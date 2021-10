III liga: Legia II Warszawa 1-1 Sokół Aleksandrów Łódzki

W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała 1-1 z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie rozegrane zostało w Legia Training Center, pierwszy raz drużynę rezerw poprowadził Piotr Zasada, który zastąpił na stanowisku trenera Marka Gołębiewskiego. Pierwszą bramkę zdobył główką Arkadiusz Ciach,a goscie trafili w 92. minucie spotkania za sprawą Mateusza Lisa, który posłał piłkę po długim rogu, po ziemi, ts odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają w sobotę, 6 listopada o godz 12:00 w Kutnie. III liga: Legia II Warszawa 1-1 (1-0) Sokół Aleksandrów Łódzki 1-0 - 41' Arkadiusz Ciach 1-1 - 92' Mateusz Lis Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko, 18. Karol Noiszewski, 3. Inaki Astiz - 11. Tomasz Nawotka, 6. Jakub Kisiel, 15. Rui Gomes, 5. Bartłomiej Widejko (57' 19. Jakub Kwiatkowski) - 20. Szymon Włodarczyk (89' 14. Kacper Gościniarek), 9. Arkadiusz Ciach, 7. Dawid Dzięgielewski (64' 24. Wiktor Kamiński)

Reader - 1 godzinę temu, *.chello.pl degrengolada całkowita odpowiedz

Max - 1 godzinę temu, *.. Tak to jest jak trenerem zostaje gość który wyszedł zza biurka. Gratulacje Panie Zasada. No i oczywiście super dobrany skład ???? odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niedorajdy z jednym punktem z czerwoną latarnią............a Loczek na meczu wypatruje pseudo talenty..............i wypatrzył Astiza.......... odpowiedz

