W pierwszej połowie meczu z Piastem Gliwice z boiska musiał zejść Maik Nawrocki. Środkowy obrońca nabawił się urazu mięśnia długłowego w pozornie niegroźnej sytuacji, kiedy wybił piłkę na rzut rożny. Wiadomo już, że jego przerwa w grze potrwa ok. 2-3 tygodnie.

Juri - 58 minut temu, *.inetia.pl Bez niego liga europy,cienko. odpowiedz

