. A Michniewicz akurat ma. odpowiedz

Do Morda - 48 minut temu, *.orange.pl @Morda: wiesz co, masz trochę racji, fakt. Porównując to co napisałeś do tego co ja uważam myślę, że po prostu każdego z nich przerosła praca w Legii - nie ten rozmiar kapelusza. I obawiam się, że każdego trenera ,,wychowanego" w PL, finalnie po X miesiącach praca u nas przerośnie. odpowiedz

Morda - 34 minuty temu, *.wanadoo.fr @Do Morda: Ja akurat jestem stosunkowo mniej krytyczny dla trenerów niż przeciętny kibic. Z tych wszystkich którzy zostali zwolnieni to jedynie kilku wg mnie zasłużyło. Czyli Hasi, Michniewicz, Pinto .... Skorża? Może Berg w ostatniej fazie. A reszcie dałbym czas. Wcale nie uważam, że Vukovicia coś przerosło. Tak samo jak Magierę czy Czerczesowa. Nawet ten Jozak wg mnie dawał jeszcze jakąś nadzieję na progres i był zwolniony pochopnie. Ale Czesław nie.



Naprawdę z nich wszystkich najmniej mam do zarzucenia Vuko i Czerczesowowi. Kto w sporcie mółgby przewidzieć pandemię? A co dopiero "żółtodziób" prowadzący pierwszy klub w życiu. Ale to co waże to że za tych trenerów zawodnicy robili progres. Magiera wyciągnął Vadisa z kapelusza, za Vuko nawet fatalny Gwilia miał liczby. Karbownik? to jasne. Taki Urban z Koseckiego potrafił zrobić mortor drużyny... a przecież to placek jakich mało. No nic. Na szczęście ten potworny okres się skończył odpowiedz

Do Morda - 11 minut temu, *.orange.pl @Morda: to tutaj mamy różnicę. Ja całościowo z nich wszystkich, z perspektywy czasu najlepiej oceniam Berga (Czerczesowa nie oceniam, bo jednak z jego odejściem było trochę inaczej, niż ze zwolnionymi). Dla mnie to właśnie on w praktyce ,,wprowadził" nas na poważnie do Europy i gdybym miał ,,wybierać" kogoś z nich do powrotu, to właśnie jego, bo w jest jedynym (oprócz Czerczesowa, ale j.w.) Legia go nie przerosła. Co do Magiery - cała wiosna i początek nowego sezonu to była męczarnia. Gdyby nie Vadis, to cholera wie, czy byłoby MP. Skorży nie będę komentował, bo koncertowo przegrał MP, zresztą to były jednak trochę inne czasy, Vuko dla mnie miał może nie słaby, ale stosunkowo ,,ograniczony" warsztat w kontekście naszych celów, Czerczesow był za krótko, Michniewicz się pogubił. Podsumowując -> nie mam 100% przekonania, że mieliśmy w ostatniej dekadzie trenera na miarę naszego potencjału/możliwości/celów, że mieliśmy takiego ,,Vadisa" albo chociaż ,,Rado w formie" na ławce. Może Czerczesow, ale to jednak ,,stara" myśl szkoleniowa + nie weryfikowały go puchary. Patrząc na tych którzy pracowali w ostatnich latach w E-klapie w innych drużynach - jedyny trener, którego bym chciał u nas to Bielica. odpowiedz

Fan Club - 1 godzinę temu, *.orange.pl Od kiedy klubem samodzielnie zarządza ta lokowata k***a to jest komedio-dramat. MIODUSKI WY*****J odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.116.4 Nie wiem czy to dobra decyzja. Najpierw trzeba by przewietrzyć szatnię. Nie może być tak że zawodnicy grają kiedy chcą. Brak dyscypliny czyli tak zwany rozpiz...j. To wróci za jakiś czas nawet jak będzie nowy trener. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie stać nas na Czerczesowa weźmy Drago bo ten bałagan trzeba ogarnąć! odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr TAAAAAAAAAAAAAAAAK ile czekałem na tę wiadomość



A ile było "ekspertów" którzy ciszyli się z prześlizgiwania się w zeszłym sezonie z meczu na mecz bez progresu w grze.



