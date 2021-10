W meczu 9. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 83-76 na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz. Kolejny mecz podopiecznych Wojciecha Kamińskiego już w środę, 3 listopada na Bemowie. W czwartym spotkaniu grupowym FIBA Europe Cup Zieloni Kanonierzy zmierzą się z CSM Oradea, a początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00. Serdecznie zapraszamy do wspierania legionistów na hali! PLK: Astoria Bydgoszcz 76-83 Legia Warszawa Kwarty: 14-23, 16-16, 27-20, 19-24 Astoria Bydgoszcz [punkty, (celne za trzy)] 15. K. Cavars 18 (1) 2. M. Zębski 14 (1) 3. A. Pluta 9 (3) 32. A. Hemdon 6 (1) 21. M. Krasuski 0 --- 77. J. Nizioł 15 8. M. Chyliński 9 (1) 12. W. Washpun 5 (1) 5. M. Aleksandrowicz 0 23. P. Kędel - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 19 (4) 13. S. Jovanović 10 5. M. Abdur-Rahkman 4 11. J. Skifić 2 14. G. Kulka 0 --- 31. G. Kamiński 23 (6) 2. B. Didier-Urbaniak 13 (3) 91. D. Wyka 7 55. Ł. Koszarek 5 (1) 0. J Sadowski - 4. S. Kołakowski - 50. A. Kemp - Sędziowie: Marcin Kowalski, Łukasz Andrzejewski, Adrian Szczotka Komisarz: Jarosław Nowak widzów: 955

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

p10 - 28 minut temu, *.orange.pl Super mecz mlodych. Kaminski pewnie do 5-tki kolejki trafi 6/6 za 3pkt - lacznie 23 pkt. I Urbaniak też swietnie 13 pkt. Kulka fatalnie, bez punktów, bez akcji rzutowych, problemy z faulami - reprezentacja to jeszcze dla niego za wysoki poziom. I Koszarek 11 asyst :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.