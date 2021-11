34. urodziny Jędrzejczyka

Komentarze (5)

Piotrek - 17 minut temu, *.. Oby Pan Kapitan nie przyniósł do szatni cukierków z alkoholem , bo Emreli przecież do ust nie weźmie takiego świństwa. Ciekawe czy dzis po meczu z tej okazji będzie jakaś lampka szampana?:) odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 302 mecze ? To jutro bądź (i cała drużyna) jak Dywizjon 303 ! Tego Nam wszystkim życzę , przelećcie tych Włochów i rozwińcie skrzydła . I - jeśli będzie okazja , spróbuj strzelić dziesiątego gola , było by ekstra . Wszystkiego najlepszego bracie ( L ) . odpowiedz

robson - 3 godziny temu, *.chello.pl Zdrowia i powodzenia Jędza ! odpowiedz

Micha(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Zdrówka duuuuużo!!!



p.s. deweloperka to nie piłka, a Legia to magia!!! warto za Nią walczyć - zawsze! odpowiedz

JĘDZA CZAS POKAZAĆ KOCURA! - 4 godziny temu, *.57.57 ZDROWIA A NA URODZINY JUTRO BRAMA!DLA!LEGI!WARSZAWA! odpowiedz

