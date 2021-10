Marek Gołębiewski nowym trenerem Legii! (akt.)

Nowym trenerem pierwszej drużyny Legii został Marek Gołębiewski , który od początku sezonu 2021/22 prowadził Legię II Warszawa. Jego asystentami w pierwszym zespole zostaną Przemysław Małecki oraz Inaki Astiz . Kontrakt Gołębiewskiego obowiązywał będzie do końca sezonu. Marek Gołębiewski urodził się 18 maja 1980 roku w Piasecznie. 41-letni szkoleniowiec w poprzednim sezonie pracował w II-ligowej Skrze Częstochowa. W 33. kolejce sezonu został zwolniony po serii 9 meczów bez zwycięstwa, gdy Skra zajmowała 8. miejsce w tabeli. Ostatecznie częstochowianie już pod wodzą nowego szkoleniowca zajęli 6. miejsce, a następnie zdołali wygrać baraże o awans do I ligi. Karierę trenerską rozpoczął w Pilicy Białobrzegi, następnie pracował w Escoli Varsovia z drużynami juniorskimi, a w rundzie wiosennej trenował Ząbkovię Ząbki. Przed startem sezonu Gołębiewskim interesował się Stomil Olsztyn, miał także ofertę pracy w Lechii Gdańsk. W obecnym sezonie w III lidze prowadził Legię II w 14 spotkaniach, w których zanotował 7 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. Zostawia drużynę na 3. miejscu w tabeli. Szefem przygotowania fizycznego będzie Bartosz Bibrowicz . Do jego zespołu dołączy Michał Kwietniewski . Wraz z trenerem Michniewiczem z klubu odejdzie jego asystent Kamil Potrykus . Trener przygotowania fizycznego Zbigniew Jastrzębski pozostaje do dyspozycji klubu. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego będą dalej pełnić swoje funkcje. "Legia Warszawa dziękuje trenerowi Czesławowi Michniewiczowi i asystentowi Kamilowi Potrykusowi za pracę dla klubu oraz zdobycie tytułu Mistrza Polski w sezonie 2020/2021 i awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA 2021/22" - poinformował klub. Informacje dotyczące sztabu Legii II Warszawa zostaną podane wkrótce.

Komentarze (208)

+ dodaj komentarz

dodaj

WarszawskaOchota - 2 minuty temu, *.orange.pl Zwolnienie Michniewicza to jedno, z klubu powinna zostać wyrzucona grupa imprezowiczów.

Ten pożar uda się jako tako opanować tylko pod warunkiem jeżeli pan Gołębiewski ma jaja ze stali. odpowiedz

mexx - 3 minuty temu, *.chello.pl No i to jest to – kandydat pod ręką, bez żadnych wymagań, wybrany z należytą starannością i zasadny ekonomicznie.

Uuuaaahahahahahahhhaaaa :D

Na meczu z Pogonią 5:0 vabank, o ile Kuchy i Grosik powiążą sobie nogi oczywiście :)

:D

odpowiedz

Normalny człowiek - 21 minut temu, *.chello.pl Trenerem na lata zostanie wujo Brzęczek. Kandydat idealny, wymarzony. Popracuje może rok.

Za rok, może niecały, kolejnym trenerem na lata będzie Skorża, Sousa lub Stokowiec.



Ten cyrk się nigdy nie skończy.



Pan Marek Papszun, musiałby postradać zmysły, żeby tutaj przyjść odpowiedz

Kruszankin - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @Normalny człowiek: 100 proc. racji kolego. Papszun musiałby być samobójcą, żeby na Ł3 pod rządami Miodowego chcieć przyjść. To jest zbyt inteligentny koleś żeby do nas przyszedł. Na pewno ma świadomość, że to właśnie w Rakowie nic nie musi i wiele może zyskać, każde trofeum będzie całym blaskiem świeciło, a u nas wszystko musi i przez to może zaprzepaścić swoją mozolnie, powoli ale systematycznie budowaną pozycję w świecie polskiej piłki. U nas zdobędzie MP i PP i wszyscy powiedzą: normalne, nic nadzwyczajnego. Dlatego Papszun byłby samobójcą gdyby do tak niespójnie i szaleńczo prowadzonego klubu jakim od kilku lat pod rządami Miodowego jest Legia przyszedł. odpowiedz

Legionista - 1 minutę temu, *.t-ipconnect.de @Kruszankin:

Nie będzie szaleńcem tylko to mu otworzy autostradę do bycia selekcjonerem kadry z Rakowa będzie miał ciężko, ale jak w Legi się sprawdzi to zawsze będzie wymieniany w gronie faworytów :) odpowiedz

Lukasz323 - 23 minuty temu, *.plus.pl Powodzenia Trenerze Gołębiewski. Mam przeciucie ze będziemy mieli swojego,, Papszuna''.Prosba do kibiców mieszkających w Warszawie -,, pilnujcie zawodników nocą na miescie' '. Walczyć trenować Legia musi panować. Pozdrawiam. odpowiedz

L - 13 minut temu, *.inetia.pl @Lukasz323:

jak mają pilnować jak na trybunach woli zaśpiewać NIE PODDAWAJ SIĘ ?! odpowiedz

floyd - 13 minut temu, *.aster.pl @Lukasz323: no i co mamy zrobić jak ich zobaczymy w knajpie? Zadzwonić po ioio? Czy spojrzeć wymownie w ich kierunku?

To nie kibice są od wychowywania, ktoś te wkłady rozpuścił jak dziadowski bicz to teraz powinien ich ganiać. Spadające liście na parkingu to nie jest dobry kierunek w cywilizowanym klubie. odpowiedz

L - 9 minut temu, *.aster.pl @L: a po polsku? odpowiedz

Max - 26 minut temu, *.. Ja się zapytowywuje gdzie jest w tym czasie dyrektor LTC. Zamieszanie w klubie a on w Hiszpanii Barcelona _Real sobie ogląda. Żenada panie Urban. odpowiedz

cuLtura - 22 minuty temu, *.. @Max: A TO NIE ZIELU!?DYREKTORE TO SYN URBANA?NO YAK!? odpowiedz

Olomanolo - 30 minut temu, *.207.245 Na początek to wyciągnął bym konsekwencje w stosunku do imprezowiczów bo to przez nich Legia obniżyła loty w lidze w LE się spinali bo im zależało a ekstraklapę olewali. Na ligę chorzy na kadrę zdrowi co to do kurwy nędzy jest ? To są parodyści nie piłkarze następny obraził się bo CM zwrócił mu uwagę - następny winny jest pseudo prezes i Kucharski za ślepe transfery -jeszcze zatęsknimy za Czesiem odpowiedz

Wojtek86 - 31 minut temu, *.chello.pl Sezon jest pokpiony. Żeby uratować jeszcze te tłuste dupy panienki muszą wygrać PP. Żeby za rok zagrać w pucharach. odpowiedz

Wolfik - 33 minuty temu, *.mm.pl Nowy trener daje wszystkim "czystą kartę". Zobaczymy zatem, czy będzie komu pograć w bardzo ważnym meczu w Szczecinie czy raczej w przytulnym domku nad Zalewem.



