Michniewicz: W życiu piękne są tylko chwile...

Były już trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz opublikował na Instagramie podziękowania za możliwość pracy w Legii: "Mamy coś czego nie zabierze nikt… Jest bardzo wiele osób którym chciałbym podziękować za możliwość pracy w Legii. Bez Mario Piekario nie byłoby mnie w Warszawie. Dziękuję Prezesowi Dariuszowi Mioduskiemu i Dyrektorowi Radkowi Kucharskiemu za szanse i zaufanie. Dziękuję piłkarzom z którymi miałem przyjemność pracować, nigdy nie zapomnę, ile dla mnie zrobiliście. Dziękuję Sztabowi i wszystkim Pracownikom klubu którzy na co dzień wykonują fantastyczną pracę. Dziękuję kibicom, którzy zawsze wspierali swoją drużynę. W życiu piękne są tylko chwile… i dlatego dla nich warto żyć."

Rafał - 13 minut temu, *.chello.pl Dziękujemy za te 400 dni i za Mistrzostwo!

Powodzenia! odpowiedz

Stop segregacji! - 59 minut temu, *.orange.pl Nie lubię ludzi Słowików, ale dziękuję za wykonaną pracę dla Legii, żałowałem ostatnio tak bardzo trenera Magiery teraz tez żałuję że zwolnili Mickiewicza! Po prostu Mioduski i Kucharski prowadzą korpoLegie , tu nie myśli się normalnie tylko cyferki, wykresy i tabelki.. DZIĘKUJĘ Panie Michniewicz! odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pożegnanie z klasą ale myślę że dobrze się stało że Trener odszedł. Robił Trener wszystko aby się tak to skończyło. Brak reakcji po meczu z Radomiakiem, połowa drużyny poza rytmem meczowym: Rose, Kastrati, skreśleni tak jak i Perhard który zrobił robotę w zeszłym sezonie a dziś nie pasował do koncepcji która była tylko na papierze.

Trener szuka szczęścia w Rosji odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.02.net Dzięki i weź Lopesa Wieteskei Slisza ze sobą :) odpowiedz