"bo dobry trener musi mieć szczęście"

no i przestał mieć szczęście i poleciało.



żadnego progresu w grze i żadnego rozwoju zawodników. Kto się rozwinął poza Kapustką który miał plac za ładne oczy?



Won słowiku. Won sprzedawczyku. W ogóle nie powinno go tu być



odpowiedz

Zalamany - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Amotorszczyzna... Ucho prezesa trenerem Legii :-( odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To nie jest zadna recepta zmieniać co rok trenera.....CM awansował do LE czyli zrobił to czego przez 5 lat jego poprzednicy nie zrobili a został potraktowany dokladnie tak samo jak oni za brak awansu, to droga donikąd . odpowiedz

Tużurek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ok ale piłkarze powinni zostać surowo ukarani przez klub z najbardziej radykalnymi decyzjami włącznie.Czy uprawiali dywersję? Co obchodzi klub i kibiców ,że nie lubią trenera? Zdradzili Legię odpowiedz

??? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ciekawe kto za niego,jeżeli Michniewicz to najlepszy Polski trener i tak ;) i tak panowie i tak.... odpowiedz

Gutman - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szkoda gadac, inny nic nie zrobi , tu trzeba było sianko obciąć i tyle na 2-3miesiace , a tak następny do płacenia za vuko i teraz za tego masakra odpowiedz

fsdfsdfd - 1 godzinę temu, *.38.226 czyli małecki strzelając z ucha mioduskiemu został trenerkiem - brawo odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @fsdfsdfd: tak to jest jak się w stołecznym klubie zatrudnia ludzi z "drugiego obozu". No i zaczynają się zachowania właściwe dla "drugiego obozu" odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kiedyś bym był ostatni aby się z tego cieszyć ale dziś gorzej być nie może więc odbieram tę wiadomość z ulgą. Za to co CM zrobił dziękuję ale ostatnio już się pogubił niestety.

Jak przeanalizujemy jego pobyt w Legi to było sporo takich dziwnych sytuacji np z Wszolkiem i innymi piłkarzami. Podejrzewam że Boruc też wkrótce cudownie ozdrowieje. odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Małecki???? Przecież to chłopaczek jeszcze. Jak on chce trenować Legię, jak to Wiślak jest. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.189.254 @Kalarepa: i konfident "ucho prezesa " odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kalarepa: raczej piznaniak. Wiesz, ze gdzies dzwoni, ale to tylko w twoim łbie. W wisle bul taki zawodnik odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.211.174 @Kalarepa: kużwa ludzie poczytajcie trochę, zanim zaczniecie się kompromitować. Wiślak to Patryk Małecki a Przemysław jest z Poznania. odpowiedz

LEGIA TO MY - 1 godzinę temu, *.. sama zmiana trenera problemu nie rozwiążę, ale widać to było wczoraj że atmosfery nie ma w drużynie, ale podać nazwiska tych co to psują i się dobrze prowadzą, rozmowa dyscyplinarna i jesienne liście wskazane ;) odpowiedz

emoka - 1 godzinę temu, *.. zła decyzja odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Małecki ha ha ha "ucho prezesa"

Ale jaja się dzieją odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.bridgefibre.net Oprócz Cześka do odpowiedzialności powinni zostać pociągnięci piłkarze...

Co do Małeckiego to musiał nieźle ryć pod Cześkiem... odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A Czesiu mówił parę miesięcy temu że to zaufany człowiek a ten go sprzedawał do Miodka ????????????????aż wygryzł Czesława odpowiedz

Trenejro - 1 godzinę temu, *.m247.com a tydzien temu bylo ze ma zaufanie :D i nigdzie sie nie wybiera,

niech Loczek skonczy pier***** glupoty i mowi prawde odpowiedz

Mioduski out!! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kolejna bardzo zła decyzja Mioduskiego. Nie można wszystkiego zwalać na trenera i tym bardziej oddać stery asystentowi, który pokłócił się z Michniewiczem.