Zwolnienie Michniewicza było konieczne. Brakiem reakcji władz klubu na "wystepy" pozaboiskowe swoich zawodników jestem zawiedziony. Znaczy się, można dalej lecieć w kulki.... odpowiedz

c u L t u r a - 34 minuty temu, *.. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego będą dalej pełnić swoje funkcje. I TU RODZI SIE PYTANIE czemu nie wymienić wszystkich?!jak leci trener to z nim wszyscy co razem pracowali, inaczej chora LEGIA CHORA ZOSTANIE... odpowiedz

Ja - 37 minut temu, *.play-internet.pl Gdzie ten Okuka ja się pytam ? ; ) odpowiedz

Sen o - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Czy Papszun zechce na rok zajrzeć do Legii ? skoro w Częstochowie ma lata pracy. U nas trenerzy zbyt często zmieniani. Ciekaw jestem co drużyna pokaże w niedzielę z Pogonią czy powalczą? Choć kontuzji trochę jest. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 44 minuty temu, *.centertel.pl Jestem zwolennikiem wywalenia trenera Michniewicza. Tak trenera, ale 9 pkt na 30 to w Legii nie przejdzie.

Ale trzeba mieć następcę!!!!

Trener rezerw, który je trenuje od czerwca? On ma zestawić Legię na Napoli, Leicester i Spartaka? Przecież to może nie wytrzymać już w czwartek pod Szczecinem!!! A z Napoli to może być gorzej niż United Liverpool!!!

Czesław sprawił, że Legia wciąż ma szansę na wyjście z grupy. Ba wciąż jest pierwsza. Miodek sobie odpuścił puchary na wiosnę? No ludzie kochani !!! Przecież za wyjście z grupy też jest kupa kasy!!!

Nie poradził sobie z tym towarzystwem trener który zdobył mistrzostwo i trenował reprezentację, to poradzi sobie z całym szacunkiem noname? O którym wiadomo, że nic nie znaczy i zaraz go nie będzie?

Przecież w obecej sytuacji tj grze Lecha, Rakowa itd na puchary nie ma szans z ligi. Trzeba zdobyć puchar zpolski. Najważniejszy mecz w czwartek (nie w niedziele z Pogonią). Drużyna rozbita, melanż trwa a Miodek daje amatora bez jakiegokolwiek doświadczenia?

Czeka na Papszuna? Przecież Papszun walczy o mistrzostwo i nie odejdzie. Choćby chciał to go Świerczewski nie puści, a wątpie żeby chciał. Legia jest naprawdę o krok od upadku. Paradoksalnie w najlepszym od 5 lat sezonie polskiej drużyny w pucharach?

Nigdy nie spadnie? Oby odpowiedz

OLaf - 47 minut temu, *.tpnet.pl Smuda był widziany w Gliwicach, możliwe że po przerwie na reprezentację obejmie pierwszą drużynę odpowiedz

Sławek - 47 minut temu, *.vectranet.pl Tatiego syfu jaki narobił KUDŁATY to nawet Czerczesow nie ogarnie i już zmienił numer telefonu.

W czwartek u buków obstawię Świt Skolwin pewna wygrana.

odpowiedz

cuLturaLni - 55 minut temu, *.. OK,WSZYSCY ODETChneli?! MOŻE WRESZCIE KTOŚ POWODZENIA ŻYCZY CHŁOPAKOWI Z PIASECZNA! odpowiedz

Chłopak z Piaseczna - 51 minut temu, *.167.39 @cuLturaLni: #GołębiewskiOut odpowiedz

cuLturaLni - 31 minut temu, *.. @Chłopak z Piaseczna: CO MASZ DO NIEGO!?ZNASZ?GO NA TYLE ABY OCENIAĆ?, POCHWAL SIE CO WIESZ O NIM ŻE JUŻ GO SKREŚLASZ odpowiedz

Leśny Dziadek - 56 minut temu, *.centertel.pl Poczytajcie o naszych ,,milusińskich,, na meczyki.pl Na bogato i na grubo było pite. ,,Przed meczem z Piastem kilku zbierano z podłogi,,. Pocieszające jest to, że były już poważne rozmowy z grupami kibiców. Jest też ciekawy wątek - nikt w klubie nie reagował, a Czesław udawał idiotę. Po tym tekście odechce się bronić Michniewicza, nawet największym jego fanom...Tak, jak pisałem już kilka miesięcy temu - facet kompletnie stracił kontrolę nad zespołem. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ludzie, czego/kogo wy bronicie?! Przecież ten sezon w lidze to jest absolutna hańba i odpowiada za to Michniewicz. Nie Mioduski. Przy moich baaardzo licznych zastrzeżeniach do loczka, to w przypadku tego sezonu akurat nie można mieć do niego specjalnych pretensji. ŻADEN kluczowy zawodnik nie został sprzedany. Jeden istotny czy Jura, ale to pretensje można mieć głównie za to, za jaką kwotę odszedł, ale przecież palił się sam do odejścia więc co, na siłę go trzymać? Druga sprawa, że Juranovic to nie był żaden kluczowy piłkarz. Oprócz Jury nikt ważny nie odszedł, przyszli nowi, wydaje się, że piłkarsko wartościowi zawodnicy. Tyle że niekoniecznie było dla nich miejsce w składzie. Więc bredzenia Czesia o "drużynie w budowie" to tylko jego bredzenia.

Teraz a propos samego Michniewicza. To przecież trener autobus, nadający się do klubu pokroju Wisły Płock czy Górnika Łęczna czyli stawiamy autobus, bronimy cały mecz i może coś z przodu wpadnie. I gramy 1 mecz na tydzień, bo więcej to przecież się nie da.

Do tego koszmarnego stylu i ciągłego męczenia buły dochodzi absolutny brak przygotowania fizycznego tej drużyny. Z czego słynęła Legia Czerczesowa? Z tego że miała siły na bieganie, imponowała fizycznie. A tu ciągle wszyscy zmęczeni. A jak przerwa na kadrę to zamiast robić mikroobozy to ten wafel daje im tydzień wolnego!!!

Mówicie, że "to wina piłkarzy". Ale piłkarzy wszystkich nie zwolnicie i nie zatrudnicie nowych, a trenera można. Winą trenera jest to, że stracił kompletnie autorytet u zawodników. Jakoś u Czerczesowa nie było tego problemu. Gość się okazał miękiszonem i całe szczęście, że wreszcie odszedł, choć szkoda, że tak późno.

