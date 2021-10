Futsal

Legia Warszawa 2-3 Futsal Brzeg

Sobota, 30 października 2021 r. 19:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 2-3 u siebie z Futsalem Brzeg. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Po zmianie stron w 29. minucie do wyrównania doprowadził Mateusz Olczak, a cztery minuty później Łukasz Krupnik dał Legii prowadzenie. Niestety rywale szybko doprowadzili do remisu za sprawą Kacpra Kędry, a 33 sekundy przed końcem ten sam zawodnik przechylił szalę zwycięstwa na stronę gości. Nieco wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał Mariusz Milewski.



Kolejny mecz podopieczni Pawła Juchniewicza rozegrają w przyszłą sobotę, 6 listopada o godzinie 19:00 w Pniewach z Red Dragons.



Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-3 (0-1) Futsal Brzeg

0-1 18:18 Jan Rojek

1-1 28:10 Mateusz Olczak

2-1 32:32 Łukasz Krupnik

2-2 34:25 Kacper Kędra

2-3 39:27 Kacper Kędra



Legia: 88. Adam Świątkowski, 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 19. Adam Grzyb, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Łukasz Krupnik, 81. Mariusz Milewski, 23. Mateusz Olczak, 97. Mateusz Szafrański, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak, 9. Paweł Tarnowski





Futsal Brzeg: 41. Andrii Zaites, 22. Jakub Budych, 25. Damian Makowski, 8. Darius Nastai, 9. Dawid Witek, 71. Kacper Kędra, 15. Kacper Sykulski, 27. Kamil Kucharski, 17. Michał Grochowski, 23. Paweł Boczarski, 7. Paweł Synowiec, 14. V. Kozhemiaka



żółta kartka: Turkowyd





Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal