Dluższa przerwa Nawrockiego w treningach

W pierwszej połowie meczu z Piastem Gliwice z boiska musiał zejść Maik Nawrocki. Środkowy obrońca nabawił się urazu mięśnia długłowego w pozornie niegroźnej sytuacji, kiedy wybił piłkę na rzut rożny. Wstepne diagnozy w poniedziałek sugerowały, że przerwa w grze potrwa 2-3 tygodnie, ale we wtorek klub poinformował, że zawodnik doznał uszkodzenia mięśnia dwugłowego i będzie musiał pauzować 4-6 tygodni.

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl pora z rezerw chlopaków zglisic do ligi europy...bo kto tam bedzie grac w obronie teraz?:) moze Astiz sie rozusza?:) odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Aha czyli skończy się na miesiącu albo i dłużej. Zero kompetencji w tym klubie! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl To jakieś plagi egipskie nie wiem jak damy dobry wynik z Pogonią a tym bardziej z Napoli bez Nawrockiego . Josue zajada pączki a nasz najlepszy kreator Luqinhas który sam wygrał rewanż z Bodo Glimt jest kompletnie bez formy. L tylko L odpowiedz

xaxa2323 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl efekt pracy Michniewicza. Tak czesto wystawiany mlody pilkarz, ktory rok temu prawie nie grywal, musialo się to tak skonczyc. I juz mamy 5 kontuzjowanych graczy w tym 2 niezwykle cennych czyli Naik i Boruc. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Dobrze, że w jego miejsce w Gliwicach wszedł młody środkowy obrońca z zespołu młodzieżowego - to dobrze mu zrobi, bo został rzucony na głęboką wodę w meczu wyjazdowym, a teraz będzie musiał zastąpić M. Nawrockiego, a nie czekaj... ławkę przepiłowali i nie zmieściło się aż tylu graczy na nią... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @koneser polskiej piłki klubowej: tym razem mieliśmy atakować, atakować i jeszcze raz atakować. To po co nam obrońcy? Od Czesuafa wiało takim optymizmem, że nawet Waldemar zwany Smutnym, kipiał radością. odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Najlepszy obrońca, ku...wa mać! odpowiedz

Yeti - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Oby szybko powrócił do zdrowia. Bez niego w LE byłoby kiepsko. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Jeśli chodzi o LE proponuję skupić się na meczu ze Spartakiem 9 grudnia. Tyle w temacie. odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.mm.pl @(L) evinho. Onet. Pl: To bardzo prawdopodobne, że ten mecz zdecyduje o naszym być albo nie być w europie na wiosnę. odpowiedz

Mega hiper turbo ambitny - 16 godzin temu, *.tpnet.pl @(L) evinho. Onet. Pl: A ja uprzejmie proponuję wygrać wszystkie mecze rundy jesiennej w Ekstraklasie i wszystkie trzy pozostałe mecze w LE . Dlaczego mamy grać wiosną w Lidze konferencji , skoro możemy grać w Lidze Europy ? Brać wszystko - próbować . Odpoczynek , to będzie zimą . odpowiedz

Juri - 22 godziny temu, *.inetia.pl Bez niego liga europy,cienko. odpowiedz