Przestańcie się tak sugerować komentarzami Stanowskiego, bo to jego przyjaciel a Legię to on przecież ma gdzieś. Pozostaje czekać na Papszuna w styczniu.

odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 55 minut temu, *.btcentralplus.com @Legion: Kolejny debil zakochany w Mioduskim. Idz sie lecz idioto. odpowiedz

Legion - 53 minuty temu, *.chello.pl @MIODUSKI OUT !!!!: Jesteś kretynem i tyle ci powiem. odpowiedz

m4 - 44 minuty temu, *.249.78 @Legion: pewnie loczek dzisiaj w pupke bedzie cie jechal odpowiedz

Legion - 40 minut temu, *.chello.pl @m4: ciebie zapewne michniewicz będzie. Kretynie masz kilkanaście wersów tekstu o konkretach, co którego można się odnieść, a ty umiesz tylko tyle napisać? Won dzbanie. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Może jakiś mądry trener by zmienił ustawienie, jak tyle bramkę tracą, A on usilnie tylko jednak taktyka która się nie sprawdza. Tylko kto za czeska? Papszun ma kontrakt do przyszłego roku , urodzony w Warszawie czemu nie ? Może ktoś z zagranicy jakiś Niemiec lub Włoch? odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Z tym co mamy to ustawienie 4-3-3 .

odpowiedz

kosachicago - 1 godzinę temu, *.. myslalem ze michniewicz to bedzie dramat ale to co oni odpietdal....to jest dramat odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie trenerze jak nasz jaja to czekam na otwarcie Klubu Kokosa odpowiedz

Edek z fabryki kredek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tu nawet dron nie pomógł i Murinio nie pomoże odpowiedz

Wierny (L)egii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co się tu odp....... Michniewicz zwolniony xDDDD W Czym jest tu winny trener?! To te nasze gwiazdeczki niech się biorą do roboty!



MIODUSKI WON Z LEGII!!!!! odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl a pan Gołębiewski kiedyś strzelił gola Borucowi przeciw Legii dla Świtu NDM (sezon 2003-04) (wygrana 3-1 Legii) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W tym sporcie jedno jest podstawą - przygotowanie fizyczne. Kto powiedział, że piłka nożna to bardzo prosta gra, bo zapomniałem? Dlatego proponuję od jutra - kamasze na nogi, plecak z kamieniami na grzbiety, kule u nóg i biegamy...Bez tego nie przejdziemy (nie przegalopujemy) do dalszych poziomów wtajemniczenia. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: 100% racji, jak im się ja.. ca zapocą porządnie to nie będą mieli siły na głupoty. A u Czesia tylko wolne i wolne... A swoja drogą to ruszają się jak wozy z węglem... odpowiedz

Moro - 1 godzinę temu, *.18.128 miodek idi..to pi......ny czy dasz kiedyś jakiemus trenerowi wyjść z kryzysu, czy będziesz żył juz zawsze w tej pętli? odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Czytam opinie pseudo ekspertów macie tyle pojęcia o piłce co Mioduski czyli nic...



Papszun to trener z ogromnym potenciałem i twardym charakterem o ile dostanie zgodę od Mioduskiego na rządy całkowite to przekonacie się jak wyczyści skład z imprezowiczów i gwiazdek pytanie tylko czy dostanie zgodę i czas na to... Ja widzę go jako trenera na lata o ile przy pierwszym kryzysie nie wyleci potrzebuje czasu i mam nadzieję, że dostanie go do końca sezonu bo po lidze jest już ewidentnie to na miejscu Miodka dał bym mu czas6na budowę I ogień od nowego sezonu pozbyć się tych co będą narzekać czy olewać zostawić grupę,, piłkarzy,, a Papszun już dobrze będzie wiedział co zrobić.



Papszun wybierze Legie bo to mu otworzy autostradę do bycia selekcionerem kadry jeśli będzie w Legi spełniać oczekiwania w co głęboko wierzę....



Panie Trenerze Marku Zapraszamy!!!



Cały stadion będzie za tobą :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legionista : Jestem za, a nawet bardziej niż za:) odpowiedz

Lot nad kukułczym gniazdem. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Legionista : Odlecialeś kolego. Takich jak Papszun to już było bez liku w ciągu ostatnich lat. To polska myśl szkoleniowa. On się nie różni niczym od całej reszty. Zupełnie niczym. A tak w ogóle to on nie jest wuefistą? Serio pytam. odpowiedz

Legionista - 5 minut temu, *.t-ipconnect.de @Lot nad kukułczym gniazdem.:



Wymień chociaż jednego który ma taki charakter i pojęcie o piłce?



Karierę każdy zaczyna od czegoś, może i był ale to nie jest żaden powód do wstydu zanim się zrobi licencję panie kolego trzeba nabrać doświadczenia jeśli się nie ma ileś meczów rozegranych na międzynarodowym poziomie trzeba zaczynać od zera, chciałeś zabłysnąć ale się nie udało sprawdź sobie jak karierę zaczynali Julian Nagelsmann I ile ma lat i jaki ma autorytet czy André Villas-Boas to tak na poczekaniu nie chce mi się myśleć bo pewnie znalazł bym innych trenerów co nie mieli za wiele z piłką do czynienia a zostali dobrymi trenerami na światowym poziomie jeszcze The special one oczywiście (Jose Mourinho) także dajmy mu czas i swobodę a potem oceniajmy :) odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Grupa gwiazdeczek-pijaków zwolniła trenera a teraz dostają z całym szacunkiem „ nikogo „

To się zapowiada spektakularny sezon odpowiedz

SumPowiadasz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podobno z Rosji wyruszyła już odsiecz. Stanisław jedzie na niedźwiedziu,czy tam na tygrysie syberyjskim. Informacje są sprzeczne. W każdym razie powinien dotrzeć jakoś pod koniec roku. Nie będzie miękkiej gry. Mówi sie, że sam Loczek jest osrany po pachy. Ale nie ma już wyjścia. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SumPowiadasz: W Radiu Erewań podali, że był już na Czerniakowskiej, ale zapomniał futra i wraca... odpowiedz

SumPowiadasz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: tak,tak! Też to słyszałem mimo zakłóceń wysyłanych przez obce, ościenne reżimy. Tam było o futrze,ale zdaje się też że coś o bacie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyli najprawdopodobniej od nowego sezonu Marek Papszun... odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powodzenia w ogarnianiu burdelu po Michniewiczu! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z tym że dużo czasu trener nie ma na wprowadzenie swojego systemu my musimy wygrać już w weekend z Pogonią i przynajmniej remis z Napoli. Ja odetchnąłem że chociaż nie Brzęczek..... odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kurde panowie koledze nie płaczmy zobaczmy go na przestrzeni kilku spotkań, jak będzie ustawiał zespół czy motywacja za jego rządów się zmieni, narazie nie pśioczmy trochę pozytywnym bądźmy! Musimy się przełamać. Do przodu Legioniści ! L odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Dedi: Hahahaha ty tak serio, przeciez nasze gwiazdy z pierwszego składu zleja go ciepłym moczem. On nie osiągnał nic.............................w piłce nic, ani zawodnik ani trener. To jest czyste samobójstwo.........Tu tylko taki zamordysta jak Czerczesow , Petrescu , albo Berg by pomógł.. ... To naprawdę nie są źli zawodnicy, tu nie team spirit (jest inny spiryt) dyscypliny, taktyki i przygotowania fizycznego. Serio wierzysz , ze ten nauczyciel w-f to z nich wykrzesze ja nie.......... Dramat.......... odpowiedz

