Johansson: Trener szukał kozłów ofiarnych

- Trener szukał kozłów ofiarnych, był pod presją - mówi w wywiadzie dla szwedzkiego portalu Fotbollskanalen Mattias Johansson . Obrońca Legii wypowiedział się na temat swojej absencji w Gliwicach oraz nowego szkoleniowca warszawiaków. - Właściwie nie wiem, dlaczego zostałem odsunięty. Taka była decyzja szkoleniowca, jednak nie otrzymałem żadnego wytłumaczenia. Chcieliśmy znaleźć trenera i z nim porozmawiać, szukaliśmy go, lecz on nie chciał z nami rozmawiać. Gdy w poniedziałek przyjechaliśmy na trening, został już zwolniony. Nie wiem, może trochę spanikował. Trener szukał kozłów ofiarnych, był pod presją. - Czy ten incydent będzie miał wpływ na moją przyszłość w klubie? Nie, w ogóle. Rozmawiałem z dyrektorem sportowym, powiedział, że musiał respektować decyzję trenera Czesława Michniewicza. Klub jest świetny, wszyscy są superprofesjonalni, a kibice są super. Pasuję tu idealnie. - W poniedziałek odbyliśmy pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca. Wcześniej trener Marek Gołębiewski dobrze radził sobie w drużynie rezerw i ma jasne wyobrażenie o tym jak chce grać. Wydaje się być dobrym trenerem oraz człowiekiem, dlatego pozytywnie patrzę w przyszłość. Przed nami sporo pracy, gdyż w lidze nie osiągamy dobrych wyników. Link do całości: Svenske landslagsbacken petades av "disciplinära skäl": "Tränaren kanske letade efter syndabockar"

WF - 5 minut temu, *.play-internet.pl Dyrektor sportowy następny do wyrzucenia odpowiedz

kojot - 48 minut temu, *.chello.pl Jak tam domek nad zegrzem? xD odpowiedz

Greg61 - 50 minut temu, *.tpnet.pl W ilu meczach ligowych zagrałeś Gościu. Więc nie masz prawa leserze wypowiadac sie na temat trenera odpowiedz

lob - 56 minut temu, *.chello.pl Nie wierzę w twoje ani jedno słowo leserze i opoju......... odpowiedz

Misiowaty - 57 minut temu, *.orange.pl No jasne zawsze to trener winny, piłkarze nie grają tylko trener he he śmieszne te tłumaczenia. Trener to pionek on tylko ustala skład i taktykę a to piłkarze pokazują co potrafią, albo ( co pokazuję obecna sytuacja) czego nie potrafią. odpowiedz

spasiony - 59 minut temu, *.123.82 Haha, "pasuje tu idealnie", genialne! Trener byl pod presja za to wy nie jestescie pod zadna presja. Z ostatnich wywiadow juz wiemy,ze: Kucharski wykonal swietna robote, Emreli nie mogl spac i krwawil, Johansson nic nie wie ale czeka go tutaj swietlana przyszlosc.



Ogon merda psem rasy pudel. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 4 minuty temu, *.centertel.pl @spasiony: Dobre z tym psem odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Szwedzki pomocnik jest z nami od lata. W międzyczasie grał przeważnie w pucharach, bo w lidze zawsze miał problemy zdrowotne. Czy były one spowodowane li tylko kontuzjami piłkarskimi? Tego sie pewnie nie dowiemy....



W każdym razie czas baletów panie Johansson właśnie się skonczył. Czas wziąć się do pracy, wówczas nie bedziesz musiał się martwic o kozła... odpowiedz

Dom Rembsky - 16 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: w międzyczasie jeździł na kadrę i w tych pucharach grał co najmniej poprawnie. rozumiem że chlał tylko przed meczami ligowymi? a nie wydaje Ci się że za bardzo uwierzyliśmy w tej sprawie "dziennikarzom" którzy są odat zblatowani z CM711 odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czy ktoś mi wytłumaczy, o co tu w ogóle chodzi? Czy ktoś kontroluje w ogóle tych zawodników? Nawet za najgorszych czasów grajki nie udzielały wywiadów na temat zwolnionych trenerów, kiedy jest tak świeżo po temacie. Zatkaj japę gwiazdorze, wycisz z kolegami tę syfiastą atmosferę wokół drużyny i skupcie się razem na tym, za co się wam płaci niemały becel. Zwłaszcza, że w Legii póki co nic nie pokazałeś. Coś nieprawdopodobnego. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ja: juz ci mowie. Z calym szacunkiem ale zatkać to sam sobie mozesz japę. Jak chce to niech gada. Johannson nie jest pierwszym ktory pocisnął grubą pyre. Paweł Wszołek tez go pocisnął za co wyleciał z druzyny. Przypadek??? odpowiedz

Ja - 40 minut temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Pomyśl nad tym, co piszesz człowieku. Wszołek to zupełnie inna sytuacja, oskarżony został o awanturowanie się i grożenie rozwiązaniem kontraktu, wydał oświadczenie we własnym zakresie i nie leciał z tym do żadnej prasy... Szwed zrobił dokładnie na odwrót, w dodatku nie odniósł się w tym wywiadziku do oskarżeń o chlanie (miał okazję) co już samo w sobie jest dosyć wymowne. Z resztą każdy, kto zna chociaż jedną osobę bujającą się po klubach wie, że te chlory po Leicester chlały, żadna tajemnica. Najprościej, po miodowemu zwalić na "grubą pyrę", tylko ta gruba pyra, mimo wszystkich przywar, obroniła mistrzostwo i zrobiła w pucharach wynik, o jakim poprzednicy mogli tylko pomarzyć. Pseudo gwiazdorki gęba na kłódkę i tyle w temacie. odpowiedz

grzesiek - 6 sekund temu, *.centertel.pl @Ja: jak dla mnie pewne kwestie lepiej przemilczec. Znasz chocisz jedna osobe bujajaca sie po korytarzach Ł3? Pewnie nie. Rownie dobrze moga to byc fake newsy ktore Legijna brać łyknela. odpowiedz