Mioduski won z Legii!!!! odpowiedz

maaciekw - 1 godzinę temu, *.135.170 ciekawe kiedy przestaniemy tęsknić odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Razem z nim powinien polecieć Kucharski odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legionistaaa: czy ja wiem.

Zobacz sobie kadre Legii czy o a fsktycznie taka słaba. Nie pamietam kiedy Legia byla slniejsza kadrowo odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @grzesiek: To słabą masz pamięć skoro nie pamiętasz drużyny z Nikoliciem, Prijoviciem, Dudą, Radoviciem, Ljuboją, Guilherme, Vadisem czy nawet z Vrdoljakiem (któremu Slisz z Martinsem mogą buty polerować) i wieloma innymi których teraz nie pamięta odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Tomek: O to to to.... dokladnie

Dla Grzesia najlepszy jest wszolek hahaha o czym my rozmawiamy odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tomek: ljuboja nie grał z nikolicien ani prijoviciem. Spojrz jakie nazwiska teraz sa w Legii. Dużo lepszy skład niz kiedykolwiek.

No a druzyna z niko prijo rado i guilherme tez byla dobra to fakt. Ta obecna jak dla mnie ma wiekszy pptrncjał no ale wlasnie podobno są konflikty w szatni. To tka jak z carlitosem był lepszy od reszty a mimo to grał kulenović albo kante bo byl to wiekszy pozytek dla druzyny... odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @grzesiek: tak Ljuboja nie grał z nimi, pokazuję tylko jacy zawodnicy byli sprowadzania, a dzisiaj przychodzi jak nie cymbal od ramadanu, to typ który nie będzie grał w rezerwach, Emreli który uśmiechnięty od ucha do ucha że nie potrafi strzelić bramki i na pustą trafia w słupek, Josue który niby jest taki magiczny na trenigach i jednym strzałem zdobywa dwie bramki, kolejne beztalencie Slisz (Kopczyński przy nim to pan piłkarz), Martins który nie umie dosłownie nic poza graniem do tyłu. Takich piłkarzy mamy dzisiaj w Legii. To jest kabaret a nie drużyna piłkarska. Jak widzę co robi na meczu Skibicki to człowiek żałuje, że kiedyś nie było osoby która by mu podpowiedziała aby grał w piłkę. My z kumplami na orliku mamy więcej ambicji niż ta banda idiotów. Wieteska co mecz to błąd, Mladenović to już całkowicie brak słów. A tym wszystkim zarządca Mioduski, który zamiast mózgu ma watę... i oczywiście pozytywnie ocenia pracę...prezesa. odpowiedz

grzesiej - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Tomek: mladenović byl uznawany za najlepszego bocznego obronce ekstraklasy. Są plotki ze podobno dostal bardzo dobrą propozycje dla klubu i dla siebie na wyjazd a michniewicz zablokowal transfer... odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.81.66 A co z grajkami? odpowiedz

masztu - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @lucho_83: Stasio by ich poustawiał, że zapierniczali by jak trybiki w zegarku. Mam nadzieję, że Czerczesow wróci. Do wczoraj jeszcze liczyłem na miejsce w strefie pucharowej, a wychodzi na to że Mój Radomiaczek będzie wyżej od Legii (a przed sezonem obstawiałem MP dla Legii i coś koło 8-10 miejsca dla RR. Pozdrawiam. odpowiedz

(Levinho) Onet. Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @lucho_83: mogą bawić się dalej... odpowiedz

Mimi - 46 minut temu, *.datapacket.com @lucho_83: wydadzą kupę kasy na nowego trenera zamiast zrobić porządek w szatni, czy to Michniewicz wymienił cały skład w wakacje; jak mozna w dw miesiące zrobić drużyne z kupy szlamu? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.