Dedi - 10 minut temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: To niw jest pytanie czy ja wierzę, narazie nie chce tylko hejtować bo jeszcze nic pod jego wodzą nie zagrali, gorszy od Vuko nie będzie. Gwiazdy nasze narazie go nie znają to może chwilę będą posłuszni. odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co się w tym klubie wyrabia, to przechodzi wszelkie granice głupoty. Z takim zarządzaniem Legia spadnie z ligi, i nie boję tego głośno powiedzieć. Dobrze, że przejrzałem na oczy jakiś czas temu i nie sponsoruję już tego folwarku. Trener rezerw ma wyciągnąć zespół z kryzysu? serio panie Mioduski?! toć te gwiazdory to ryją ze śmiechu. odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kamuflaż: no wiesz, każdy kiedyś, gdzieś zaczynał np. Guardiola też brał Barcelonę po trenowaniu rezerw ;) odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Xyz: tylko guardiole kazdy kojazyl jsko niezlego zawodnika, do tego byl zwiazany z klubem, a ten golab to co? Wejdzie do szatki i nakaze gwiazdom przestac pic? Ci bardziej kulturalni beda sie smiac w duchu, a ci mniej dadza mu to odczuc. Syf w tym naszym klubie odpowiedz

Serek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek wie tyle co zje, równie dobrze mógłby zatrudnić starą Wieteski, czeka nas walka o utrzymanie odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Prezes robi facetowi mega krzywde powolujac go na trenera pierwszej druzyny odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Witamy w I lidze!!!!!! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Może tym składem się utrzymają? odpowiedz

Zaba285 - 2 godziny temu, *.grupaping.pl Czyli gumowe ucho zamiast słowika . Kabaret trwa odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Dobry, spokojny ruch. Przecież nikt z nas, nie wyobrażał sobie Czesia, na ławce w meczu z Pogonią. Marek Gołębiewski jest trenerem do końca rundy. Teraz najważniejszy jest spokój i praca nad zespołem. Tylko Legia! odpowiedz

Luis - 2 godziny temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony:

I tak mamy co sezon.. ciągle gnój i szukanie spokoju.. całe zło w Legii to Mioduski. I nikt .i nie powie ze jest inaczej.. za każdym ten sam scenariusz odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Luis: Też tak twierdzę. Ale Ted Miodonski jest jak na razie nie do ruszenia. A Legia jest ważniejsza od pokulczykowego korposzczura. odpowiedz

Szok! - 2 godziny temu, *.. No tak, tani ,i na lata...bardzo ryzykowna decyzja, To choćby wreście , każdy z jedynki miał własná✨⚽️✨do szlifowania kunsztu! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Podobno za wybitne innowacyjne zasługi dla miasta i jej mieszkańców Urząd Miasta zmieni nazwę ulicy z Łazienkowskiej na ulicę Dariusza Mioduskiego. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czyli kudłaty rozpuernicza Legie odzyska ile się da kasy i dziękuję jak można dać drużynę komuś kto niema pojęcia kto nieradzi sobie na 3 ligowych boiskach choć tu sądzę że papiery tylko zdecydowały a rządzić będzie konfidentslecki odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.knc.pl Kabaretu ciąg dalszy widzę.....brak słów. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Może ktoś wie w jakiej knajpie piłkarze będą do rana opijać zwolnienie Michniewicza? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @(L)eve(L)64: 6/9 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Doświadczenie, warsztat trenerski, wyniki wszystko przemawia za Gołębiewskim.

Nareszcie mamy trenera na lata!!!!! odpowiedz

Kibic z Sanoka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gorzej już być nie może, więc każdy trener lepszy od grubego. Co do wyboru , gość dostał szansę Skorża Fornalik nawet ten przeceniany Papszun też kiedyś zaczynali.

odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl Dawać Staśka niech on przyjeżdża z niedźwiedziem i wbija do szatni utemperować tych nieudaczników! odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @ja: Stasiek to pewnie wydatek rzedu kilkuset tysięcy zł miesięcznie,raczej nie mamy tyle kasy,zwłaszcza że Vuković i Czesław będą dalej dostawać wynagrodzenia,zgodnie z umowami.No i Czerczesow chciałby pewnie wzmacniać drużyne,przynajmniej co okienko,żeby szło z 3 mln euro na transfery.Miodka nie stać na takie "luksusy". odpowiedz

Kruszankin - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Papszun w Legii? Będzie jeszcze gorzej niż z Czesławem. Przecież Papszun nie ma żadnego autorytetu. Co on wygrał? Nic. Tylko jeden puchar Polski. Rewanż z Belgami w eliminacjach do LK pokazał co jest wart Raków i co tak naprawdę gra. Papszun jeśli będzie wymagał to gwiazdeczki zagrają kilka meczów przeciwko niemu i tyle będzie z Papszuna. Tutaj musi przyjść ktoś kto ma autorytet i jakieś osiągnięcia. Dlatego zarówno dla Legii jak i Papszuna lepiej żeby on nie przychodził na Ł3, bo będzie jeszcze gorzej niż z Czesławem a i sam Papszun zniszczy sobie powoli bo powoli ale systematycznie budowaną pozycję jako w miarę dobrego trenera. On u nas polegnie bo polec musi. odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kruszankin: Autorytet? to nie podwórko,czy szkoła filmowa,tylko klub piłkarski to po pierwsze.

Po drugie na co liczysz? że przyjdzie Guardiola,Klopp,czy Czerczesow,to daj kase,żeby ich sprowadzić. odpowiedz

Kruszankin - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @info: No to zobaczysz jak Papszuna szatnia wciągnie nosem. Przekonasz się. Będzie jeszcze gorzej niż z Czesławem. odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kruszankin: To się zdziwisz.Papszun ma twardszą ręke od Czesława grubaskas.Najważniejsze,że Papszun to kibic Legii,jak to usłuszą piłkarze,żarty się skończą.Z całym szacunkiem do Czesława,to piłkarze wiedzieli,że kibiców nie ma za sobą,stąd ich ekscesy na mieście,nawet nie wiesz ilu z nich było w melanżu od tygodni,byś się zdziwił.Czesiek stracił kontrole nad drużyną wiele tygodni temu. odpowiedz

Kruszankin - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @info: Tylko że w Rakowie Papszun może sobie rządzić bo mu na to pozwalają tak jak kupuje się piłkarzy do Rakowa takich, jakich Papszun chce. W Legii tego nie ma i nie będzie bo Miodowy na pewno nie będzie słuchał Papszuna bo na Ł3 jest zupełnie inne myślenie i priorytety niż w Rakowie. Błędne koło się zamyka na dodatek nie znoszący sprzeciwu Papszun dociśnie naszych gwiazdorków, ci zagrają kilka meczów przeciwko niemu i nic nie zostanie z Papszuna. Szatnia wciągnie go nosem. Powiedzą mu: a coś ty gościu wygrał? Co osiągnąłeś że chcesz kozaczyć. A jeśli nawet mu tego nie powiedzą to na boisku dadzą temu wyraz. Będzie większy dramat niż jest obecnie. Przekonasz się. odpowiedz

info - 3 godziny temu, *.chello.pl Trwają negocjacje na linii Legia-Papszun.

