Pod lupą LL! - Kacper Skibicki

Wtorek, 26 października 2021 r. 11:24 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pod nieobecność w pierwszym składzie Mattiasa Johanssona na prawym wahadle znów ujrzeliśmy Kacpra Skibickiego. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się występowi tego młodego gracza przeciwko Piastowi Gliwice.



Stracone bramki

Niestety 20-letni zawodnik był mocno zamieszany w niektóre ze straconych bramek przez legionistów. Przy pierwszej bramce źle wyrzucił piłkę z autu, ta trafiła do przeciwnika, który od razu uruchomił Alberto Torila, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Przy drugiej bramce Skibicki zgubił krycie i nie nadążył wrócić za Damianem Kądziorem, który idealnie dośrodkował do strzelca pierwszego gola a ten po raz kolejny wpakował piłkę do bramki strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. Zdecydowanie te dwie bramki można w pewnym sensie i jakimś procencie zapisać na konto „Skiby”, który niestety źle rozpoczął niedzielne spotkanie.



Gra w ofensywie

Nie raz podkreślaliśmy, że od wahadłowych oczekuje się także, że będzie często podłączał się do ofensywnych akcji zespołu. Kacper nie był bardzo aktywny w tym aspekcie podczas starcia z Piastem. Oczywiście pierwszą i bardzo groźną akcję Wojskowi stworzyli po jego nabiciu przez piłkarza Piasta, gdzie Emreli dwukrotnie trafił w słupek. W 27. minucie zaliczył pierwsze dośrodkowanie w pole karne, ale zostało one wybite przez defensorów. W drugiej połowie około 57. minuty gry dostał dobre podanie na swojej stronie i ruszył do przodu, ale piłka pozostała mu pod nogami i stracił ją na rzecz rywala, po chwili jednak bardzo dobrze dośrodkował w pole karne, ale tym razem Emreliego wyprzedził Plach. Pod koniec meczu poszedł indywidualnie prawą stroną i wbiegł w pole karne, tam zamiast podawać wzdłuż bramki, próbował wycofać do Rafaela Lopesa, którego wyprzedził zawodnik Piasta.



Straty piłki

Oprócz wspomnianego złego wyrzutu z autu Kacper Skibicki zaliczył kilka ważnych strat, które na szczęście nie zakończyły się stratami bramek. Już w pierwszej minucie stracił piłkę, na szczęście Kacpra Tobiasza obok bramki uderzył Damian Kądzior. Tuż przed przerwą po wznowieniu gry przez Legię z rzutu rożnego, piłka trafiła pod nogi Skibickiego, który się zakiwał i stracił piłkę, na szczęście przerwał groźnie zapowiadającą się kontrę Bartosz Slisz. W 80. minucie meczu otrzymał piłkę po prawej stronie, wszedł w drybling z rywalem i stracił futbolówkę.



Kacper Skibicki

Czas gry: 90 minut

Bramki: -

Strzały / celne: -

Faule: 2

Faulowany: 2

Spalone: -

Straty piłki: 13

Odbiory / udane: 2 / 2 (100%)

Odzyskane piłki: 6

Podania celne: 51 / 35 (69%)

Podania kluczowe / celne: 3 / 1 (33%)

Podania przyjęte: 36

Pojedynki / wygrane: 20 / 13 (65%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 0 (0%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 19 / 13 (68%)

Dryblingi / udane: 3 / 2 (67%)