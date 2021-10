50. mecz Rafaela Lopesa w Legii

Niedziela, 31 października 2021 r. 19:01 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dla Rafaela Lopesa dzisiejsze spotkanie było występem nr 50 w koszulce z eLką na piersi. Portugalczyk pojawił się na boisku w 61. minucie za Mahira Emreliego.



Lopes pracuje na swój dorobek od września 2020 roku, kiedy to zadebiutował przeciwko Wiśle Płock. Choć "Rafa" nie zawsze był pierwszym wyborem sztabu szkoleniowego, to potrafił zdobywać bramki na wagę trzech punktów. Dotychczas trafił ośmiokrotnie do siatki przeciwników.