Papszun nie przyjdzie od razu,albo w przerwie na kadre,albo po rundzie jesiennej.Papszun dzieki rakowowi wypłynął na szerokie wody,kilka lat ich trenuje i pewnie chce się zachować fair wobec czestochowian. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.55.238 @info: Papszun moim zdaniem się nie sprawdzi, zbyt mały autorytet i zero osiągnięć na wysokim poziomie, tak samo brak doświadczenia w jakimś klubie z aspiracjami jak Legia, szatnia go wciągnie nosem. Nam potrzebny jest ktoś do kogo szatnia poczuje respekt. odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : Autorytet? to nie podwórko,czy szkoła filmowa,tylko klub piłkarski to po pierwsze.

Po drugie na co liczysz? że przyjdzie Guardiola,Klopp,czy Czerczesow,to daj kase,żeby ich sprowadzić. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.55.238 @info: Wiesz co oznacza słowo autorytet. Jakby mi ktoś dawał wskazówki dzięki którym będę lepszy lub osiągnę cokolwiek to wolałbym aby to był ktoś kto się na tym zna i ma jakieś osiągnięcia, bo jak ktoś mi daje rady a wiem że nie ma zielonego pojęcia o czym mówi bo nic nie osiągnął ani nie ma doświadczenia w danej dziedzinie, to nawet go nie słucham bo szkoda czasu i wiem że się niczego od niego nie nauczę. Nie musi to być od razu jakiś topowy trener ale też w takim klubie jak Legia nie powinien być trenerem człowiek który wcześniej nie pracował na tym poziomie. odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.centertel.pl @info: też mi sie wydaje że Papszun nie da rady w Legii. W Rakowie miał czas, mądrych ludzi w okół siebie. No i żadnej presji. Niech on siedzi sobie w tym Rakowie. Idealne miejsce dla niego. W Legii potrzeba właśnie takiego cara z Rosji, który potrafi mrozić samym spojrzeniem. odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl No to koniec........... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 3 godziny temu, *.plus.pl A on w ogóle ma licencje UEFA pro? odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Będą jaja jak kilku z dwójki wpuści i okażą się lepsi niż zaciąg Kucharza , czy pupilki Czesia jak np. synek Wieteska. odpowiedz

Juras - 2 godziny temu, *.plus.pl @Hiszpan: od Wieteski to trudno nie byc lepszym! odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak trzeba płacić Vuko to już lepiej było go przywrocic ale jak się płaci 2 trenerom Vuko i czeskiowi to w ramach oszczędności Gołębiewskiego przesunięto po prostu. odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl nareszcie szkoda tylko że tak póżno michniewicz pomógł Lechowi zdobycie mistrza 2021-2022 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl Rebus:

Gołębiewski-Częstochowa-Papszun=? odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.116.4 Nie ma to jak z naszą Legią. wczoraj byłem wkurzony na maxa a dziś pękam ze śmiechu. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Tymczasowe rozwiązanie ale to tylko na przeczekanie chyba że okaże się tak dobry jak kiedyś Del Bosque w Realu Madryt co też rezerwy najpierw trenował czy juniorów dokładnie nie pamiętam:) odpowiedz

Towers - 3 godziny temu, *.chello.pl panowie jak obstawiacie ten dwumecz szczeciński w tym tygodniu odpowiedz

Juras - 3 godziny temu, *.plus.pl To jest najlepszy wybór na ten moment!! odpowiedz

kolo77 - 3 godziny temu, *.chello.pl prezesina Miodusku jest do dooopy…z nim będzie zawsze piach w L odpowiedz

Panie i Panowie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kochani weźmy wszystko w nasze ręce.Napewno ktoś ma kontakt do Bogusia.Trzeba wszystko policzyć.Przemyśleć plusy jak i minusy.Zrobić gigantyczną zbiórkę pieniędzy ( oczywiście zrobić wszystko legalnie,tak aby wszystko było przejrzyste)i wspólnie z dwoma ,trzema inwestorami wykupić Legię z rąk Mioduskiego.Może niektórych zaleje śmiech ale warto zacząć mieć wpływ na to co dzieje się w klubie.Przecież można to wszystko ustalić i zacząć wszystko od nowa. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Panie i Panowie: mysle ze to dobry pomysl. Sklw powinno utworzyc konto na ktory kazdy bedzie mogl przelać kazdy zbedny grosz i za jakies 100 lat odkupimy Legie. Ja nie dozyje i wy tez ale nasze dzieci wnuki na pewno odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Hahaha co a syf... Mnie mogli zatrudnić 20 lat praktyki w CM i FM.Kpina ten gość który nie daje sobie rady w rezerwach ma być autorytetem dla piłkarzy pierwszej drużyny.. On w ogóle się po angielsku porozumiewa.. Nie wiem kto to doradził Mioduskiemy.. Ale to kiepski żart.. odpowiedz

Birtles - 3 godziny temu, *.chello.pl @Syn trenera :

facet mówi w starym dobrym gwardyjskim stylu odpowiedz

Ram Pam Pam - 3 godziny temu, *.chello.pl Czas na trenera Mioduskiego. odpowiedz

Do C Michniewicza - 3 godziny temu, *.com.pl Trenerze dziekujemy za mistrzostwo Polski i awans do Ligi Europy. Powodzenia ! odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.centertel.pl A poco Marek Papszun ma tu przychodzić? Pracuje od lat w stabilnym klubie, ma sukcesy, posłuch, pajacyki nie podskakują, dobrego sponsora jak x-kom i idą na Mistrza. Byłby wariatem gdyby to zostawił. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Przypadek?? Nie sadzę. Info o Papszunie.



https://twitter.com/teamlechia/status/1452642097023102977?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: a wiec teamlechia rozwiązał kontrakt z Papszunem?

No to niezle ...???? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @grzesiek: :) :) :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Fuck news:))) Ale po nowym roku lub początek następnego sezonu, być może... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Wstawiłem tutaj link, bo kilku niżej się podnieciło :). odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: :))) odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: tez mi sie wydaje ze Marek zostawi ten Raków, o ile Mioduski posypie mu godne pieniadze odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: Papszun lub Czerczesow to są ludzie "stąd". Oczami wyobraźni widzę, gdy Czerczesow pierwszy raz wchodzi przed meczem, na pełny stdion...Ale Marek też jest ok. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: nie mam pojecia za co tak wielbicie staszka ale ok. Pamiwtam ze po pezyjsciu do Legii wziął ich za mordy ale po pol roku czy tam roku tez miał gdzies motywacje chyba bo przegrywalismy z termalica lub ruchem chorzow po beznadziejnej grze zapamiwtaj przeze mnie do dzis .. odpowiedz

RR - 1 godzinę temu, *.chello.pl @grzesiek: dokładnie tak było. W ESA37 ostatnie 7 kolejek, to chyba 4 zwycięstwa u siebie i 3 porażki na wyjeździe. Mistrzostwo przypieczętowane w ostatniej kolejce. Na plus dla Pana Stanisława był fakt odrobienia 10 punktów straty po kiepskim początku sezonu, odzyskanie mistrza na 100-lecie i zdobycie PP. Co ważne, dla niego to też były pierwsze i jak się okazało na razie, jedyne trofea w trenerskiej karierze. W LE skończyliśmy grupę na ostatnim miejscu. Działała ta aura ostrego człowieka z zewnątrz, spoza wszystkich układów i polskiego bagienka. Pamietajmy też, jaką on miał ekipę do grania - Niko, Prijo, Gui, Pazdan, Duda, Bereś, Malarz, Jędza wypożyczony z Krasnodaru, Jodła w szczytowej formie, Vrdoljak. Natomiast taktycznie to nie było jakiegoś sztosu, jak za Berga. Byli mega wybiegani, to fakt, szczególnie na wiosnę. Ale może kogoś takiego właśnie potrzebujemy teraz. Piłka nożna, szczególnie w naszej lidze, to naprawdę prosta gra. Pzdr. odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Z Polskich trenerów widzę tylko dwóch: Fornalik albo Papszun. Reszta z Polskich się nie nadaje. Jeśli nie ci dwaj to postaw na trenera nacji: Rosja, Niemcy,Czechy. odpowiedz

Zenek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @tekken (L): Fornalik?moze Brzęczek albo Nawałka odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Zenek: Fornalik, bo zobacz jaki Piast jest groźny i to parę lat z rzędu. Kto by tam nie grał robi dobry skład i tak samo Ruch trzymał kiedyś.Wada, że Ślązak, ale dobry. Wolę go kilka razy bardziej niż Stokowca, czy Probierza, że o innych specach nie wspomnę. odpowiedz

dziaduszko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Poza tym Legia powinna prześwietlać piłkarzy pod względem charakteru przed zaproponowaniem kontraktu.Np po stylu wypowiadania się Mahira od razu można wyczuć,że to gość,który lubi się dobrze zabawić.Piłkarz przedni ale poza boiskiem powinien mieć opiekę ze strony klubu.Są piłkarze, którzy mogliby zrobić mega karierę np Prijović ale tak bardzo kochają życie,że nie w głowie im diety lewandowskiego czy styl życia profesjonalnych piłkarzy ze światowego topu.Dlatego nigdy nie wybiją się ponad przeciętność.Ale jeżeli zostaną odpowiednio ukierunkowani to jest szansa odpowiedz

UrbiWpr - 3 godziny temu, *.telkab.pl To Miodusku powinien się zwolnić.Co rok co półtora roku zmiana trenera ręce opadają. odpowiedz

Legionistaaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl A może to jest właśnie trener na lata bez znanego nazwiska. Każdy kiedyś musiał gdzieś zaczynać i oby to był właśnie Pan Marek. Na przekór wszystkim ja w niego wierze i życzę powodzenia odpowiedz

Jackowski - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Legionistaaa: przegra parę razy i będą krzyki że musi być trener z zagranicy odpowiedz

Qqleskoo - 3 godziny temu, *.chello.pl Mioduski musi przestac byc prezesem!!!

odpowiedz

Hermol - 3 godziny temu, *.myaisfibre.com Rozpaczliwy ruch na przeczekanie do czasu, aż obecnym figurantom kontrakty się skończą, czyli do przyszłego sezonu, bo ten już został ewidentnie spisany na straty. Taka nic nie wnosząca zagrywka pro forma, żeby było widać, że jest coś robione, a w rzeczywistości nie jest robione nic, bo jakby to wyglądało, gdyby po serii porażek w Legii został trener, który za nie odpowiada. A dyrektor sportowy, to co? Święta krowa? Jemu niczego nie można zarzucić? odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czy to juz czas umierac? Serio miodek? Doigrasz sie.... odpowiedz

Sowa - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pilarze robia co chcą nie podobało im się że michniewicz kilku kumpli od butelki ich usunął to usunęli jego a kibice będą pisać że wierni po porażce a oni za kasę kibiców bilety itd piją zamiast trenować i grać odpowiedz

Kalarepa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie podoba mi sie to. Jakas masakra. Papszun albo Czerczesow. odpowiedz

Dawać Popszuna! - 3 godziny temu, *.211.100 Popszun już nie jest t re Nerem Rakowa! odpowiedz

Grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Dawać Popszuna! : Nie wproeadzaj ludzi w blad podobnie jak Sedzia VAR odpowiedz

Sędzia VAR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tu nie Michniewicza trzeba było zwolnić tylko Kucharskiego który nie ma pojęcia o tym co robi on jest odpowiedział y za transfery i znajomość rynku to że był w Manchesterze United o niczym nie świadczy to co dzisiaj dzieje się w Legii pokazuje jaki gosc jest słaby i nie ma pojęcia o transferach. Tak Panie Kucharski lepiej siedzieć i obserwować z Mioduskim jak Legia trenują jak zająć się swoją pracą o której nie masz człowieku pojęcia. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sędzia VAR : transfery w tym okienku byly bardzo dobre tylko niepotrzebnie wszystkich na raz sprowadzili. To bylo do przewidzenia ze wojna nowych ze starymi wybuchnie. odpowiedz

Sędzia VAR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Transfery były dobre ale nie wszystkich na raz. Ale bredzisz przeczytaj to co napisałeś kupy się nie trzyma :) :) :) ') odpowiedz

Mizeria Dariusza Miodulskiego - 3 godziny temu, *.datapacket.com No takiego ananasa to w Legii jeszcze nie było. Nawet Legii Miodulskiego. odpowiedz

dziaduszko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wszyscy się śmiali z Jaszczura ale jak on zobaczył co tu się dzieje to czmychnął czym prędzej i nawet nieźle czmychnął:) A tak zupełnie serio to Czesław nie miał zbyt dużego poparcia i drużyna to wyczuła.Było wiele sygnałów,które o tym mówiły.Nawet przyjazd Czerczesowa,który przechadzał się na treningu jak pan na włościach i obsztorcowywał piłkarzy wiele mówił o tym,że pozycja trenera jest bardzo słaba.Może Czesław był zbyt miękki,a jak później chciał przykręcić śrubę to drużyna się zbuntowała? Może kiedyś poznamy prawdę odpowiedz

Kruszankin - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Samobójstwo...słowik Czesław był jaki był ale należało go zostawić a tak to grajki mają jasny sygnał że mogą robić co chcą i ślizgać się na patencie "zawsze wina trenera" byleby tylko co miesiąc stan konta się zgadzał. Bezsensowna decyzja bo dopiero Gołębiewskim będą kręcić jak chcą. odpowiedz

Sędzia VAR - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A Papszun nie jest już trenerem Rakowa rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Jaja jak berety hahahahahaha kabaretu ciąg dalszy odpowiedz

stara szkoła - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sędzia VAR : To Papszun wejdzie po Pogoni na ławke i z tylnego siedzenia będzie trenerem Legii.Marku witamy ! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sędzia VAR : po co klamiesz odpowiedz

Sędzia VAR - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: to sobie chłopczyku zobacz a potem powiedz ze kłamie albo ładnie przeproś!!!! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sędzia VAR : jesli faktycznie jest tak jak mowisz to Cie przeprosze. Wstaw jakiś link czy cos. Bo szukalem w google i nic nie bylo. odpowiedz

ump - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sędzia VAR : To ściema. Raków zdementował tą informację. A rzucił ją jakiś troll. A ludzie łyknęli jak pelikany, bez sprawdzania. odpowiedz

stara szkoła - 3 godziny temu, *.chello.pl @ump: To fejk prawda,ale nie wykluczajmy,że po meczu z Pogonią przyjdzie Papszun,wtedy jest przerwa 2 tygodnie na kadre.Myślę,że Papszun pracując w rakowie kilka lat,chce się zachować fair wobec klubu z czestochowy.Trzeba to uszanować. odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.orange.pl Mioduski odejdź... odpowiedz

Gepetto - 4 godziny temu, *.chello.pl Szacun dla Michniewicza, że i tak zrobił max maxa tego co osiągnął z tej bardzo szerokiej kadrze opartej na wychowankach ;). Chcąc grać na dwóch frontach eLoko powinien wyłożyć hajs na 15 grajków z pola, a nie na przypadkowych obcokrajowców. Uzupełnić młodymi Polakami czy legionistami ale po co lepiej oddać do Śląska, Płocka itd. Jaki właściciel takie wyniki,chociaż i tak psikus sprawił Michniewicz wprowadzając gwiazdy do grupy LE, a swoją drogą wypierdzielil bym tych co są przeciwko trenerowi, a jemu mimo pyr dałbym spokojnie pracować i zbudować drużynę żeby też się chłop wypromował i spokojnie odszedł do Rosji. Guardiola nawet jak przyjdzie to z gwiazd nic nie wyciśnie więcej, a już na bank nie z wiecznie zadłużonej kieszonki eLoko. Chyba zaraz sobie pożyczę 1000 zł i będę chciał oddania 10000 zł, bo widzę, że da się na tym zarobić elegancko odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Gepetto: no tak boruc mlandenovic josue kastrati emreli to leszcze przeciez. Az dziw bierze ze majac takich pilkarzy wygral 3 z 9 meczow ligowych odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.116.4 Fajnie będzie. Piłkarze sami będą sobie ustalali kto ma gdzie grać, Jak w drużynach podwórkowych odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @jarekk: tez tak mysle, michniewicz to byla taka kula u nogi odpowiedz

stara szkoła - 4 godziny temu, *.chello.pl To jest trener na 6 tygodni.Jeszcze 6 tygodni i koniec rundy jesiennej.

Od 1 stycznie pewnie przyjdzie ktoś nowy,Papszun? albo Brzeczek?



odpowiedz

Pab(L)o Loża - 4 godziny temu, *.centertel.pl Madre de Dios

Nigy nie spadnie? odpowiedz

En - 4 godziny temu, *.133.22 Niech ktoś powie ze to żart..... Proszę odpowiedz

skrzat - 4 godziny temu, *.71.121 porazajace ma osiagniecia.czyli w tym roku o utrzymanie.zreszto kto by nie byl to i tak najpierw pozadek z pijakami i opier...laczami zrobic trzeba...

ps.liczylem na staska... odpowiedz

DanieLo - 4 godziny temu, *.comcast.net To już jest koniec, nie ma już nic …. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Mioduski gasi pożary,które sam rozpala...... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Szkoda ze nie da sie zwolnic najgorzego nieudacznika w historii naszego klubu. MIODUSKI, WYP......Z LEGII !!!!!!!! odpowiedz

kermit - 4 godziny temu, *.211.174 @MIODUSKI OUT !!!!!: przestań wreszcie pisać de głupoty. Weź kuźwa skarbonkę i wykup klub. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @kermit: A Ty przestań wreszcie z tą skarbonką i wykupieniem, bo człowiek wyjdzie z siebie. Są ludzie, którzy kupią Legią, kiedy można to zrobić? Jeżeli nie wiesz, to przestań p...ić, bo nawet świętego wyprowadzasz z równowagi. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com @kermit: Sam zamknij morde idioto. odpowiedz

kermit - 4 godziny temu, *.211.174 @Leśny Dziadek: no dobra, weź dziadek kredyt :) odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: dasie...trzeba Legie wykupic od niego:) odpowiedz

Luis - 3 godziny temu, *.plus.pl @kermit:

Taka prawda... całe zło tego klubu to Mioduski.. nie widzicie ze odkąd jest w klubie to jest gnoj?? Co sezon to samo odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @kermit: Nie napisałem, że to ja chcę kupić. Jestem pzrekonany, że są tacy ludzie. Kiedy sprzedaż klubu? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl To bedzie trener tymczasowy za pewne.

Dziwi trochę że nie szukamy trenera na lata zeby ustabilizowac sytuacje w klubie

Jacek Magiera Aco Vuković to byli ludzie z Legijnym dna. Szkoda ze nikt nie odwazyl sie na nich postawic w dlugodystanowej pwrspektywie odpowiedz

D91 - 4 godziny temu, *.chello.pl No, to będzie majster, LM i ogólnie Niemcy i Anglicy sami będą przyjeżdżać tutaj składać CV i grać. Żenada odpowiedz

Piotrek Ochota - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @D91: może weźcie tam w pyrlandii się nauczcie mówić po polsku, a potem startujcie. odpowiedz

stara szkoła - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie prujcie się.To jest trener na 6 tygodni.Jeszcze 6 tygodni i koniec rundy jesiennej.

Od 1 stycznie pewnie przyjdzie ktoś nowy,Papszun? albo Brzeczek? odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @stara szkoła: Jestes bez pojęcia kolo i te twoje komentarze to dno i kupa mułu bez żadnej wiedzy. Poczytaj regulamin i wtedy się wypowiadaj ale ty jesteś z tych że coś gdzieś kiedyś uslyszales i dalej bez sensu to przepowiadasz! odpowiedz

stara szkoła - 4 godziny temu, *.chello.pl @Łukasz : Dziecko już ci pisałem w innym temacie.Nie masz wiedzy,a zabierasz głos hehe.Trener ekstraklasy nie może być w JEDNEJ rundzie trenerem dwóch drużyn,w sezonie piłkarskim mamy DWIE rundy,widać że masz problemy ze zrozumieniem tego co czytasz,także najpierw się dowiedz,potem wypisuj. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @stara szkoła: ale np. doradcą 1 trenera ds.sportowych już może, lub koordynatorem trenerów Legii już tak . Wszystko jest do ogarnięcia odpowiedz

jot - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ja się wcale nie zdziwię jak Boruc na jutro wyzdrowieje... odpowiedz

Biała Siła - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @jot: Też o tym pomyślałem . odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bez komentarza... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl A może facet ma twardą głowę i będzie korzystał z tego 'argumentu" żeby "podziękować" krnąbrnym i nieposłusznym? odpowiedz

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Przypomnijcie mi proszę, kiedy ostatnio Legia zatrudniła trenera z jakimiś osiągnięciami???

Za każdym razem eksperymenty i to na stanowisku, które wymaga fachowości, doświadczenia i obycia.

Legia powinna być wysokim szczeblem w karierze trenerskiej, a my bierzemy za zwyczaj trenerów, którzy niemal debiutują w Legii...

Kiedy Kudłaty się tego wreszcie nauczy???? odpowiedz

Koko123 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A kiedy zarząd odejdzie czy jak zwykle wszystko pod dywan ???? odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda Czesia. Dobry był z niego herbatnik. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl haha no i klasycznie w polskiej, ustawianej dla hajsu lidze - kopacze opchnęli kilka meczów(bo w pucharach jakoś potrafią grać?) i leci trener i dalej się kręci :) To samo będzie ze Skorżą w Poznaniu za rok jak i z każdym trenerem :) odpowiedz

Haha - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale cyrk odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Jedno jest pewne, to gość z "naszego regionu", urodzony w Piasecznie. Niech walczy, a w miedzy czasie szukamy na spokojnie trenera na lata:)) Sorry Panowie za głupi żart, ale nie wiadomo już, co robić, śmiać się, czy wyć... odpowiedz

Daw1D - 4 godziny temu, *.com.pl Jeżeli donosy o niezdyscyplinowaniu niektórych grajków są prawdziwe to ten jeden raz poparłbym "rozmowę wychowawczą" tzw kumatych z naszymi piłkarzykami ... odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl To chyba jaja jakieś są. odpowiedz

kermit - 4 godziny temu, *.211.174 Facet 3 lata temu uczył WF w liceum w Piasecznie. Także ma przygotowanie merytoryczne. odpowiedz

1916boy - 4 godziny temu, *.telecomitalia.it Hahahhhahaha odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chcę się rozpisywać,ale powiem Wam jedno.Zdecydowanie przeceniacie rolę i pozycję trenera w klubie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @FOREVER LEGIA: No właśnie...I ciągle niektórzy łapią się na ten sam numer... odpowiedz

OLaf - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Równie dobrze stara Wieteski mogła by zastąpić Cześka, prawdopodobnie czeka nas spadek w tym sezonie odpowiedz

warszawiak1234 - 4 godziny temu, *.aster.pl Hańba, że piłkarzyki zwolniły dobrego trenera, a prezes się na to godzi! Uważam, że przy spokojnej pracy Michniewicz mógł zostać w Legii na wiele lat! odpowiedz

NCX - 4 godziny temu, *.206.147 Brosz dla mnie super opcja odpowiedz

Max - 4 godziny temu, *.. Gołębiewski w dwójce nie miał nic do gadania co do składu to w jedynce nawet gęby nie otworzy. odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.116.4 @Max: Będzie donosił sześciopaki Panom Piłkarzom odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 4 godziny temu, *.204.222 Co to za ogór? odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl To będzie ktoś taki,jak Etmanowicz kiedyś... odpowiedz

MP - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Żenada odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Facet osiagnął niemal niemozliwego....awansował z drużyną o najmniejszym budźecie do 1-ej ligi wygrywając baraże. Ja wiem, że to 2-ga liga, ale jednak. Ryzyko małe, bo sezon stracony. Pradopodobnie i tak na "przeczekanie" do wiosny. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Też tak myślę. I może to jest najlepsze tymczasowe wyjście. Małecki już w tej drużynie był, co prawda nie jako głóny, ale jednak. A Marek jest nowy, może zrobi chociaż jakiś porządek. Ale dobrego wyjścia nie ma na pewno w tym momencie, to kolejna prowizorka. Może sie okazać, że najlepsza z możliwych na teraz, ale jednak prowizorka. No cóż, był czas przywyknąć... odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: przecież on został zwolniony i kto inny wygrał baraże odpowiedz

Gienek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tymczasowe rozwiazanie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Z wyglądu twardy gość, ale sam nie wiem... odpowiedz

Raf. - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ja się pytam co to za wynalazek ??? Potrzebujemy trenera z doświadczenia grania na 3 frontach, z doświadczeniem europejskim a nie typa który trenował Skrę Częstochowę z całym szacunkiem do Skry. odpowiedz

Drony i dzikie węże - 4 godziny temu, *.chello.pl Kamil Potrykus to ten od dronów? odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.116.4 I on niby ma to ogarnąć ? odpowiedz

NaSpokojnie - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Sam nie wiem czy się cieszyć czy płakać...

Nie wiem na ile jest to winą trenera nasza polityką transferowa, a przecież to co się działo w wakacje to masakra....

Jest szansa że nowy trener potrząśnie drużyna ale musi to być trener z zewnątrz, nie z drugiej drużyny...obym się mylił.

Szkoda, bo pierwszy raz od lat walczymy o coś w Europie...

Według mnie powinien trenować do końca rundy, chyba że od razu przejąłby ich Czerczesow.....albo ktoś z dobrym nazwiskiem.... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Mioduski gasi pożary,które sam rozpala. odpowiedz

Biała Siła - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I zawsze na topie , odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Biała Siła: Bo tak to działa.Trener w naszym przypadku jest kimś,kogo moźna"ściąć dla pokazu".Tłum chce zmian,to je dostaje,ale te zmiany......niczego nie zmieniają.Zobacz,że trenerzy odchodzą,przychodzą następni i......dalej jesteśmy w dupie.Już kiedyś pisałem,że "ryba psuje się od głowy".A głową w tym przypadku jest Mioduski.P.S.Szacun za nick-White Power-))) odpowiedz

BLM - 4 godziny temu, *.vtelecom.pl @FOREVER LEGIA :

Zgadzam się ;-) odpowiedz

Kamila - 4 godziny temu, *.chello.pl Kto to???? odpowiedz

Kikis - 4 godziny temu, *.chello.pl Ktoś wie czy trener Marek ma twardą rękę i nie daje sobie wejsc na glowe?? Bardzo potrzebna jest nam taka osobowość biorąc pod uwagę chlejących do rana piłkarzy leżących na parkiecie z urwanymi filmami.. Wstyd powinni zostać od razu wyrzuceni z klubu!!! odpowiedz

Mlbets - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kikis: jak bedzie mial twarda rękę, to specjalnie przegrają kilka meczów i się go pozbędą odpowiedz

Zealley - 4 godziny temu, *.chello.pl Gwardzista - może ich weźmie za łby odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.